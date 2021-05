Streit unter Jugendlichen – Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 16.05.2021 gegen 20:45 Uhr gerieten drei Jugendliche/Heranwachsende auf einem Spielplatz zwischen den Straßen Roter Hof und Grüner Hof in Streit. Im Verlauf des Streites sollen zwei Personen auf einen 18-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Die beiden Täter ließen dann von dem 18-Jährigen ab und verließen die Örtlichkeit.

Der 18-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Alle Beteiligten sollen sich flüchtig kennen. Bei einem der Täter soll es sich um einen 20-jährigen Ludwigshafener handeln.

Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern noch an. Sachdienliche Hinweise bitte an

die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Autoscheibe beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte haben am 16.05.2021 zwischen 15:30-18:00 Uhr die Dreieckscheibe der Beifahrertür an einem geparkten Auto eingeschlagen. Aus dem Auto wurde nichts gestohlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Wer hat die Tat oder verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an

die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 16.05.2021 gegen 17:45 Uhr, wurde ein 20-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 50-jähriger Autofahrer soll den Rollerfahrer beim Wenden übersehen haben.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 20-Jährige und verletzte sich leicht.

Bei dem 50-Jährigen konnten die verständigten Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Pedelc-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 16.05.21 gegen 16:30 Uhr, stürzte ein 57-Jähriger Pedelc-Fahrer an der Einmündung Oderstraße/Ruchheimer Straße. Ein 36-jähriger Autofahrer hatte den bevorrechtigten Pedelec-Fahrer an der Einmündung übersehen, so dass dieser ausweichen musste und hierbei stürzte. Der 57-jährige wurde leicht verletzt.

Polizisten und Polizistin beleidigt

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 16.05.2021 gegen 06:30 Uhr, soll ein

16-Jähriger zwei Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin der Polizei Ludwigshafen beleidigt haben. Die Polizei wurde zuvor von Anwohnern verständigt, da der 16-Jährige eine Eingangstür beschädigt haben soll.

Bei der anschließenden Kontrolle war der Jugendliche so aggressiv, dass er mit Handschellen gefesselt werden musste. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und eine -beamtin. Da Hinweise auf eine akute Eigen- und Fremdgefährdung bestanden, wurde der 16-Jährige gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen in ein Krankenhaus verbracht.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 15.05.21 um 20:00 Uhr bis zum 16.05.21 um 17:30 Uhr wurde ein weißer Hyundai i10 beschädigt. Das Auto war zu der Zeit in einer Parkbucht in der Friedrich-Heene-Straße (vor Geschwister-Scholl-Gymnasium) geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte das geparkte Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe ca. 1.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinwiese zu dem/der Verursachenden geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.