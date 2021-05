Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn – 1 Verletzter und 15.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 18.05.2021 gegen 12:30 Uhr kam es in der Saarlandstraße an der Kreuzung Rottstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw, bei dem der Autofahrer verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 46-jährige Autofahrer die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt und wollte in Höhe der Rottstraße verbotswidrig nach links abbiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Durch den Aufprall drehte sich das Auto und blieb im Gleisbett stehen. Der 46-Jährige wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit. Er wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Saarlandstraße teilweise gesperrt werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Motorradfahrer gestürzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 17.05.2021 gegen 15.30 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit einem Volvo auf der Frankenthaler Straße aus Fahrtrichtung Mannheimer Straße kommend und wollte in Höhe der Bayreuther Straße nach links in die Saarburger Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad in entgegengesetzter Richtung über die Kreuzung und wollte auf der Frankenthaler Straße geradeaus weiter fahren. Hierbei bremste der 26-Jährige und rutschte mit seinem Motorrad auf der nassen Fahrbahn aus. Er stürzte und verletzte sich leicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Da der Unfallhergang aufgrund unterschiedlicher Aussagen unklar ist, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rollerfahrer durch Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 17.05.2021 gegen 20:30 Uhr, wurde ein 56-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall auf der Maudacher Straße leicht verletzt. Der Rollerfahrer musste einem 19-jährigen Autofahrer ausweichen, der nach dem Aussteigen unachtsam auf die Fahrbahn lief. Der Rollerfahrer wurde durch den Rettungsdienst zu Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag 17.05.2021 gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad in der Fußgängerzone (Bismarckstraße). Das Kind fuhr gegen eine 71-jährige Fußgängerin, welche hierdurch stürzte. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt.

In Grundschule eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Einbruch in eine Grundschule kam es zwischen dem 14.05.2021, 16 Uhr, und dem 17.05.2021, 09:30 Uhr, in der Schlesier Straße. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem Raum der Schule und flüchteten schließlich, ohne etwas zu stehlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.