Gleich zwei Firmeneinbrüche

Edenkoben (ots) – In den Seewiesen und in der Lerchenweide wurden über das vergangene Wochenende in zwei Firmengebäude eingebrochen. Zunächst wurden Fensterscheiben eingeschlagen und sich Zugang in das Gebäudeinnere verschafft. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten angegangen und das gesamte Mobiliar durchsucht.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden Laptops entwendet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 entgegen.

Unfallflucht auf der B 10

Annweiler (ots) – Am Samstag 15.05.2021, befuhr eine weiße Sattelzugmaschine mit blauem Auflieger in der Zeit zwischen 11:45-12:05 Uhr die Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Ungefähr einhundert Meter vor dem dortigen Barbarossatunnel kam das Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab, schleifte 50 Meter an der Leitplanke entlang, riss einen Kabelschacht aus der Verankerung und stieß mit dem Auflieger an die dortige Wechsellichtanlage.

Der Fahrer, welcher hierdurch einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche zu dem Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gartenlaube

Albersweiler, Breitenweg 14.05.-16.05.2021 (ots) – Am Wochenende schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe einer Gartenlaube am Breitenweg in Albersweiler ein. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde aus der Gartenlaube nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nehmen die Polizei Landau und die Polizeiwache Annweiler entgegen.

Einbruch in Praxisräume

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht zum 16.05.2021 drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Weinstraße ein. Die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen wund entwendeten einen Tresor, welcher im nahegelegenen Kurpark in aufgebrochenem Zustand aufgefunden wurde.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Berauscht mit dem PKW unterwegs

Siebeldingen (ots) – Auf ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 23 Jahre alter PKW-Fahrer aus dem Raum Südliche Weinstraße einstellen. Dieser wurde durch Polizeibeamte der PI Landau am Freitagnacht in Siebeldingen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Da bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden und ein anschließender Vortest positiv auf THC reagierte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.