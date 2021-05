Mann greift in Kasse – Tatverdächtiger festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots) – Seit mehreren Wochen griff ein Unbekannter in mehreren Lebensmittelmärkten in Mittel- und Osthessen in Kassen und entwendete Bargeld. Im Bereich Marburg-Biedenkopf entwendete der Tatverdächtige Geld aus den Kassen von jeweils einem Supermarkt in Lohra, Wehrda und Wetter.

Intensive Ermittlungen und die gute Zusammenarbeit der Kriminalpolizei in Marburg und Fulda führte zu dem tatverdächtigen Mann aus Lohfelden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda ordnete das Amtsgericht Fulda die Durchsuchung der Wohnanschrift des 42-Jährigen an. Unterstützt von einer hessischen Spezialeinheit stellten Beamte der Kriminalpolizei Fulda sowie Nordhessen in diesem Zusammenhang am Freitag (07.05.) mehrere Beweismittel in der Wohnung des Mannes sicher und nahmen diesen fest.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergab sich ein weiterer Tatverdacht gegen den 42-Jährigen. Er soll am 18. Februar in einem Lebensmittelmarkt in der Obersten Straße in Burghaun einen Raub begangen haben.

Am Samstag (08.05.) wurde der Lohfeldener einem Richter des Amtsgerichts in Fulda vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann steht nun im Verdacht mehrere Straftaten im Bundesgebiet begangen zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Betrunken hupend über Acker gefahren

Lahntal: Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag (17.05.) einen PKW, der gegen 22.10 Uhr zwischen Caldern und Sterzhausen laut hupend über einen Acker fuhr. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der Fahrer das Auto bereits an der Halteradresse geparkt und verlassen. Die Beamten klingelten daraufhin beim 42-jährigen Halter, welcher erheblich alkoholisiert die Tür öffnete.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Es folgte die Mitnahme zur Polizeidienststelle und die Blutentnahme durch einen Arzt. Der Führerschein blieb bei der Polizei, der 42-Jährige durfte gehen.

Nussecken geklaut und Verkäuferin abgewehrt

Marburg: Ein Unbekannter entwendete am Sonntag (16.05.) gegen 17.50 Uhr eine Tüte mit drei Nussecken aus der Auslage einer Bäckerei in der Biegenstraße. Die Verkäuferin bemerkte den Langfinger, ging ihm hinterher und sprach ihn an. Als sie nach den Nussecken griff, wehrte der Mann ihren Arm ab. Im Zuge dessen fiel der Verkäuferin ihre Brille herunter und zerbrach. Der Dieb flüchtete in Begleitung einer weiblichen Person. Bis zum Lahntor verfolgten Zeugen die beiden Personen, die sich dann schließlich trennten und in Richtung Oberstadt bzw. Erlenring weiterliefen.

Der Mann wird als 25-30 Jahre alt und etwa 168cm groß beschrieben. Er hat eine normale Figur, sprach akzentfrei Deutsch und war mit einer grau-grünlichen Jacke, ein orangenem T-Shirt und einer schwarzen Trainingshose bekleidet. Seine Begleiterin war etwa 160cm groß, hatte eine dünne Statur, dunkle Haare und war mit einer lila-blauen Jacke bekleidet. Auch die sprach akzentfreies Deutsch. Beide Personen stammen vermutlich aus dem Obdachlosenmilieu.

Da sich zur Tatzeit in der Biegenstraße etliche Personen befanden, hofft die Polizei Marburg auf Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kennt den Täter oder seine Begleiterin oder kann die Personenbeschreibung ergänzen?

Hinweise werden unter der Tel. 06421/ 406-0, entgegengenommen.

Porsche zerkratzt

Marburg: Unbekannte zerkratzten einen in einer Tiefgarage geparkten Porsche und verursachten damit einen Schaden von etwa 4000 Euro. Zwischen Mittwoch (12.05), 15.30 Uhr und Samstag, 13 Uhr, nutzen die Täter in der Biegenstraße einen unbekannten Gegenstand und zerkratzten damit die linke Fahrzeugseite.

Die Marburger Polizei, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Sprit im Blut statt im Tank

Gladenbach: Eine RTW-Besatzung bemerkte gegen 01.50 Uhr am Sonntag (16.05.) am Ortsausgang in Richtung Runzhausen ein Fahrzeug mit Warnblinklicht am Fahrbahnrand stehend. Daneben saß ein Mann im Gras. Auf Nachfrage gab er an, lediglich keinen Sprit mehr zu haben. Da er einen alkoholisierten Eindruck machte, informierten die Sanitäter die Polizei.

Der Verdacht bewahrheitete sich, denn der Mann pustete einen Wert von 2,3 Promille beim Atemalkoholtest. Die Streife schaffte das Fahrzeug von der Fahrbahn und den 50-jährigen Halter auf die Dienststelle. Dort folgte die Blutentnahme.

Hoftor beschädigt

Marburg: Durch das gewaltsame Aufziehen nach außen beschädigten Unbekannte den Elektroantrieb eines Hoftors in der Bantzerstraße. Die Reparaturkosten dürften etwa 1500 Euro betragen. Die Beschädigungen entstanden in der Nacht von Freitag auf Samstag (14./ 15.05.) zwischen 22 Uhr und 07.30 Uhr.

Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Tennisschläger entwendet

Marburg: In der Nacht von Freitag auf Samstag (14./15.05) brachen Diebe in ein Vereinsheim im Teichwiesenweg ein. Zwischen 19 Uhr und 08 Uhr entwendeten sie eine Tennistasche und mehrere Tennisschläger im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro. Der entstandene Schaden am Vereinsheim beträgt 150 Euro. Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/ 406-0, bittet um Mitteilung zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang.

Scheiben in Tür eingeworfen

Dautphe: Mit Steinen aus dem Nachbargarten warfen Unbekannte die Scheiben von zwei Eingangstüren eines Wohnhauses in der Straße Schöne Aussicht ein und flüchteten anschließend. Bewohner des Hauses waren zur Tatzeit um 23.55 Uhr noch wach und hörten die Einschläge. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet um Zeugenhinweise.

Einparkendes Fahrzeug übersehen

Gladenbach: Während eine 19-Jährige mit einem schwarzen Opel rückwärts in der Marktstraße einparkte, fuhr ein Unbekannter Autofahrer gegen den Opel und verursachte damit Schäden in Höhe von 850 Euro. Anstatt anzuhalten, auszusteigen und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des schwarzen VW am Freitag (14.05.) um 10.30 Uhr einfach weiter. Am VW müssten vorne rechts Unfallschäden vorhanden sein. Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet um Hinweise zum Verursacher.

Porsche im Parkhaus angefahren

Marburg: Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite hinterließ ein Unbekannte an einem weißen Porsche. Wahrscheinlich stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug während des Ein- oder Ausparkens am Samstag, 08.05., im Parkhaus “Lahn-Center” in der Biegenstraße an den geparkten Porsche. .

Die 2000 Euro teuren Beschädigungen entstanden zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr.

Da der Verursacher sich nicht um den Schaden kümmerte, bittet die Marburger Polizei

(Tel. 06421/ 406-0) nun um Zeugenhinweise.

Kupferrohre aufgefunden

Biedenkopf-Eckelshausen: Mehrere fünf Meter lange Kupferrohre stellte die Polizei am Sonntag (16.05.) sicher. Eine Zeugin hatte zuvor gegen 16.40 Uhr Personen gemeldet, die die Rohre aus einem PKW ausluden, in einem Graben neben dem Radweg zwischen Eckelshausen und Biedenkopf ablegten und anschließend wegfuhren.

Diese Personen ermittelte die Polizei bereits, allerdings ist bislang keine Zuordnung der Kupferrohre möglich. Ob es sich bei den Kupferrohren um Diebesgut handelt, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Biedenkopf, 06461/ 9295-0, bittet daher um Mitteilung, um wessen Kupferrohre es sich handeln könnte.

Schwarzen Ford angefahren

Ebsdorfergrund- Dreihausen/ Marburg: Zwischen 13.10 Uhr und 15.40 Uhr am Freitag (14.05.) touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Ford C-Max. Die Halterin bemerkte die entlang der nahezu kompletten linken Fahrzeugseite verlaufenden Kratzer erst später, so dass der Unfallort nicht sicher feststeht.

Als Möglichkeiten kommen der Parkplatz in der Dreihäuser Straße beim Bürgerzentrum in Dreihausen, der Parkplatz eines Spielwarenhandels in der Afföllerstraße sowie der Parkplatz eines Baumarkts in der Straße Im Schwarzenborn in Frage.

Die Reparatur des Ford dürfte mindestens 1500 Euro kosten. Die Marburger Polizei,

Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise zum Verursacher.

