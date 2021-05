Seniorin während Busfahrt bestohlen

Kaiserslautern – Diebe haben sich am Montag während einer Busfahrt an dem

Rucksack einer 87-Jährigen zu schaffen gemacht. Sie stahlen daraus die Geldbörse

der Seniorin. Die Frau fuhr am frühen Nachmittag mit dem Bus vom Stadtteil

Bahnheim in die Innenstadt. Den Rucksack trug sie auf dem Rücken, so dass es den

Dieben unbemerkt gelang, ihn zu öffnen. Die Täter erbeuteten 80 Euro und

Ausweisdokumente. Die Polizei ermittelt. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind

oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mutmaßlichem Dieb auf die Spur gekommen

Kaiserslautern – Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter eines

Ladendiebstahls identifiziert. Dem Mann wird vorgeworfen, Anfang des Monats aus

einem Supermarkt in der Mainzer Straße zwei Staubsaugerroboter gestohlen zu

haben. Die Beamten kamen dem 40-Jährigen eher zufällig auf die Spur. Sie trafen

ihn in anderer Sache in einer Wohnung im Stadtgebiet an. Sein Aussehen stimmte

mit der Personenbeschreibung des Täters überein, außerdem trug der Mann die

gleiche Kleidung wie der Dieb. Mit der Tat konfrontiert räumte der 40-Jährige

ein, die Saugroboter gestohlen zu haben. Er hatte sie bereits verkauft. Der

Verdächtige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Die Ermittlungen dauern

an. |erf

Unfallflucht: Beim Ein- oder Ausparken Auto beschädigt

Kaiserslautern – In der Aalstraße ist zwischen Sonntag und Montag ein Auto

beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Vermutlich beim

Ein- oder Ausparken wurde das Fahrzeug beschädigt. Der rote Kleinwagen parkte

zwischen 21.30 Uhr und 11 Uhr am Straßenrand. Der Schaden an der Stoßstange

dürfte mindestens 750 Euro betragen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu

kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Die Polizei ermittelt wegen

Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

17-Jähiger greift Polizisten an

Kaiserslautern – Als die Besatzung eines Streifenwagens am Montagabend am

Willy-Brandt-Platz vorbeifuhr, sahen sie einen Jugendlichen, der ein dort

abgestelltes Fahrrad aufnahm und auf den Boden schleuderte. Anschließend trat er

auf das Rad ein. Das Fahrrad wurde dadurch beschädigt.

Die Beamten hielten an und sprachen den jungen Mann an. Als sie ihn

kontrollieren wollten reagierte er aggressiv und beleidigte die Polizisten. Auch

herbeigerufene Unterstützungskräfte ermahnten ihn mehrfach zur Ruhe und drohten

ihm die Fesselung an, wenn er sich der Feststellung seiner Personalien weiter

widersetzen sollte. Der 17-Jährige schrie die Einsatzkräfte an und ging

aggressiv auf sie zu. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und legten ihm

Handschellen an. Dabei leistete der Tatverdächtige weiter Widerstand.

Als der Minderjährige an seiner Wohnanschrift seinen Eltern übergeben werden

sollte, ging er erneut auf die Beamten los. Er beleidigte sie und versuchte, dieHeidelberg-Kirchheim: Verdächtiges Verhalten eines

57-jährigen Mannes macht polizeiliches Einschreiten erforderlich

Heidelberg-Kirchheim: (ots) – In Kirchheim wurden in den vergangenen Tagen zwei

Mal Kinder im Alter von 4 – 11 Jahren von einem Mann in verdächtiger Weise

angesprochen. Die Kinder, die der Fremde am Sonntag auf dem Spielplatz ‚Im

Hüttenbühl‘ und am Montagnachmittag an einer in der Nähe befindlichen Eisdiele

mit seinem Verhalten verunsicherte, reagierten jeweils vorbildlich und

benachrichtigten sofort ihre Eltern. Die besorgten Eltern alarmierten die

Polizei. Beamte des Kriminaldauerdienstes trafen den 57-jährigen in der

Pleikartsförster Straße an und nahmen ihn zur Durchführung weiterer

polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle. Dort wurde der Mann im Rahmen

einer Gefährderansprache mit seinem fraglichen Benehmen konfrontiert. Außerdem

erhielt der 57-Jährige einen Platzverweis. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg prüft, inwieweit in dem Handeln des Mannes ein strafbares Verhalten

zu sehen ist. Die Ermittlungen dauern an. Eltern, deren Kinder der 57-Jährige

ähnlich begegnet ist, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte zu. |mhm

Fahrerflucht: Parkendes Auto gestreift

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) – Die Polizei ermittelt wegen

Fahrerflucht, weil in der Nacht zum Montag ein Unbekannter in der Fuchsstraße

ein Auto beschädigt hat. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren mit

seinem Fahrzeug den parkenden Wagen. Ein Außenspiegel riss ab und ein Radkasten

wurde beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf