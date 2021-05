Darmstadt

Junger Mann klaut Pakete

Darmstadt (ots) – Ein junger Mann konnte sich zunächst unbemerkt in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Bosch-Straße schleichen, um Pakte zu stehlen. Die Tat wurde jedoch am Montag (17.05.) von einer Zeugin um kurz nach 18 Uhr beobachtet. Der Dieb hatte im Innenhof bereits ein Paket geöffnet und den Inhalt herausgenommen. Ertappt suchte er unter Zurücklassung eines weiteren Pakets das Weite.

Der Täter ist schätzungsweise zwischen 17 und 20 Jahren alt und hat eine schlanke Figur. Er trug eine hellgraue Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpullover und eine schwarze Basecap.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (K 43) unter der Rufnummer 06151 / 969-3610.

Täter nach versuchtem Raub festgenommen – U-Haft angeordnet

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Der 20-jährige Mann dem vorgeworfen wird, am letzten Sonntag (16.05.) versucht zu haben eine Frau auszurauben, ist in Untersuchungshaft. Der Festgenommene wurde am Montag (17.05.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, einem Haftrichter vorgeführt, der die Unterbringung in ein Gefängnis angeordnet hat.

Meldung vom 16.05.2021:

Am Sonntagmorgen (16.05.) gegen 07.50 Uhr kam es im Stadtteil Arheilgen, in einer dortigen Bankfiliale in der Unteren Mühlstraße, zu einem versuchten Raub. Eine 31-jährige Frau war gerade dabei, an einem Automaten Geld abzuheben, als sie zuerst von einem Mann nach etwas zu Trinken gefragt und dann unvermittelt angegriffen wurde. Es kam zu einer Rangelei, wobei der Täter sein Opfer mit einem Messer leicht verletzte. Als die Arheilgerin um Hilfe rief, flüchtete der Mann ohne Beute vom Tatort aus in östliche Richtung.

Brummi zu schwer – Mit Polizeibegleitung zum Stadion

Darmstadt (ots) – Einen 43 Jahre alten Sattelzugfahrer eines Transportunternehmens aus Baden-Württemberg, stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (17.05.) in der Landskronstraße. Der Brummi war mit zwei Betonteilen für den Umbau des Merck-Stadions am Böllenfalltor beladen. Jedes Betonteil hatte ein Gewicht von über 14 Tonnen.

Somit war den Ordnungshütern auch rasch klar, dass der Sattelzug um über 7,5 Tonnen überladen war. Die mitgeführte Ausnahmegenehmigung hatte keine Gültigkeit, weil die beiden Betonteile auf zwei Transporte hätten verteilt werden können. Zudem führte der Fahrer auch keine Frachtpapiere mit sich und es ergaben sich Verstöße gegen die geltenden Lenk-und Ruhezeiten.

Die Weiterfahrt wäre von der Polizei zu untersagen gewesen. Weil im Bereich des Kontrollorts aber kein geeigneter Abstellplatz vorhanden war, wurde der Transport aus Gründen der Verhältnismäßigkeit anschließend von den Polizisten zur Baustelle am Stadion begleitet.

Den 43-Jährigen erwartet ein Bußgeldverfahren. Von der Polizei wird weiterhin geprüft, ob gegen das Unternehmen ein sogenanntes Gewinnabschöpfungsverfahren in Höhe von circa 1.300 Euro eingeleitet werden kann.

Darmstadt-Dieburg

Bei Einbruch roten Regenschirm in Auto zurückgelassen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (17.05.) in ein geparktes Fahrzeug im Stadtteil Jugenheim eingebrochen und haben einen roten Regenschirm zurückgelassen. Zwischen 20 Uhr am Sonntag und 6.30 Uhr am folgenden Morgen drangen die Kriminellen in der Burkhardtstraße in den dort geparkten Mercedes Sprinter ein und entwendeten zwei Brillen und eine Winterjacke im Gesamtwert von circa 350 Euro.

Mit ihrer Beute suchten die Diebe anschließend unerkannt das Weite und ließen einen roten Regenschirm am Tatort zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass der Schirm aus einer anderen Straftat stammt, weshalb sich die Ermittler der Polizei in Pfungstadt an die Öffentlichkeit wendet. Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit Flucht – Gartenzaun beschädigt

Groß-Zimmern (ots) – Klein-Zimmern – Zwischen Samstag, 15.05., 20:00 Uhr und Sonntag, 16.05., 15:00 Uhr kam es im Wehrweg in Klein-Zimmern zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und einem Gartenzaun. Durch den Zusammenstoß wurde der Zaun beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang, insbesondere zu dem genannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

E-Trike aus Hof entwendet – Streife nimmt 13- und 27-Jährigen fest

Ober-Ramstadt (ots) – Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt hat in der Nacht zum Dienstag (18.05.) zwei 13 und 27 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Den Beamten war das Duo gegen 1.15 Uhr auf einem E-Trike in der Darmstädter Straße aufgefallen. Es folgte eine Kontrolle. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass die beiden Ober-Ramstädter das Kraftfahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen zuvor aus einem Hof in der Darmstädter Straße entwendet hatten und anschließend abwechselnd durch Ober-Ramstadt fuhren. Das Trike wurde vorläufig sichergestellt und der Minderjährige den Erziehungsberechtigten überstellt.

Gegen die beiden Festgenommenen wurde Anzeige erstattet. Bei der Überprüfung stießen die Polizisten bei dem 27-Jährigen zudem auf ein Mobiltelefon, das bei einem Auseinandersetzung in Roßdorf Anfang Mai abhanden kam. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

Groß Gerau

Einbruch in Schule – Ohne Beute geflüchtet

Rüsselsheim (ots) – Die Parkschule in der Frankfurter Straße geriet in der Nacht zum Dienstag (18.05.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein, scheiterten aber anschließend mit ihren Hebelversuchen an der Tür des Sekretariats. Die ungebetenen Besucher flüchten daraufhin ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an das Kriminakommissariat 41 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Mehrere tausend Euro Schaden nach Beschädigung an Geschwindigkeitsmessgerät

Rüsselsheim (ots) – Ein in der Varkausstraße aufgestellter sogennanter “Enforcement Trailer”, ein mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung in Form eines Anhängers, wurde in der Nacht zum Dienstag (18.05.), gegen 3.25 Uhr, von Unbekannten beschädigt. Die Täter zerkratzten mit einem nicht bekannten Werkzeug die Verglasung, überklebten diese anschließend zudem mit Klebeband und deckten die Verglasung zusätzlich mit einem Pizzakarton ab.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat K 41 in Rüsselsheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

Unter Kokaineinfluss am Steuer

Bischofsheim (ots) – Einen 23 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim in der Nacht zum Dienstag (18.05.) “Am Schindberg”. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 23-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der Wagenlenker wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kreis Bergstraße

Kinder in den Gleisen

Bürstadt (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Montagmittag 17.05.2021 die Meldung ein, dass im Bereich des Bürstädter Ortsteiles Bobstadt mehrere Kinder in den Gleisen spielen würden. Spaziergänger hatten die Kinder gegen 16.15 Uhr in den Gleisen gesehen und sofort die Polizei verständigt.

Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als feststand, dass sich die Kinder nicht mehr im Gefahrenbereich aufhielten, wurde die Strecke um 16.40 Uhr wieder freigegeben. Die Kinder konnten letztlich nicht mehr festgestellt werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 14 Zügen zu Verspätungen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Lampertheim: PKW flüchtet vor Zivilstreife – Fahrer flüchtet anschließend weiter zu Fuß

Lampertheim (ots) – Am Montag (17.05.) gegen 15:00 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizei Lampertheim in der Bürstädter Straße in Lampertheim ein gelber Kleinwagen auf. Als dieser in die Breslauer Straße abbog, versuchte die Streife den PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierauf flüchtete der Fahrer vor der Streife durch die Lampertheimer Innenstadt.

Dabei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit, missachtete zahlreiche Verkehrsregeln und befuhr unter anderem auch mehrere Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zu Sach- oder Personenschäden kam es dabei zunächst nicht.

Letztendlich flüchtete er mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit durch den Stadtpark und anschließend über den Friedhof. Hier rammte er die Zivilstreife, die ihm den Weg versperrte. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort und ließ sein unfallbeschädigtes Fahrzeug an der Unfallstelle zurück.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief zunächst negativ. Der 25-Jährige Fahrer aus Lampertheim ist der Polizei jedoch bekannt und konnte durch die Streife zweifelsfrei identifiziert werden. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Verkehrsstrafanzeigen zu. Der im Fahrzeug aufgefundene Führerschein wurde vor Ort sichergestellt, ebenso der zurückgelassene Pkw.Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 EUR.

Odenwaldkreis

Schwerer Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Bad König (ots) – Am Montag den 17.05.2021, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich auf der B45 zwischen Bad König und Michelstadt ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei unmittelbar beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von Bad König kommend in Richtung Michelstadt. Hier verlor dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Platzregens die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die entgegengesetzte Fahrspur. Dort prallte sein Pkw in die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge einer 48-jährigen Fahrzeugführerin mit ihrer Tochter, sowie in den Pkw einer 24-jährigen Frau. Durch die Kollision der drei Fahrzeuge kam es zu drei leicht verletzten sowie einer schwer verletzten Person.

Die Beteiligten wurden mithilfe von mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben den Personenschäden entstand ein hoher Sachschaden an den Fahrzeugen von insgesamt ca. 40.000 EUR sowie an der dortigen Leitplanke. Durch die Feuerwehr Bad König wurde die Unfallstelle abgesichert.

Aufgrund der Unfallaufnahme, des beauftragten Sachverständigen und der Reinigung der Fahrbahn, musste die B45 im Bereich der Unfallstelle, von 19:30 Uhr (17.05.2021) bis 00:10 Uhr (18.05.2021) für die Dauer von 4,5 Stunden voll gesperrt werden.

Zeugen, welche Hinweise zu dem oben genannten Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Erbach unter Tel. 06062 9530 zu melden.

