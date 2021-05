Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 17.05.2021 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw die L516 in Fahrtrichtung Edenkoben. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben.

Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,09 Promille. Der 38-Jährige, der unverletzt blieb, musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.