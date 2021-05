Mainz-Zahlbach, Polizei fasst Tatverdächtigen nach Autoaufbrüchen

Mainz-Zahlbach – Samstag, 15.05.2021, 03:06 Uhr

Nachdem es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mainz im Bereich des

Xaveriusweges, zum Aufbruch mehrerer Fahrzeuge kam, gelang es der Mainzer

Polizei nach Zeugenhinweisen, einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Gegen 03:06 Uhr in der Nacht wurden Anwohner auf den 18-Jährigen Mann

aufmerksam, der im Verdacht steht, nach derzeitigem Erkenntnisstand 17 Fahrzeuge

aufgebrochen und Wertgegenstände daraus entwendet zu haben. Eine Polizeistreife

konnte nach kurzer Fahndung, den Mann noch vor Ort festnehmen, der sich zunächst

in einem der aufgebrochenen Fahrzeuge vorborgen hielt. Aufgrund des fehlenden

festen Wohnsitzes, wurde gegen den 18-Jährigen, nach Vorführung beim Amtsgericht

Mainz, Untersuchungshaftbefehl erlassen und er wurde in eine Jugendstrafanstalt

gebracht. Die entstandene Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Auto zerkratzt

Mainz-Bretzenheim – Samstag, 15.05.2021, 11:45 Uhr – Sonntag, 16.05.2021,

09:00 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen wurde in der Albert-Stohr-Straße ein

parkendendes Auto zerkratzt. Als der Halter am Sonntag zu seinem Auto kam,

konnte er einen circa 30 cm langen Kratzer an der zur Fahrbahn gerichteten

Fahrzeugseite erkennen. Der Kratzer wurde augenscheinlich durch einen spitzen

Gegenstand verursacht. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl

Mainz – Montag, 17.05.2021, 10:30 Uhr bis 12:45 Uhr

Am Montagmittag sind unbekannte Täter in ein Haus im Sertoriusring eingebrochen.

Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus einer

Kommode wurde Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet.

Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Geschwindigkeitskontrolle II

Bingen

Trechtingshausen, 17.05., Burg Rheinstein, 13:00-15:30 Uhr. Gemessen wurde die Geschwindigkeit im genannten Zeitraum in Höhe der Burg Rheinstein. Der überwiegende Teil der Fahrzeugführer hielt sich an die erlaubten 60 km/h. Es wurden insgesamt 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 88 km/h.

Geschwindigkeitskontrolle I

Bingen

Waldalgesheim, 17.05., Provinzialstraße, 08:30-11:30 Uhr. Gemessen wurde die Geschwindigkeit im genannten Zeitraum auf der L214, kurz vor Ortseingang, von Stromberg kommend. Hier sind 50 km/h erlaubt. Es wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 102 km/h.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen

Bingen, 17.05., Martinstraße, 18:35 Uhr. Bei einer Streifenfahrt erblickten die Beamten einen entgegenkommenden Motorroller mit zwei unbehelmten Personen. Beim Anblick der Polizisten bog der Fahrer in eine Sackgasse. Hier konnten die beiden Brüder im Alter von 40 und 33 Jahren kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der Roller soeben erst erworben worden und noch unversichert war. Der Fahrer und Fahrzeugbesitzer war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da er bereits wegen BTM Delikten in Erscheinung getreten war und erneut Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums zeigte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt; und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsüberwachung

Bingen

Bingen, 17.05., 16:45-17:15 Uhr. Im genannten Zeitraum wurde eine Verkehrskontrolle in der Josef-Knettel-Straße durchgeführt. Anwohner beschwerten sich zuletzt über die ständige Missachtung des Durchfahrtverbots. Insgesamt wurden ein Fahrradfahrer sowie ein Autofahrer verwarnt.

Verkehrsunfallflucht auf der B 9

Nackenheim

Am Montag den 17.05.2021 um ca. 10:15 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines LKWs die B 9 von Nierstein kommend in Richtung Nackenheim. In Höhe der Insel Kisselwörth (Höhe Nackenheim) kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit seinem Fahrzeug über mehrere Meter die Leitplanke. Es entstand Sachschaden an dieser. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Mainz fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem LKW soll es sich um einen schwarzen LKW mit einem schwarzen Anhänger und vermutlich einem aufgeladenen Kran handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133 / 933 – 0 entgegen.