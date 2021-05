Haiger: Nach Unfall weitergefahren –

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Hauptstraße geparkten Mercedes Benz zurück. Vermutlich beim Einbiegen in die Kreuzgasse stieß der Unbekannte mit seinem Wagen gegen das Heck der schwarzen C-Klasse. Zeugen, die die Kollision dort am Montag (17.05.2021), zwischen 16.15 Uhr und 21.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Wissenbach: Golf schlägt in Leitplanke ein / B253 voll gesperrt –

Mit Nacken- und Schulterschmerzen kamen die Beteiligten einer Karambolage gestern Abend (17.05.2021) auf der Bundesstraße 253 davon. Gegen 18.45 Uhr war ein 31-jähriger Golffahrer von der Abfahrt Eibelshausen in Richtung Wissenbach unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen VW und rutschte in den Gegenverkehr. Dort touchierte er einen Audi, prallte ab und schlug in die Leitplanke ein. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den aus Eschenburg stammenden Unfallfahrer ins Dillenburger Krankenhaus. Sein 35-jähriger Unfallgegner im Audi klagte ebenfalls über Nackenschmerzen, der Eschenburger lehnte weitere Untersuchungen ab. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf mindestens 13.000 Euro. Da beim Golf Betriebsflüssigkeiten ausliefen, musste eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahnen beauftragt werden. Hierzu wurde die Bundesstraße zwischen Eibelshausen und Wissenbach bis ca. 22.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Wetzlar: Lackschaden in Höhe von 2.500 Euro –

Eine hohe Reparaturrechnung kommt auf den Besitzer eines Mercedes Kombis zu, nachdem ein Unbekannter den Lack seines Wagens zerkratzte. Er parkte seine silberfarbene E-Klasse am Montag (17.05.2021), zwischen 11.30 Uhr und 12.50 Uhr auf dem Parkplatz unter der B49. Ein Unbekannter trieb in dieser Zeit Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise zu dem Täter nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Oberbiel: Lack zerkratzt –

In der Nacht von Sonntag (16.05.2021) auf Montag (17.05.2021) beschädigten Unbekannte einen Nissan-SUV. Der schwarze X-Trail parkte zwischen 21.45 Uhr und 12.00 Uhr in der Wetzlarer Straße, in Höhe der Hausnummer 55. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter einen etwa vier Meter langen Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Die neue Lackierung wird etwa 500 Euro kosten.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

