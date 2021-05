Polizei Eschwege

Unfallfluchten

(ots) – Auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes im Städtersweg von Bad Sooden-Allendorf ist am Samstagmittag zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr ein schwarzer Mercedes C-Klasse durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. An der hinteren rechten Fahrzeugseite des Mercedes entstand dabei ein Schaden von 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

(ots) – Am Montag ist in der Zeit von 07.00 Uhr und 14.00 Uhr ein grauer VW Touareg beschädigt worden, der auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Wanfried in der Straße In der Werraaue abgestellt war. An dem Fahrzeug stellte die Besitzerin später drei frische Kratzer an der hinteren, linken Fahrzeugtür fest. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Piloten von Bundeswehrhubschrauber mittels “Laserpointer” geblendet

(ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 8.05.2021 gegen etwa 01.10 Uhr wurde die Polizei in Eschwege über einen Vorfall in Kenntnis gesetzt, wonach offenbar Unbekannte im Bereich der “Blauen Kuppe” mittels eines sog. “Laserpointers” die Nachtflugübungen der Bundewehr gestört haben. Piloten der Fliegerstaffel Fritzlar, die zu der fraglichen Zeit mit einem Hubschrauber im Bereich “Blaue Kuppe” und des Segelflugplatzes “Stauffenbühl” unterwegs waren, berichten über mehrere Blendungsversuche mittels eines Laserpointers.

Letztlich konnten die Piloten ihren Flug aber unbeschadet fortsetzen. Die Beamten der Eschweger Polizei haben unmittelbar nach der Verständigung durch den Bundeswehr Stützpunkt in Fritzlar Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und die in Frage kommenden Bereiche nach den mutmaßlichen Tätern abgesucht. Dies führte allerdings nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr übernimmt jetzt die Eschweger Kriminalpolizei. Hinweise in dem Fall nehmen die Beamten unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unfall zwischen Pkw und Lkw – Schaden 8000 Euro

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Eschwege hat am Montagnachmittag um kurz vor 16.00 Uhr einen Unfall verschuldet, als sie aus der Ortslage von Oetmannshausen kommend auf die B 27 in Richtung Sontra auffahren wollte.

Die Frau befuhr den Einfädelungsfahrstreifen und war im Begriff auf die Hauptfahrbahn der B 27 wechseln, wobei sie dann einen aus Richtung Eschwege kommenden bevorrechtigten Lkw übersah, der von einem 59-Jährigen aus Dietzenbach gefahren wurde. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei an dem Pkw ein Schaden von 5.000 Euro und an dem Lkw ein Schaden von von 3.000 Euro entstand.

Wildunfälle

(ots) – Auf der Landesstraße L 3241 zwischen Eschwege und Abterode hat ein 33-jähriger Autofahrer aus Meißner am Montagabend gegen 21.35 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier verendete schließlich unweit der Unfallstelle. An dem verunfallten Auto entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

(ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 04.50 Uhr hat ein 32-jähriger Autofahrer aus Eschwege auf der B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen in Höhe Domäne Vogelsburg ein Reh erwischt, das bei dem Zusammenstoß verendete. An dem Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 650 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Von einem Transport-Anhänger für Kraftfahrzeuge der Marke AVG haben Unbekannte das amtliche Kennzeichen ESW-GG 232 im Wert von 25 Euro geklaut. Der Anhänger stand zur Tatzeit zwischen Samstagabend 18.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.00 Uhr in der Straße Rue de Carhaix in Waldkappel auf einem Parkplatz. Der Vorfall gelangte bei der Polizei in Eschwege heute zur Anzeige. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall B 400/B 27 – Schaden 1300 Euro

Am Montagmittag gegen 13.10 Uhr ist ein 27-jähriger Autofahrer aus Reinhardshagen einem verkehrsbedingt haltenden Pkw aus Unachtsamkeit aufgefahren, als er von der B 400 nach rechts auf die B 27 in Richtung Wichmannshausen einbiegen wollte. Der an der Einmündung aufgrund des bevorrechtigten Querverkehrs wartende Pkw wurde von einem 46-Jährigen aus Romrod gefahren, der durch den Aufprall leichte Rückenschmerzen erlitt.

Der Pkw des Mannes wurde zudem mit einem Schaden von 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Am Fahrzeug des 27-jährigen Verursachers entstand ein Schaden von 800 Euro.

Unfall beim Abbiegen – Schaden 1500 Euro

Ein 28-jähriger Autofahrer aus Sontra hat am Montagabend gegen 19.30 Uhr beim Linksabbiegen einen bevorrechtigten Pkw übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 28-Jährige befuhr die Landesstraße L 3249 aus Richtung Berneburg/B 27 kommend und wollte dann nach links in die Fuldaer Straße in Richtung Sontra abbiegen.

Dabei übersah er einen 49-jährigen Autofahrer aus Wehretal, der bevorrechtigt auf L 3249 aus Richtung Hornel/Weißenhasel kommend unterwegs war und dann an besagter Einmündung nach rechts in Richtung Sontra abbiegen wollte. Am Auto des Verursachers entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Schaden an dem anderen Pkw wird auf 1.000 Euro beziffert.

Wildunfall

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Herleshausen ist am Dienstagmorgen um kurz vor 05.00 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als er auf der B 7 von Röhrda in Richtung Datterode unterwegs war. Der Schaden am Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt. Das Tier überlebte den Aufprall nicht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Geldbörse

Im Lidl-Markt in der Straße Am Lohwasser in Hessisch Lichtenau ist eine 63-jährige Frau aus Helsa am Montagnachmittag 17.05.2021 vmtl. gegen etwa 17.05 Uhr, beklaut worden. Die Frau hatte ihr Portmonee in einer Tragetasche mitgeführt, aus der es die unbekannten Täter offenbar in einem unbeobachteten Moment stehlen konnten.

Neben mehr als 200 Euro Bargeld befanden sich u.a. auch der Führerschein, der Personalausweis, eine Kreditkarte sowie diverse weitere Kundenkarten in der Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Einbruch in Lagerhalle

Zwischen vergangenem Freitag 12.00 Uhr und Dienstmorgen 10.00 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in eine offenbar leerstehende Lagerhalle in der Lilienthalstraße im Gewerbegebiet Hirschhagen eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie eine rückwärtige Stahltür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten dann die Räumlichkeiten und brachen dazu auch noch weitere Türen auf.

Geklaut wurde allem Anschein nach aber nichts. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahl und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Münzautomaten von Wohnmobilversorgung aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Oberburgstraße in Witzenhausen auf einem Parkplatz/Wohnmobilstellplatz zwei Münzautomaten der dortigen Strom-und Wasserversorgung für Wohnmobile aufgebrochen. Die Täter hebelten die Automaten gewaltsam auf und entnahmen das darin enthaltene Münzgeld.

Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Die Tat wurde am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr festgestellt, kann aber u.U. bis Anfang April zurückreichen. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

