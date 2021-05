Zwei PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Gleich zu zwei Fahrten unter Drogeneinfluss kam es am Sonntag in Speyer. Während ein 35-jähriger PKW-Fahrer um 09:40 Uhr in der Auestraße kontrolliert wurde, geriet ein 25-Jähriger mit seinem PKW um 13:40 Uhr in der Kardinal-Wendel-Straße in eine Polizeikontrolle.

Da beide Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigten, wurden vor Ort Drogentests durchgeführt, die positiv auf Cannabis reagierten. Den Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen

Speyer (ots) – Insgesamt vier Fahrzeuge wurden am Samstag zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr in der Lindenstraße beschädigt. Eine bislang noch unbekannte Person klappte jeweils die linken Außenspiegel der parkenden PKW derart ein, sodass ein Schaden in noch unbekannter Höher entstand.

Zeugen, die im Tatzeitraum eine verdächtige Person in der Lindenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/1370 oder bei Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.