Darmstadt

Versuchter Raub – Mann verletzt 31-Jährige mit Messer

Darmstadt (ots) – Am Sonntagmorgen 16.05.21 gegen 07.50 Uhr kam es im Stadtteil Arheilgen, in einer dortigen Bankfiliale in der Unteren Mühlstraße, zu einem versuchten Raub. Eine 31-jährige Frau war gerade dabei an einem Automaten Geld abzuheben, als sie zuerst von einem Mann nach etwas zu Trinken gefragt und dann unvermittelt angegriffen wurde. Es kam zu einer Rangelei, wobei der Täter sein Opfer mit einem Messer leicht verletzte.

Als die Arheilgerin um Hilfe rief, flüchtete der Mann ohne Beute vom Tatort aus in östliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und der Unterstützung eines Polizeihubschraubers blieb zunächst ohne Erfolg, jedoch konnte der Flüchtende aufgrund mehrerer Zeugenhinweise gegen 09.35 Uhr im Bereich der Steinstraße festgenommen werden.

Der 20-jährige Darmstädter wird sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem schweren Raubes zu verantworten haben.

Gruppe dringt in Schulkomplex ein & entwendet Rechner und Monitor

Darmstadt (ots) – Eine Gruppe Jugendlicher drang am Sonntagnachmittag (16.05.) in ein Schulgebäude in der Alsfelder Straße ein und entwendete einen Monitor sowie einen Computer. Gegen 16.40 Uhr verschafften sich die sechs jungen Personen gewaltsam Zutritt zu dem Komplex und dem darin befindlichen Treppenaufgang. Im Obergeschoss entwendeten die Unbekannten zwei Monitore und einen Computer aus einem dortigen Klassenraum. Mit ihrer Beute suchte die Gruppe anschließend das Weite.

Durch Zeugen konnte ein Tatverdächtiger beobachtet und beschrieben werden. Er soll zwischen 14 und 20 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein und hatte längere schwarze Haare. Er hatte schwarze Kleinung an und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung dabei. Zudem soll er laut Zeugenaussagen eine Zahnspange getragen haben.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung und Spurensuche stießen Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe zum Tatort zwischen zwei Containern auf einen der entwendeten und von der Gruppe vermutlich zurückgelassenen Monitore. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei nimmt weitere Zeugenhinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zeugen nach Einbruch in Bürogebäude gesucht

Darmstadt (ots) – Auf den Inhalt eines Tresors hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (16.05.) abgesehen. Zwischen 23.15 Uhr am späten Samstagabend und circa 5.10 Uhr am folgenden Morgen gelangten die Kriminellen auf das Gelände eines Recycling Unternehmens in der Röntgenstraße. Hier drangen sie durch ein aufgehebeltes Fenster in ein dortiges Bürogebädue ein und öffneten hier gewaltsam einen Tresor. Mit ihrer Beute, deren genauer Umfang noch nicht abschließend feststeht, suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden.

Lagerraum im 24-Stunden-Markt geplündert

Darmstadt (ots) – Das angrenzende Lager des 24-Stunden-Marktes in der Wilhelminenpassage wurde am Samstag (15.05.), um kurz vor 4 Uhr, von einem noch unbekannten Mann geplündert. Mit Tabakwaren, Getränken und Corona-Schutzmasken im Gesamtwert von etwa 2.200 Euro floh er in Richtung Parkhaus.

Der etwa 1,80 Meter große Täter ist von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Der schlanke Mann trug einen grauen Pullover, eine blaue Jacke, eine dunkle Jeanshose sowie schwarze Sneaker.

Hinweise zu dem Diebstahl und Täter nimmt die Polizei (K 43) unter der Rufnummer 06151 / 969-3610 entgegen.

Baumaterial von Baustelle gestohlen

Darmstadt (ots) – Baumaterial im Wert von 1.500 Euro haben Diebe zwischen Mittwochnachmittag (12.05.) und Freitagmorgen (14.05.) gestohlen. Wie der Polizei jetzt angezeigt wurde, fehlen sieben Ballen Mineralwolle sowie eine Schubkarre. Täter brachen das Schloss am Bauzaun zu einer zukünftigen Kindertagesstätte im Wickopweg auf.

Ob die Diebe das Material mit der Schubkarre weggefahren haben oder einen Transporter nutzten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Für Hinweise sind Beamte des Kommissariats 43 zuständig, die telefonisch über die 06151 / 969-3610 erreicht werden können.

Einbruch an Schiebetüren gescheitert

Darmstadt (ots) – Die Eingangstüren eines Discount-Marktes in der Stresemannstraße hielten am Sonntagabend (16.05.) Kriminellen stand. Trotz massiver Gewalt ließen sich diese um kurz nach 19 Uhr nicht öffnen und der Zutritt blieb den Tätern verwehrt.

Die Schäden an den zwei Türen belaufen sich auf etwa 250 Euro. Hinweise zu dem gescheiterten Einbruch nimmt in Darmstadt das Kommissariat 21/ 22 entgegen. Telefon: 06151 / 969-0.

Gaststätteneinbruch – Täter fliehen ohne Beute

Darmstadt (ots) – Ohne Beute sind Kriminelle geflohen, die zwischen Freitag (14.5.), 17 Uhr und Samstagmorgen (15.5.), 10 Uhr ein Fenster zum Lagerraum einer Gaststätte in der Kranichsteiner Straße/ Nähe Kastanienallee einschlugen. Ob sie bei ihrem Tun gestört wurden, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nehmen Beamte des Kommissariats 43 entgegen. Telefon: 06151 / 969-3610.

Wegen Eiscreme Klappmesser gezückt

Darmstadt (ots) – Aus einem Lebensmittelmarkt in der Ludwigstraße hat ein Pärchen Eiscreme im Wert von etwa 25 Euro gestohlen. Das Eis steckte die Frau in einen Rucksack. Mit ihrem Partner wollte sie das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Das erwischte Pärchen drohte den Mitarbeitern mit einem Klappmesser und lief am Freitag (14.05.) um kurz vor 20 Uhr aus dem Laden.

Das Paar ist zwischen 21 und 30 Jahre alt und bis zu 1,80 Meter groß. Die gesuchte kräftige Frau hat rote lockige Haare und eine enge Jeanshose sowie Schuhe der Marke NIKE getragen.

Ihr kräftiger Partner trägt einen Dreitagebart. Er war mit einer Jacke mit grau/ weiß/ schwarzen Blockstreifen und einer Sporthose mit Längsstreifen bekleidet. Zudem trug er eine helle Kappe. Auffallend ist ein Tattoo am Hals.

Für die Ermittlungen des Diebstahls werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf das Diebespaar geben können. Wer kennt die Gesuchten? Wer kann Hinweise geben? Die fallzuständigen Beamten des Kommissariats 43 sind telefonisch unter der Rufnummer 06151 / 969-3610 zu erreichen.

Zwischenfall am Ernst-Ludwigs-Platz – Polizei ermittelt nach Hitlergruß

Darmstadt (ots) – Während einer Versammlung zum Thema “Neues Klimaschutzgesetz” kam es am Freitagabend (14.5.) zu einem Zwischenfall am Infostand. Zwei Männer sollen sich gegen 22.50 Uhr negativ über die derzeitige Situation geäußert haben und hätten ein Streitgespräch mit den Verantwortlichen geführt. Bevor das Duo in Richtung Luisenplatz weggegangen ist, soll einer von ihnen zwei Mal den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu den zwei Männern geben können.

Der Haupttäter ist zwischen 31 und 40 Jahre alt und bis zu 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare und seitlich Geheimratsecken. Der Dreitagebartträger trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, ein blau-weiß kariertes Hemd und eine schwarze Weste. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Auffallend sind seine X-Beine.

Hinweise zu dem Fall werden vom Staatsschutzkommissariat (KI-ST) entgegengenommen. Die Beamten sind telefonisch unter der zentralen Rufnummer 06151 / 969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Bankkarte gestohlen & mehrere hundert Euro abgehoben

Dieburg (ots) – Trickdiebe hatten am Freitag (14.05.) eine 73-Jährige im Visier und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin gegen 12.20 Uhr beim Bezahlen ihres Einkaufs in einem Discounter in der Frankfurter Straße ausgespäht. Auf dem Parkplatz verwickelte sie einer der Kriminellen anschließend in ein Gespräch und lenkte sie ab.

Währenddessen entwendeten Komplizen die Handtasche samt Portemonnaie mit der EC-Karte. Diese nutzten die Trickdiebe und hoben mehrere hundert Euro ab. Das Kommissariat 24 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang warnen die Polizisten vor den Maschen der Kriminellen. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen beobachtet werden. Decken Sie während der PIN-Eingabe das Tastaturfreld mit der anderen Hand oder einem Gegenstand als Sichtschutz vollständig ab.

Seitenscheibe eingeschlagen – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Münster (ots) – Am Samstagmittag (15.05.) gegen 11 Uhr bemerkten Zeugen, dass Unbekannte die rechte hintere Seitenscheibe einer grauen Mercedes A-Klasse eingeschlagen hatten. Das Fahrzeug war auf dem Anwesen eines Einfamilienhauses in der Eduard-Mörike-Straße abgestellt, der Tatzeitraum reicht bis 15 Uhr am Mittwoch (12.05.) zurück.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Kriminellen bei ihrer Tat keine Beute gemacht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Zeugen nach Einbruch in Container gesucht

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Montag (17.05.) sind Kriminelle in den Metallcontainer hinter einer Tankstelle in der Straße “Im Rödling” eingedrungen. Gegen 4.30 Uhr am frühen Montagmoren bemerkten Zeugen die Spuren der Unbekannten und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht nach derzeitigen Erkenntnissen bis 20.30 Uhr am Vorabend zurück.

Ob die Eindringlinge bei ihrer Tat auch Beute gemacht haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 beim 3.Polizeirevier zu melden.

Einbrecher gehen leer aus

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Samstagnachmittag (15.05.) haben bislang noch unbekannte Täter vergeblich versucht, in ein Anwesen im Stadtteil Malchen einzubrechen. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr gelangten die Kriminellen vermutlich durch die offenstehende Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Straße “Im Grund”. Mit einem Hebelwerkzeug machten sie sich anschließend an der Wohnungstür der Dachgeschosswohnung zu schaffen. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, ins Innere einzudringen. Ohne Beute suchten sie das Weite, an der Tür und dem Rahmen entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat das Kommissariat 21/22 der Kripo in Darmstadt übernommen. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt? Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Brennender Müllcontainer setzt Mercedes Sprinter in Brand

Bickenbach (ots) – Ein in der Straße “Im Höhsand” geparkter Lieferwagen (Mercedes Sprinter) der Firma DPD stand in der Nacht zum Samstag (15.05.), gegen 0.13 Uhr, in Vollbrand. Die Flammen konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Wohngebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise wurden auch keine Personen verletzt.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 25.000 Euro. Vor Ort konnte durch die Polizei und Feuerwehr ermittelt werden, dass ein Müllcontainer, der neben dem Mercedes Sprinter stand, Feuer gefangen haben muss und dieses dann auf das Fahrzeug übergegriffen hat. Ob der Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, wird nun durch Ermittlungen des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei in Darmstadt geklärt.

Groß Gerau

Vandalismus am Büchnerhaus – Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots) – Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind in der Nacht zum Sonntag (16.05.) Personen in den Hof des Büchnerhauses in der Weidstraße eingedrungen. Beim ersten Vorfall Anfang vergangener Woche wurde Unrat zurückgelassen. Bei der aktuellen Tat wurde die in der offenen Büchnerscheune abgestellte Großplastik zur Hessischen Verfassung mit der Karikatur des Landgrafen schwer beschädigt. Beschädigungen gab es zudem an den Außenmöbeln.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Eurobereich. Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06152/1750 gebeten.

Weiterer Katalysator im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Nacht zum Montag (17.05.) wurde, wie der Polizei nun bekannt wurde, ein weiterer Katalysator demontiert und gestohlen (wir haben berichtet). Betroffen war erneut ein in der Industriestraße geparkter Transporter.

Die Täter schraubten wie im ersten Fall die komplette Auspuffanlage inklusive des Katalysators ab und entwendeten das Autoteil. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Katalysator ausgebaut und gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Auf den Katalysator eines in der Industriestraße geparkten Transporters, hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (14.05.) und Montagmorgen (17.05.) abgesehen. Die Täter schraubten die komplette Auspuffanlage inklusive des Katalysators ab und entwendeten das Autoteil.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen/ – Wer hat etwas bemerkt?

Riedstadt (ots) – Mehrere Gartenhütten “Am Hanfgraben” wurden in der Zeit zwischen Freitag (14.05.) und Sonntag (16.05.) von Unbekannten aufgebrochen. Zudem wurden auch Zäune zu Gartengrundstücken gewaltsam aufgeschnitten. Insgesamt sind der Polizei bisher 11 Fälle bekannt. Entwendet wurden nach bisherigem Ermittlungsstand lediglich Gegenstände von geringem Wert. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat oder möglicherweise ebenfalls geschädigt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

65-jähriger Radfahrer attackiert und bestohlen/Zeugen gesucht

Raunheim (ots) – Ein 65 Jahre alter Radfahrer wurde am Samstagmorgen (15.05.), gegen 7.40 Uhr, “Am Stadtzentrum”, in Höhe eines Einkaufsmarktes von einem Unbekannten attackiert. Der Angreifer trat unvermittelt gegen das Fahrrad des Mannes und brachte den 65-Jährigen so zu Fall.

Anschließend schlug der Täter den auf dem Boden liegenden Mann, entwendete dessen Mobiltelefon und flüchtete nach der Tat zu Fuß entlang der Bahngleise in Richtung Rüsselsheim. Der 65-Jährige zog sich bei dem Angriff Blessuren leichterer Art zu. Das Handy konnte später auf dem Fluchtweg aufgefunden werden.

Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ergebnislos. Der Angreifer ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug bei Tatbegehung eine dunkle Schirmmütze, Sonnenbrille, schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und einen dunklen Trainingsanzug.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Einbruch in Schnellrestaurant – Alarmanlage vertreibt Kriminelle

Riedstadt (ots) – Ein Schnellrestaurant in der Römerstraße geriet in der Nacht zm Sonntag (16.05.), gegen 2.50 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst eine Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sie durchbrachen dort anschließend zudem die Mauer zu einem Büroraum. Als sie versuchten einen Tresor gewaltsam zu öffnen, lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Berauschte 30-Jährige fährt in Polizeikontrolle

Heppenheim (ots) – Im Drogenrausch ist eine 30 Jahre alte Autofahrerin am Montag (17.5.) von der Polizei erwischt worden. In der Darmstädter Straße, zwischen Heppenheim und Bensheim, an der Bundesstraße 3, führten die Ordnungshüter eine Standkontrolle durch, als um kurz nach Mitternacht die 30-Jährige angehalten wurde.

Neben dem, dass der Drogenvortest positiv verlief, hatte die Frau noch zwei Joints einstecken. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zur Anzeigenaufnahme und Blutentnahme wurde sie mit auf die Polizeistation genommen.

Auf die Schliche gekommen – Fahrraddiebstahl vorgetäuscht

Viernheim (ots) – Die Diebstahlsanzeige von seinem über 9000 Euro teurem Rad ging für einen 36-Jährigen aus Mannheim nach hinten los. Wie Beamte der Ermittlungsgruppe in Viernheim nun belegen können, sollten sie und vor allem die Versicherung getäuscht werden. Das Blatt hat sich gewendet. Jetzt laufen Ermittlungen gegen den 36-Jährigen wegen Vortäuschen einer Straftat, Urkundenfälschung und Versicherungsbetrugs.

Mehrere Hütten in Kleingartensiedlung aufgebrochen

Lorsch (ots) – Mehr als 1.000 Euro Schaden haben Kriminelle hinterlassen, nachdem sie die Kleingartensiedlung in der Bensheimer Straße heimgesucht hatten. Aus drei Gartenhütten und dem Vereinsheim wurden Werkzeug, Getränke und ein Fernsehgerät samt Satellitenanlage gestohlen.

Verschlossene Hütten wurden aufgebrochen, teilweise sind auch Fenster eingeschlagen worden. Weil auch eine Schubkarre fehlt, geht die Polizei davon aus, dass das Diebesgut mit dieser weggeschafft wurde.

Möglicherweise sind die Täter mit der Schubkarre Zeugen zwischen Donnerstagabend (13.5.), 21 Uhr und Freitagmorgen (14.5.), 9.30 Uhr aufgefallen. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der Ermittlungsgruppe (DEG) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Roter Mitsubishi angefahren – Polizei sucht Unfallverursacher

Gorxheimertal (ots) – Am Sonntag (16.05.) wurde zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr in der Hauptstraße im Gorxheimertal ein roter Mitsubishi Colt angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der gesuchte Unfallfahrer die Hauptstraße aus Richtung Weinheim kommend in Richtung Abtsteinach.

Kurz nach der Einmündung “Am Wiegert” kam der Fahrzeugführer mutmaßlich nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei den dort geparkten Mitsubishi. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite ist etwa 600 Euro hoch. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/ 9405-0 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Gartenhütte – War es Brandstiftung?

Viernheim (ots) – Am Freitag (14.05.) um 23:50 Uhr, wurde ein Brand in der Kleingartenanlage “Am Lampertheimer Weg” in Viernheim gemeldet. Eine Gartenhütte stand bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Viernheim in Vollbrand und das Feuer hatte bereits auf die Gartenhütte des benachbartes Grundstückes übergegriffen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde am Brandort ein 34-jähriger Mann angetroffen. Dieser gab an, in der Gartenhütte einen Grill befeuert zu haben und dann eingeschlafen zu sein. Das Grillfeuer soll schließlich den Brand ausgelöst haben. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen entstand durch den Brand ein Schaden von 10.000 Euro. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst Darmstadt übernommen.

Odenwaldkreis

Pkw bei Überholvorgang gegen Leitplanke gedrängt

Höchst i. Odw. (ots) – Am Samstag 15.05.2021 gegen 10 Uhr, überholte der oder die FahrerIn eines hellen Pkw die Fahrerin eines anderen Pkw kurz vor der Kuppe vor der Einfahrt zum Hotel Sonnenhof/Am “Rondell” und drängte diese beim Wiedereinordnen so knapp ab, dass diese stark bremsen musste, um einen Zusammenprall zu vermeiden.

Die Fahrerin des abgedrängten Pkw musste dabei nach rechts ausweichen, so dass sie in die Leitplanke prallte. Sie erlitt hierdurch einen Schock. Zeugen dieses Vorfalles oder der auffälligen Fahrweise des “hellen Pkw” werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg (Tel. 06071 96560) oder Höchst (Tel. 06163 9410) zu melden.

Neuwagendiebstahl – Polizei sucht weißen Ford Transit Kastenwagen

Fränkisch-Crumbach (ots) – Ein neuer weißer Ford Transit Kastenwagen wurde am frühen Freitagmorgen (14.5.) an der Bundesstraße 38 gestohlen. Der Neuwagen stand auf dem Gelände eines Autohauses, als die Täter gegen 4 Uhr zu schlugen und das Auto, dass keine gültigen Kennzeichen hat, wegfuhren.

Weil von einem VW Transporter beide Kennzeichen fehlen, geht die Polizei davon aus, dass diese Kennzeichen, ERB-XW 178, an den geklauten Ford Transit angeschraubt wurden.

Der Schaden liegt bei rund 22.000 Euro.

Hinweise zu dem Diebstahl und vor allem dem aktuellen Standort des Kastenwagens nehmen Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Erbach entgegen. Telefon: 06062 / 953-0.

Verkehrsunfall mit Fahrrad Waldgemarkung Bad König

Bad König (ots) – Am Samstag 15.05.2021 befuhr ein 44-jähriger gegen 12:45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Waldgemarkung Bad König den Großen-Saubusch-Weg (Waldweg der von der Fürstengrunder Straße in den Wald in Richtung Breitenbrunn führt) in absteigende Richtung, d.h. von Breitenbrunn kommend, in Richtung Bad König (OT. Fürstengrund).

Der Waldweg ist im Bereich der Unfallstelle stark abschüssig. An der dieser befindet sich eine Wasserquerrinne über den Waldweg, die eine starke Bodenwelle darstellt. Der Freizeitsportler aus Groß-Umstadt überfuhr diese mit seinem Fahrrad und stürzte im Anschluss. Kurz nach der Wasserquerrinne hing ein Ast tief in die Fahrbahn. Dieser könnte mutmaßlich ebenfalls zum Unfallgeschehen beigetragen haben. Der Fahrradfahrer wurde durch den Sturz am Kopfbereich so stark verletzt, dass er mit dem Hubschrauber in die BGU-Klinik nach Frankfurt am Main geflogen werden musste.

An dem Fahrrad sind vorne rechts leichte Schäden in Höhe von ca. 50 Euro entstanden.

Es wurde zwecks Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Erbach

Erbach (ots) – Zwischen Freitagabend (14.05.) 10:00 Uhr und Samstagmittag (15.05.) 14:00 Uhr kam es in der Heinrich-Heine-Straße auf Höhe der Hausnummer 11 zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte dabei das Heck eines stehenden blauen Opel Meriva.

Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 EUR. Der Unfallverursacher setzte danach seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen, die Angaben zur Unfallstelle oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Pst. Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden.

