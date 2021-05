Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw VW Jetta bis 17.05.2021, 11.50 Uhr, in der Heßheimer Straße, Höhe Hausnummer 123, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Frankenthal (ots) – Am 16.05.2021 gegen 19.35 Uhr, kam es an der Einmündung Mörscher Straße/Breitscheidstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Pkw-Fahrern. Ein 30-jähriger Mann aus Ludwigshafen befuhr mit seinem Renault die Breitscheidstraße in Richtung Mörscher Straße. Hier missachtete er den Vorrang eines 31-jährigen Mannes aus Frankenthal, welcher mit seinem VW Passat die Mörscher Straße befuhr.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten klagten über Schmerzen und wurden zur Überprüfung durch den Rettungsdienst in ein Frankenthaler Krankenhaus verbracht.

