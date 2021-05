Nach kurzer Flucht gestellt

Bad Sobernheim

Am frühen Montagmorgen, den 17.05.2021, gegen 03.45 Uhr meldete eine aufmerksame Beobachterin einen Hund in einem geparkten Fahrzeug in der Breitlerstraße in Bad Sobernheim. Da keine Personen in der Nähe des Fahrzeuges zu sehen waren, machte sich die Dame Gedanken um das Tier. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits vor einiger Zeit außer Betrieb gesetzt wurde. Als die Beamten das Fahrzeug in Augenschein nehmen wollten, hatte der Fahrer sich bereits mit dem Fahrzeug in Bewegung gesetzt um dieses von der Örtlichkeit zu verbringen. Hierbei sollte er dann in der Westtangente einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, flüchtete jedoch fußläufig. Nach kurzer Verfolgung konnte der 38- Jährige jedoch gestellt und festgenommen werden. Da er zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Junger Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Kirn

Am Sonntagabend, den 16.05.2021 gegen 22:25 Uhr wurde in der Dhauner Straße in Kirn ein Toyota Yaris einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte der Polizei Kirn unterzogen. Nach Ansprache des 19-Jährigen Fahrers konnten die Beamten jedoch Cannabisgeruch im Fahrzeuginneren feststellen. Ein freiwilliger Urintest vor Ort reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unwetter führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen und umgestürzten Bauzäunen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach – u.a. Gensinger Straße

Ein am 16.05.2021 gegen 18:30 Uhr einsetzendes Gewitter mit Starkregen und Windböen führte im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach zu mehreren Einsatzlagen. Zunächst stürzte gegen 18:48 Uhr ein Baum in Höhe der Einfahrt zum Sandweg auf die Gensinger Straße, so dass diese in beide Richtungen für ca. 1 1/2 Stunden blockiert war. Die freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach und der städtische Bauhof konnten den Baum letztendlich zersägen und die Fahrbahn freiräumen. Gegen 22:18 Uhr wurde unweit des vorgenannten Geschehens, etwa in Höhe des Michelin-Werks festgestellt, dass dort die Fahrbahn bis zu 40 Zentimeter überspült war. Grund hierfür war ein durch das Unwetter verstopfter Abwasserkanal. Die Feuerwehr konnte durch Abpumpen des Wassers auch hier die Fahrbahn wieder freimachen. Weiterhin kam es im Stadtgebiet von Bad Kreuznach zu umgestürzten Bauzäunen, die jedoch problemlos und ohne Schaden zu verursachen wieder aufgestellt werden konnten. Glücklicherweise wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Personen durch die Wetterereignisse verletzt.

Umweltdelikt – Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Bad Sobernheim

In der Vorbeifahrt beobachte ein Autofahrer am Sonntagmittag einen ungewöhnlichen Entladevorgang und meldete dies der Polizei. Auf einer Grünfläche im Bereich der Abfahrt Bundesstraße 41 und der Kreisstraße 20 sei ein größeres Fass aus einem älteren roten Ford Transit mit Frankfurter Zulassung geworfen worden.

Beim Eintreffen der Polizei vor Ort konnten insgesamt elf Fässer festgestellt werden. Es handelte sich überwiegend um -dem Gewicht nach- leere aber mit Restinhalten belastete, teilweise stark korridierte Mineralöl-Fässer mit Fassungsvermögen zwischen 50 und 100 Litern.

Da sich der Mitteiler das Kennzeichen notiert hatte richten sich die Ermittlungen zunächst gegen den in Frankfurt gemeldeten Fahrzeughalter.

Ungewöhnliche Tierrettung

Bad Kreuznach

Am Sonntag, 16.05.2021, gegen 10.45 Uhr meldet ein Anwohner, dass sich bereits am Vorabend ein Reh auf sein Privatgrundstück in der Carmerstraße verirrt hatte. Nachdem das Reh die Salatpflanzen gefressen hatte, fand es den Rückweg in den Wald nicht mehr . Aufgrund der Innenstadtlage und der Tageszeit wurde ein Tierarzt verständigt. Dieser betäubte das Reh kurzzeitig, sodass es in ein Waldstück transportiert und wieder ausgesetzt werden konnte.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Frei-Laubersheim

Am 15.05.2021, um 21:00 Uhr, befuhr ein 45jähriger Mann mit seinem Pkw die B 428 aus Bad Kreuznach kommend, in Richtung Frei-Laubersheim. Auf gerader Strecke beabsichtigte er einen vorausfahrenden Pkw zu überholen und scherte nach links aus. Auf der regennassen Fahrbahn geriet er daraufhin ins Schlingern. Der Mann versuchte noch gegenzulenken, verlor aber die Kontrolle über den Pkw. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, auf dem angrenzenden Ackergelände überschlug sich der Pkw daraufhin mehrfach und kam schließlich etwa 120m von der Straße entfernt zum Stehen.

Der Fahrer erlitt durch den Verkehrsunfall Verletzungen im Kopfbereich. Die 34jährige Beifahrerin wurde lediglich leicht verletzt. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Sachschaden dürfte ca. 15.000EUR betragen.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden.

Absturz von Leichtflugzeug; Piloten schwerverletzt

Bad Sobernheim

Am Samstag, den 15.05.2021 stürzte ein mit zwei erfahrenen Piloten besetztes Leichtflugzeug des US-amerikanischen Flugzeugherstellers PIPER nahe des Flugplatzes Domberg in Bad Sobernheim ab.

Nach den bisherigen Ermittlungen stellten die verunglückten 39- und 43-jährigen Piloten unmittelbar nach dem Startvorgang technische Probleme am Triebwerk fest. Bei dem anschließenden Versuch, eine Notlandung auf dem kleinen Flugplatz des Flugsportvereins Bad Sobernheim durchzuführen, stürzte die Maschine etwa einen halben Kilometer Luftlinie von der Landebahn entfernt in eine mit Schwarzdornen bewachsene Grünfläche. Die Piloten konnten sich noch aus eigener Kraft aus dem Cockpit befreien. Die verletzten Männer wurden anschließend von zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Beide erlitten glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der entstandene Schaden am Flugzeug wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren von Bad Sobernheim und Daubach waren mit 35 Kräften im Einsatz und leisteten hochprofessionelle Arbeit. Das Leichtflugzeug wurde anschließend durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen auf das Gelände des Flugplatzes geborgen.

Die beteiligten Behörden haben die Untersuchungen bzw. Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an.

Zeugen des Absturzes werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Betrunkener LKW-Fahrer

Bad Kreuznach

Am Samstag, 15.05.2021, gegen 02.42 Uhr meldet ein aufmerksamer PKW-Fahrer einen auffällig fahrenden LKW im Bereich der B41/Bad Kreuznach. Es begeben sich zwei Funkstreifen in die Fahndung. Im Bereich des Kreisels B428/Bosenheimer Straße kann eine Streife auf den LKW aufschließen. Zu diesem Zeitpunkt rangiert der LKW rückwärts und ignoriert das Blaulicht der Streife. Beim Rangieren überfährt der LKW-Fahrer das Schild einer Verkehrsinsel. Unter Hinzuziehung der zweiten Streife kann der LKW gestoppt werden. Der 35-jährige LKW-Fahrer ist deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkoholtest ergibt einen stattlichen Wert von 2,26 Promille. Es wird eine Blutprobe entnommen und der ausländische Führerschein sichergestellt. Zur Umsetzung des LKW muss ein Fahrer eines Abschleppunternehmens beauftragt werden. Zeugen des Fahrverhaltens auf der B41 werden gebeten sich zu melden.

Dachstuhlbrand in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden

Am 14.05.2021 kam es in den späten Abendstunden zu einem Brandausbruch in einem Anwesen in der Straße „Ziegelhütte“ in Kirchheimbolanden. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine, an ein Wohngebäude angegliederte Scheune. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die dortigen Anwohner wurden nicht gefährdet oder verletzt. Die Feuerwehren Kirchheimbolanden, Bolanden, Marnhein, Göllheim, Albisheim, Morschheim Dannenfels, Oberwiesen waren mit insgesamt 19 Fahrzeugen sowie 90 Einsatzkräften vor Ort. Auch wurden vorsorglich zwei Rettungswagen hinzugezogen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten die gesamte Nacht über an. Eine genaue Schadenshöhe sowie eine mögliche Brandursache sind bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Scheunenbrand in Marnheim

Kirchheimbolanden

Am 13.05.2021 kam es in den frühen Abendstunden zu einem Brandausbruch in einem Anwesen in der Hauptstraße in Marnheim. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine zweigeschossige Scheune, die sich im rückwärtigen Bereich des Anwesens befindet. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt. Es entstand lediglich an dem Gebäude ein Sachschaden, Personen wurden nicht gefährdet. Die Feuerwehren Kirchheimbolanden, Bolanden, Marnhein, Dannenfels, Oberwiesen waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen sowie 55 Einsatzkräften vor Ort. Auch wurden vorsorglich zwei Rettungswagen hinzugezogen. Die Hauptstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten beidseitig gesperrt. Eine genaue Schadenshöhe konnte noch nicht eruiert werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Hargesheim

Am Donnerstag, 13.05.21 um 04:25 Uhr meldete der Besitzer eines Einfamilienhauses in der Hunsrückstraße in Hargesheim, dass er durch seltsame Geräusche geweckt worden sei. Er habe durch ein Fenster einen jungen Mann (ca. 170 cm groß / trug eine Brille mit runden Brillengläsern) gesehen, welcher versucht habe, dieses aufzuhebeln. Der Mann sei daraufhin geflohen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifen, konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei Bad Kreuznach bittet darum, ihr verdächtige Wahrnehmungen unter der Nummer 0671/8811-0 mitzuteilen

31-jähriger Fahrzeugführer verursacht Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach- Einmündung Brückes/Wilhelmstraße

Am 13.05.2021 gegen 15:45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Auffahrunfall mit geringem Sachschaden an der Einmündung Brückes/Wilhelmstraße in Bad Kreuznach gemeldet.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 31-jährigen Unfallverursacher aus Bad Kreuznach Atemalkoholgeruch und Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Fahrzeug überschlägt sich

Weiler bei Monzingen

Am 13.05.2021 gegen 14:10 Uhr befährt eine 79-jährige Mercedes Fahrerin mit ihrem Sohn als Beifahrer die B 41 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim. In Höhe der Abfahrt Weiler bei Monzingen kommt die Dame aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach links und überfährt einige der dortigen Warnbaken der Fahrstreifenbegrenzung. Daraufhin verliert sie durch Gegenlenken die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund eines dortigen hohen Bordsteines kommt das Fahrzeug dermaßen ins Schleudern, dass es sich überschlägt und in der Böschung neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen bleibt. Die Fahrerin verletzt sich bei dem Unfall leicht und muss von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden, während ihr Beifahrer unverletzt bleibt. Die B 41 wurde aufgrund der Bergungsarbeiten und der Verkehrsunfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Verkehrsunfallzeugen, welche sich vorbildlich an der Unfallstelle verhalten haben.

Wohnmobilbrand auf Campingplatz Monzingen, Campingplatz Nahemühle

Am 13.05.2021 gegen 09:30 Uhr kam es auf dem Campingplatz Nahemühle in Monzingen zu einem Wohnmobilbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr von Monzingen und Bad Sobernheim konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die beiden Standorte waren mit insgesamt 24 Kräften im Einsatz. Gebrannt hatte letztendlich ein als Küche genutztes Vorzelt samt Inventar. Am Wohnmobil selbst entstanden zusätzliche Schäden an der Lüftungsanlage und durch Rußablagerungen. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf circa 5.000EUR belaufen. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von einer Kabeltrommel aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern jedoch noch an.

Sachbeschädigung durch Graffiti – Täter auf frischer Tat durch Polizei gestellt Kerzenheim

In den Morgenstunden des 13.05.2021 wurde ein 29-Jähriger in der alten Eisenberger Straße/B47 nach Sachbeschädigung durch Graffiti durch die Beamten der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden gestellt.

Ein aufmerksamer Bürger bemerkte, wie eine vermummte Person die Unterhalb der B47 befindliche Unterführung mit Graffiti besprüht und informierte umgehend die Polizei.

Die Person konnte durch die Beamten angetroffen und gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person konnten durch die Beamten Cannabis, sowie ein Faustmesser aufgefunden werden.

Der 29-jährige muss ich nun wegen Sachbeschädigung, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Polizei rettet acht Entenkücken und ihre Mutter von der B41

Bad Kreuznach

Am 12.05.21 gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei von Verkehrsteilnehmern mehrere Entenküken auf der Fahrbahn der B41, in Fahrtrichtung der A61, in der Unterführung bei Bad Kreuznach-Ippesheim gemeldet. Von der Streife konnten acht Entenküken und ihre Mutter auf der B41 festgestellt werden. Die Entenküken wurden in einen Pappkarton gesetzt und in die Weinberge verbracht. Die Entenmutter folgte ihren Kindern und die Familie konnte wieder zusammengeführt werden. Für das Einfangen der Küken musste die B41 kurzzeitig in Fahrtrichtung der Autobahn gesperrt werden.