Fahrer deutlich zu flott in Baustelle unterwegs

Gau-Bickelheim/Rheinböllen – Deutlich zu schnell war ein 41-Jähriger mit

seinem PKW in der Baustelle auf der A 61 bei Rheinböllen. Der Mann fiel einer

Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 15.05.2021 gegen 18:10

Uhr in Fahrtrichtung Koblenz auf. Gleich mehrfach überschritt der Mann in dem

mehrere Kilometer langen Baustellenbereich die Geschwindigkeit. Eine Messung

ergab bei zulässigen 60 km/h eine Überschreitung um 43 km/h. Zur Sicherung des

Ordnungswidrigkeitenverfahrens behielt die Streife gleich vor Ort den Betrag des

erwarteten Bußgeldes ein.

Noch etwas schneller war gegen 19.05 Uhr ein 26-jähriger PKW-Fahrer in der

Gegenrichtung. Er befuhr den Baustellenbereich in Richtung Ludwigshafen. Er war

knapp über 45 km/h zu schnell und muss nun auch mit einem entsprechenden Bußgeld

und Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen.

Junger PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Rheinhessen/Gau-Bickelheim – Bei der Kontrolle eine 19-jährigen

PKW-Fahrers am 15.05.2021 gegen 09:45 Uhr an der A 61 bei Gau-Bickelheim

stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Hinweise auf

Drogenkonsum fest. Der Verdacht erhärtete sich nach einem entsprechend positiven

Vortest. Der junge Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Ihn erwarten nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein

Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Verkehrsunfallflucht im Kellerweg Guntersblum

Guntersblum

Im Zeitraum von Samstag, den 15.05.2021 18:30 Uhr bis 16.05.2021 15:00 Uhr stellte die Fahrerin ihren PKW im Kellerweg in Höhe der Hausnummer 29 in Guntersblum ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Julianenstraße am rechten Fahrbahnrand ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in diesem Zeitraum das Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden am vorderen linken Radkasten. Sehr auffällig sind in diesem Zusammenhang neongrüne Lackanhaftungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.Verkehrsunfallflucht im Kellerweg Guntersblum

Guntersblum

Im Zeitraum von Samstag, den 15.05.2021 18:30 Uhr bis 16.05.2021 15:00 Uhr stellte die Fahrerin ihren PKW im Kellerweg in Höhe der Hausnummer 29 in Guntersblum ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Julianenstraße am rechten Fahrbahnrand ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in diesem Zeitraum das Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden am vorderen linken Radkasten. Sehr auffällig sind in diesem Zusammenhang neongrüne Lackanhaftungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

Diebstahl aus Privat-Garten

Bingen

Bingen, 16.05., Prinzenkopfstraße, 23:45 – 23:53 Uhr. Ein Amtsbekannter ohne festen Wohnsitz gelangte auf ein frei zugängliches Privatgrundstück über einen PKW-Stellplatz neben dem Haus. Dort befindet sich neben Pool und Whirlpool auch eine Bar, ein Grill und weitere Gegenstände. Der Sohn des Hauseigentümers wurde per Handy alarmiert und begab sich sofort in den Garten. Er brachte den Eindringling zu Fall und fesselte diesen mittels Kabelbindern; noch bevor die Streife eintraf. Der 37-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

Bedrohung, Widerstand, Beamtenbeleidigung

Bingen

Gensingen, 16.05., Am Wiesbach, 22:00-23:35 Uhr. Ein 19-Jähriger wurde nach vormittäglichem polizeilichen Einsatz sowie eines durch den Vater erteilten Hausverbots wieder in die Wohnung gelassen. Nach erneuten Streitigkeiten wollte der Jugendliche die Wohnung nicht mehr verlassen. Er beleidigte alle Familienmitglieder auf das Übelste und stieß Bedrohungen aus. Nachdem die Beamten ihm einen Platzverweis erteilt hatten, warf er einen Stein nach diesen, beleidigte und bedrohte sie. Er wurde letztlich gefesselt und auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen. Auch in der Zelle randalierte er, sodass er erneut fixiert werden musste. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Einbruchdiebstahl in Grundschule

Bingen

Sprendlingen, 15.05., Schulstraße, 12:45 Uhr. Eine Sekretärin der Grundschule meldete den Einbruch in den Bürotrakt der Grundschule. Die Täter waren vermutlich durch das Sekretariatsfenster eingestiegen. Es wurden mehrere Tablets, ein Monitor sowie ein Laptop entwendet. Um Hinweise auf die Täter wird gebeten.

wiederholte Fahrt unter Betäubungsmitteln

Bingen

An diesen Sonntagmorgen, dem 16.05.2021 gegen 08:11 Uhr, kontrolliert die Streife einen Audi A4 in der Matthias-Erzberger-Straße in Bingen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle und der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 23-jährigen Fahrzeugführers ergeben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Der folgende Drogenschnelltest reagiert positiv auf Amphetamin und MDMA, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wird.

Es handelt sich um die zweite Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln des 23-Jährigen innerhalb von drei Monaten. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, erwartet den Fahrer neben fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen ein empfindliches Bußgeld.

Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss

Bingen

Am 15.05.2021 gegen 12:00 Uhr schließt die Streife auf der Bundesstraße 9 zwischen Niederheimbach und Rheindiebach auf einen vorausfahrenden Roller auf und unterzieht diesen einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle kann deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 60-jährigen Rollerfahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt einen Wert von 0,63 Promille. Es wird die Weiterfahrt untersagt und der Fahrer zwecks Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle gefahren. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen § 24a I StVG wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Waldalgesheim

Bingen

Am 12.05.2021 gegen 11:30 Uhr stellt die 52-jährige Fahrzeugführerin ihre schwarze Mercedes E-Klasse auf dem EDEKA-Parkplatz in der Provinzialstraße in Waldalgesheim ab. Nach dem Einkauf und Rückkehr zu ihrer Limousine wird sie auf einen frischen Unfallschaden an der rechten Heckstoßstange aufmerksam.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.