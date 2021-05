A485: Schwerer Unfall am Gießener Nordkreuz

(ots) – Gegen 14.10 Uhr kam es auf regennasser Fahrbahn auf der A 485, zwischen der Anschlussstelle Wieseck und dem Gießener Nordkreuz zu einem sehr schweren Verkehrsunfall. Offenbar kam der Fahrer eines PKW auf dem Teilstück von der Straße ab und kam im angrenzenden Waldstück zum Stehen. Das Teilstück ist aktuell voll gesperrt. Unfallaufnahme dauert an.

A5 – Tödlicher Unfall zwischen Transporter und LKW

Fernwald/A5 (ots) – Abschlußmeldung – Nach bisherigen Erkenntnissen stand gegen 08.20 Uhr ein 44-jähriger Fahrer eine Lastzuges am Stauende einer Baustelle, als der Fahrer eines Transporters mit polnischer Zulassung von hinten in das LKW-Gespann auffuhr. Durch die Kollision erlag der Fahrer des Kleintransporters noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der 44-jährige LKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Anhänger war so stark beschädigt, dass geladenen Fensterscheiben und Stahlträger umgeladen werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 60.00 Euro geschätzt.

Die Identität des Verstorbenen konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Für die Rettungs- und anspruchsvollen Bergungsarbeiten musste die BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt ab der Anschlussstelle Fernwald voll gesperrt werden. Rundfunkwarnmeldungen informierten über die bis 13.00 Uhr andauernde Vollsperrung. Eine einspurige Durchfahrt ist aktuell möglich.

(ots) – Stand 10:15 Uhr – Auf der Autobahn 5 zwischen der Ausfahrt und dem Gambacher Kreuz kam es heute Vormittag zu einem Unfall, bei dem eine Person verstarb. Nach ersten kam es offenbar zu einem Auffahrunfall zwischen einem LKW und einem Transporter. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit (15 Uhr) noch an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Mann greift in Kasse – Tatverdächtiger festgenommen

Gießen (ots) – Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen am 11.05.2021 mitteilten, nahmen am Freitag (07.05.) Beamte des MEK Kassel einen 42-Jährigen aus Lohfelden an dessen Wohnanschrift fest. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Straftaten zum Nachteil von Lebensmittelmärkten begangen zu haben.

Seit mehreren Wochen griff ein Unbekannter in mehreren Lebensmittelmärkten in Mittel- und Osthessen in Kassen und entwendete Bargeld. Im Landkreis Gießen entwendete der Tatverdächtige Geld aus der Kassel eines Discounter in Grünberg. Intensive Ermittlungen und die gute Zusammenarbeit der Kriminalpolizei in Marburg und Fulda führte zu dem tatverdächtigen Mann aus Lohfelden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda ordnete das Amtsgericht Fulda die Durchsuchung der Wohnanschrift des 42-Jährigen an. Unterstützt von einer hessischen Spezialeinheit stellten Beamte der Kriminalpolizei Fulda sowie Nordhessen in diesem Zusammenhang am Freitag (07.05.) mehrere Beweismittel in der Wohnung des Mannes sicher und nahmen diesen fest.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergab sich ein weiterer Tatverdacht gegen den 42-Jährigen. Er soll am 18. Februar in einem Lebensmittelmarkt in der Obersten Straße in Burghaun einen Raub begangen haben.

Am Samstag (08.05.) wurde der Lohfeldener einem Richter des Amtsgerichts in Fulda vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann steht nun im Verdacht mehrere Straftaten im Bundesgebiet begangen zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

