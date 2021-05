Auseinandersetzung auf offener Straße – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, Montag, 17.05.2021, 02:10 Uhr

(He)In der Nacht zum Montag kam es auf der Wiesbadener Landstraße zu einem

Streit unter Beteiligung von drei Männern und einer Frau, bei dem zwei Männer

verletzt wurden und an einem PKW die Windschutzscheibe stark beschädigt wurde.

Da die Hintergründe nicht vollständig geklärt sind, sucht die Polizei nach

Zeugen. Gegen 02:10 Uhr waren eine 19-jährige Frau und ein 50-jähriger

Wiesbadener in dessen PKW unterwegs. Im Bereich Wiesbadener Landstraße,

Dyckerhoffstraße stieg die Frau au(ots)

(ots)chehnisablauf gegensätzliche Angaben gemacht

wurden, sucht das 5. Polizeirevier nach Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Nach Übergriff Hundehalter gesucht,

Wiesbaden-Klarenthal, Moriz-Marxheimer-Straße, Montag, 17.05.2021, 14:30 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Wiesbaden in der Moriz-Marxheimer-Straße zu

einem Streit zwischen zwei Hundehaltern, in dessen Verlauf einer dem anderen mit

einer Gehhilfe auf den Kopf geschlagen haben soll. Nun sucht das 3.

Polizeirevier einen der Beteiligten sowie einen möglichen Zeugen. Den Angaben

eines 43-jährigen Chihuahua-Besitzers zufolge hielt dieser sich gegen 14:30 Uhr

in der Moriz-Marxheimer-Straße im Bereich eines Kinderspielplatzes auf, als ein

größerer schwarzer Schnauzer ersch(ots)

(ots)ien und nach dem Chihuahua gebissen habe. Er

habe die Hunde dann trennen wollen, sei jedoch ebenfalls von dem Schnauzer

angegangen worden und habe daraufhin seine Gehilfe zur Abwehr eingesetzt. Nun

sei plötzlich der Besitzer des fremden Hundes erschienen, habe ihm die Gehhilfe

abgenommen, damit auf den Kopf geschlagen und darüber hinaus ihn auch noch mit

der Faust in das Gesicht geschlagen. In diesem Moment sei ein Passant

entlanggekommen, den der 43-Jährige angesprochen und um einen Anruf bei der

Polizei gebeten habe. Der Passant sei weitergelaufen und ob es tatsächlich zu

einem Anruf bei der Polizei kam, wisse der Geschädigte nicht. Der Besitzer des

Schnauzers habe sich jedoch daraufhin entfernt. Die Polizei wurde mangels Handy

durch den Geschädigten im Nachgang von dessen Wohnanschrift aus informiert. Der

Angreifer sei circa 50 Jahre oder älter, circa 1,80 Meter groß und kräftig. Er

trage kurze Haare mit Stirnglatze und habe polnisch gesprochen. Der Hund habe

ein schwarzes Fell. Nach den ersten Überprüfungen konnte ein Anruf bei der

Polizei bezüglich des Vorfalls durch den beschriebenen Passanten nicht bestätigt

werden. Das ermittelnde 3. Polizeirevier bittet diesen Mann, weitere Zeuginnen

oder Zeugen, oder aber auch den zweiten Hundehalter, sich unter der Rufnummer

(0611) 345-2340 zu melden.

Koffer aus PKW entwendet,

Wiesbaden, Moltkering, Montag, 17.05.2021, 10:00 Uhr – 12:00 Uhr

(he)Gestern Morgen entwendeten unbekannte Täter aus einem im Moltkering

abgestellten PKW einen Koffer samt Inhalt und verursachten dadurch einen

Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Der verantwortliche Fahrzeugführer

stellte seinen Mercedes E190 mit Limburger Kennzeichen gegen 10:00 Uhr auf einem

Parkplatz einer dort ansässigen Berufsvertretung ab und kehrte gegen 12:00 Uhr

zurück. Nun musste er feststellen, dass aus dem Fahrzeuginnenraum ein Koffer mit

Kleidungsstücken verschwunden war. Aufbruchsspuren konnten keine festgestellt

werden. Wie der oder die Täter in das Fahrzeug gelangten ist unklar.

Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611)

345-2540 zu melden.

Einbruch in Mercedes-Sprinter,

Wiesbaden, Steinmetzstraße, Freitag, 14.05.2021, 13:30 Uhr – Montag, 17.05.2021,

07:30 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes drangen unbekannte Täter gewaltsam in

einen in der Steinmetzstraße abgestellten Mercedes Sprinter ein und entwendeten

Werkzeug im Wert von fast 2.000 Euro. Der Firmenbus wurde am Freitag, gegen

13:30 Uhr im Bereich der Hausnummer acht abgestellt. Gestern, gegen 07:30 Uhr

fand der Fahrzeugführer den Wagen mit eingeschlagener Heckscheibe vor und von

der Ladefläche fehlte verschiedenes Werkzeug. Täterhinweise liegen nicht vor.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Beim Einkaufen bestohlen

Bad Schwalbach – Geldbörse beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt lassen, Bad

Schwalbach, Bahnhofstraße, 17.05.2021, 14.30 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach musste eine

Frau am Montagnachmittag die Erfahrung machen, dass man die Geldbörse während

des Einkaufs niemals unbeaufsichtigt lassen sollte. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse gegen 14.30 Uhr für nur kurze Zeit beim Obst und Gemüse im

Einkaufswagen abgelegt. Diebe nutzten daraufhin die Gunst der Stunde und

schnappten sich das Portemonnaie. Die Polizei warnt immer wieder vor

Taschendieben, die nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um Beute zu machen.

Es wird empfohlen, Taschen mit Wertgegenständen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt zu tragen. Keinesfalls sollten

Geldbörsen in einem unbeaufsichtigten Einkaufswagen oder Kinderwagen abgelegt werden.