Schlägerei am Bahnhof

Marburg-Bahnhof (ots) – Zeugen meldeten am Montagabend (18.05.) eine Auseinandersetzung zwischen 5-6 Männern in der Bahnhofstraße. Mehrere Streifenwagen und ein RTW fuhren daraufhin gegen 17.55 Uhr zum Bahnhofsvorplatz. Insgesamt trafen die Beamten auf 5 beteiligte junge Männer, welche allesamt leichte Verletzungen von der inzwischen beendeten Schlägerei davongetragen hatten.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich verbale Streitigkeiten zur handfesten Auseinandersetzung entwickelt. Die Beamten nahmen wechselseitige Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Diesbezüglich werden Zeugen gebeten, die in dieser Sache noch keinen Kontakt mit der Polizei hatten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter tel. 06421/406-0 entgegen.

Einbruch in Apotheke

Neustadt: Mehrere hundert Euro Bargeld entwendete ein Dieb bei einem Einbruch in eine Apotheke in der Ringstraße. Zwischen Donnerstag (13.05.), 13 Uhr, und Freitag, 08 Uhr, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte die Räume. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht näher fest. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang.

Hochwertiges Diebesgut bei Einbruch in Bauunternehmen entwendet

Marburg-Cappel: Diverse Baumaschinen und Reifen entwendeten Unbekannte von Gelände eines Bauunternehmens in der Umgehungsstraße. Die Täter nahmen das Diebesgut im Wert von etwa 20.000 Euro zwischen Mittwoch (12.05.), 18 Uhr, und Montag, 08 Uhr, an sich. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge nutzten sie zum Abtransport einen LKW.

Die Marburger Polizei, tel. 0642/406-0, bittet um Zeugenhinweise: Wem ist im Tatzeitraum ein LKW auf dem Gelände aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Kennzeichen oder zu den anwesenden Personen geben?

Auto zerkratzt

Marburg: Einen etwa 50cm langen Kratzer hinterließen Unbekannte an einem geparkten BMW in der Straße Rotenberg. Zwischen 20 Uhr am Sonntag (16.05.) und 09.30 Uhr am Dienstag entstand der etwa 500 Euro hohe Schaden an dem roten Mini. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Kein passendes Diebesgut?

Marburg: Auf unbekannte Weise verschafften Diebe sich Zutritt zu einem Amtsgebäude in der Robert-Koch-Straße und öffneten dort gewaltsam zwei Schränke. Ohne Diebesgut verließen sie das Gebäude wieder. Die Tat ereignete sich zwischen 16.10 Uhr am Freitag (14.05.) und 11 Uhr am Sonntag. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Die Polizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Auto zweimal beschädigt

Stadtallendorf: Zweimal beschädigten Unbekannte einen geparkten Ford in der Straße Die Pfingsgärten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08./09.05.) entstanden zwischen 21 Uhr und 09.45 Uhr Beschädigungen am Dach des blauen Ford, die eventuell von einem geworfenen Stein stammen.

Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Wenige Tage später, zwischen 18.35 Uhr am Montag (17.05.) und 08.40 Uhr am Dienstag, beschädigten Unbekannte die linke obere Fahrzeugseite. Vermutlich schlugen sie auf nicht näher bekannte Weise auf den Ford ein und verursachten damit die Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen