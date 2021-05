Karlsruhe – Jugendlicher durch Blitzeinschlag schwer verletzt

Gegen 15.50 Uhr schlug in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Oberreut ein Blitz in

ein Spielgerüst ein. Ein 17-jähriger Junge der sich in unmittelbarer Nähe des

Einschlagortes befand oder eventuell direkt durch den Blitz getroffen wurde,

musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die

Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Drei weitere

Jugendliche, die sich ebenfalls zum Zeitpunkt des Einschlags auf dem Spielplatz

befanden und dem 17-Jährigen zur Hilfe eilten, wurden in die Obhut der Eltern

übergeben. Bei ihnen konnten bislang keine Verletzungen festgestellt werden.

Bruchsal / BAB 5 – 37-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 zwischen Karlsruhe

und Bruchsal wurde am Montagnachmittag eine 37-jährige VW-Fahrerin schwer

verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Autobahnpolizei übersah der 35-jährige

Fahrer eines Renault Sattelzugs das Stauende bei Kilometer 610 zwischen

Untergrombach und Bruchsal. Zwar soll der LKW-Fahrer noch versucht haben nach

links auszuweichen, prallte aber noch auf das Heck des VWs der 37-Jährigen und

schob diesen auf einen davor fahrenden VW einer 28-Jährigen. Die schwerverletzte

37-Jährige musste durch hinzugeeilte Rettungskräfte der Feuerwehrabteilungen

Bruchsal, Untergrombach sowie Karlsdorf-Neuthard aus ihrem Fahrzeug befreit und

im Anschluss durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Klinik

gebracht werden. Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers war die

Autobahn 5 zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal für etwa 40 Minuten voll

gesperrt. Die 28-jährige Fahrerin des zweiten VWs trug nach bisherigen

Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Sie wurde aber

durch Rettungskräfte vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene

Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen gegen 15.30 Uhr waren alle drei Fahrspuren

wieder für den Verkehr freigegeben.

Bruchsal – Gelöstes Rad verursacht Unfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Bus verlor am Freitag, gegen 9 Uhr, ein Rad auf der

Landesstraße 558 von Bruchsal kommend in Richtung Linkenheim-Hochstetten. Das

Rad rollte in den Gegenverkehr. Dort konnte ein Auto noch ausweichen, der

dahinterfahrende Pkw wurde durch das Rad beschädigt. Verletzt wurde niemand. In

der Nacht zuvor hatte ein bislang unbekannter Täter offenbar mit einem Werkzeug

die Radmuttern an dem Zwillingsreifen gelöst, sodass dieser von der Achse

sprang.

Der 53-jährige Busfahrer hatte seinen Bus eigenen Angaben zufolge wie zumeist

ordnungsgemäß an der Einmündung Schnabel-Henning-Straße / Willy-Brandt-Straße in

Bruchsal am späten Donnerstagnachmittag über Nacht abgestellt. Am Freitagmorgen

fuhr er ohne Fahrgäste Richtung Linkenheim-Hochstetten.

Auf Höhe einer Brücke verlor der Bus dann das eine Rad an einem der hinteren

Zwillingsreifen. Dieses rollte auf die Gegenfahrspur, wo ein mit vier Personen

besetzter Pkw gerade noch in den Grünstreifen ausweichen konnte. Das

dahinterfahrende Fahrzeug einer 59-Jährigen wurde am Außenspiegel von dem Rad

beschädigt.

Der Busfahrer bemerkte zunächst nicht, dass er eines seiner Zwillingsräder

verloren hatte. Erst als das verbleibende Rad Feuer fing und brannte, lenkte er

seinen Bus auf einen Parkplatz. Erst dort stellte er fest, dass das Rad fehlte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Radmuttern durch einen bislang

unbekannten Täter abgeschraubt und entwendet. Das Rad konnte im Nachgang an der

Unfallörtlichkeit aufgefunden werden. Das verbleibende brennende Zwillingsrad

wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht. Der entstandene Sachschaden kann noch

nicht beziffert werden.

Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in

Verbindung setzen.

Verdächtiges Verhalten durch Anstarren – Bundespolizei sucht betroffene Frauen aus S-Bahn Linie S1

Mannheim (ots) – Seit Freitagmorgen (14. Mai) liegen der Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe Hinweise zu Beleidigungen zum Nachteil mehrerer Frauen vor. Betroffene

oder mögliche Geschädigte sind bislang noch unbekannt.

Zwischen dem 10. Mai und dem 14. Mai, jeweils in der Zeit von 6:00 Uhr bis 6:30

Uhr, soll sich in der S-Bahn Linie 1, ein Mann auffällig verhalten haben. Auf

der Fahrt von Neckarsteinach nach Mannheim-Friedrichsfeld Süd soll er sich

Frauen gegenübergesetzt haben, um diese auffällig und nachdrücklich anzustarren.

Einigen Frauen war das Verhalten entsprechend unbehaglich, sodass sie ihren

Sitzplatz wechselten.

Bislang gingen bei der Bundespolizei lediglich Hinweise zum Verhalten des Mannes

ein. Dieser ist den Beamten mittlerweile bekannt.

Die in diesem Zusammenhang geschädigten Frauen werden gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 12016 0 oder über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden. Zeugen, die weitere

Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Bundespolizei in

Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Unfall vermutlich aufgrund internistischem Notfall

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls kam es am

Samstagmorgen zwischen Bruchsal und Forst zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 53-jähriger VW-Fahrer kurz nach 09.00

Uhr auf der Landesstraße 556 von Bruchsal in Richtung Forst. Hierbei verlor er

die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr den Grünstreifen der die beiden

Richtungsfahrbahnen trennt und fuhr anschließend entgegen der Fahrtrichtung

weiter in Richtung Forst. Wahrscheinlich ohne aktiv in das Fahrverhalten

eingreifen zu können fuhr der 53-Jährige geradeaus in Richtung einer Haltebucht

und streifte dort linksseitig an der Leitplanke entlang. Am Ende der Haltebucht

wurde das Fahrzeug aufgrund des Verlaufs der Leitplanke wieder in Richtung

Fahrbahn abgewiesen. Kurz darauf prallte der VW gegen die Räder des Aufliegers

eines Sattelzugs, der auf der Landesstraße 556 in Richtung Bruchsal fuhr.

Hierdurch wurde der Pkw des 53-Jährigen schließlich gestoppt. Der Verunfallte

musste zunächst in ein Krankenhaus und von dort in eine Spezialklinik gebracht

werden. Akute Lebensgefahr besteht mittlerweile jedoch nicht mehr. Der

entstandene Sachschaden an dem Pkw und am Sattelzug wird auf etwa 16.000 Euro

geschätzt.

Karlsruhe – Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der

Sophienstraße verletzte sich ein 30-jähriger Motorradfahrer. Ein 47-Jähriger

fuhr gegen 16.35 Uhr mit seinem Pkw auf der Weltzienstraße in Richtung

Grillparzerstraße. Im Kreuzungsbereich achtete er nicht auf den auf der

Sophienstraße fahrenden 30-Jährigen und fuhr in die Kreuzung ein. Vermutlich

aufgrund eines Fahr- bzw. Bremsfehlers stürzte der Motorradfahrer im

Kreuzungsbereich, ohne dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Der

Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bei der

Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 30-Jährige unter dem

Einfluss von Medikamenten stehen könnte, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde.

Dettenheim – Pkw durch Brand zerstört – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, gegen 04.50 Uhr wurde ein Brand in der Pfinzstraße

in Rußheim gemeldet. Die Feuerwehr konnte einen dort brennenden Pkw löschen.

Durch das Feuer wurde ein daneben abgestelltes Fahrzeug, sowie ein Gartenzaun in

Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die

Ursache des Fahrzeugbrandes war nicht eindeutig feststellbar.

Kurz vor 17.00 Uhr teilte dann ein Zeuge mit, dass er unter einem in der

Pfinzstraße abgestellten Anhänger ein angebranntes Tuch festgestellt hätte.

Augenscheinlich wurde das Tuch unter dem Anhänger angezündet um diesen in Brand

zu setzen. Das Feuer ging jedoch aus, ohne Schaden anzurichten. Derzeit kann

nicht ausgeschlossen werden, dass der Pkw in den frühen Morgenstunden angezündet

worden war.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Bereich der

Pfinzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich

mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu

setzen.

Zaisenhausen – Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Folge eines

Verkehrsunfalls, den ein 29-jähriger Opel-Fahrer mit nahezu 1,5 Promille am

Samstagabend angerichtet hat.

Gegen 22 Uhr fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Opel auf der

Zaisenhausener Hauptstraße. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen

Beeinflussung geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und touchierte

dabei die entgegenkommende VW-Fahrerin. Bei der Unfallaufnahme schlug den

Beamten Alkoholgeruch entgegen, weshalb der 29-Jährige erst einmal eine

Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Karlsruhe-Rüppurr – Wohnungseinbruch in Anwesenheit der Bewohnerin

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagmittag sind Unbekannte in eine Wohnung in der

Frauenalber Straße in Karlsruhe-Rüppurr eingebrochen, während eine 87-jährige

Frau anwesend war und schlief. Die Bewohnerin stellte nach einem Mittagsschlaf

fest, dass sich Unbekannte in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr Zutritt

zur Wohnung verschafft hatten und dort mehrere Schränke und Schubladen

durchwühlt waren. Sie nahmen Bargeld und Schmuck in noch nicht bekanntem

Gesamtwert an sich und konnten unerkannt entkommen. Inwiefern ein abgedeckter

Türspion am gegenüberliegenden Wohnungseingang im Zusammenhang mit der Tat

steht, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 890408 mit dem Polizeiposten

Karlsruhe-Rüppurr in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizeistreife wird auf Gaststättenbetrieb aufmerksam

Karlsruhe-Mühlburg (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-West

stellte am Samstag gegen 18.40 Uhr in Karlsruhe-Mühlburg einen

Gaststättenbetrieb fest.

Die Beamten sahen während der Streifenfahrt vor und in der Gaststätte

mutmaßliche Gäste. Unter Missachtung von Vorschriften der Corona-Verordnung

hielten sich bei näherer Betrachtung insgesamt 26 Personen in und vor dem Lokal

auf. Abstände wurden nicht eingehalten und niemand trug einen Mund-Nasen-Schutz.

Der Feststellung ihrer Personalien wollten die aggressiv gestimmten Betroffenen

nicht nachkommen. Erst nach Androhung von Zwangsmaßnahmen und der Hinzuziehung

von weiteren Polizeikräften waren die Personen zu identifizieren. In der Folge

erhielten alle einen Platzverweis.

Entsprechende Anzeigen gegen Gäste und Betreiber der Gaststätte werden an die

zuständigen Behörden vorgelegt.

Eggenstein-Leopoldshafen – Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen auf der

Landesstraße 559, Höhe Leopoldshafen ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr gegen 09:15 Uhr der 79-jährige

Unfallverursacher auf dem Beschleunigungsstreifen der Landesstraße 559 und

bremste hier sein Fahrzeug nahezu bis zum Stillstand ab. In der Folge setzte er

den Fahrtrichtungsanzeiger nach links und wollte über die Sperrfläche

verbotswidrig auf die Bundesstraße 36 auffahren. Hierbei übersah der Rentner die

aus Richtung Leopoldshafen kommende, neben ihm fahrende VW-Fahrerin. Durch den

Zusammenstoß wird der VW der 61-Jährigen gedreht und kam schließlich von der

Fahrbahn ab.

Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde die Frau mit leichten Verletzungen

vorsorglich in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren aufgrund ihrer

Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Östringen – Unfall am Friedhof – Frau von Auto angefahren und schwer verletzt

Östringen (ots) – Eine 73 Jahre alte Frau wurde am Samstagnachmittag auf dem

Gelände des Friedhofparkplatzes am Marienweg in Östringen von einem ausparkenden

Auto erfasst und schwer verletzt. Ein 27-jähriger Autofahrer setzte gegen 14.40

Uhr seinen Audi aus einer Parklücke zurück und übersah die Dame, die daraufhin

vom Heck getroffen wurde und zu Boden stürzte. Der hinzugeeilte Rettungsdienst

brachte sie mit einer schweren Beinverletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Karlsruhe-Daxlanden (ots) – Am Sonntagabend konnten bei der Überprüfung einer

Vereinsgaststätte in Karlsruhe-Daxlanden 28 Personen festgestellt werden, die

trotz der Beschränkungen der Corona-Verordnung gemeinsam einen Geburtstag

feierten.

Aufgrund des Hinweises eines Passanten auf einen überfüllten Parkplatz vor dem

Vereinsheim wurden die Beamten gegen 19.30 Uhr auf die Party aufmerksam. Mehrere

Feiernde versuchten sich noch der Personenfeststellung zu entziehen, indem sie

sich in Schränken und Abstellräumen versteckten oder durch Fenster nach draußen

in die vermeintliche Freiheit kletterten. Dort wurden sie jedoch bereits von den

Beamten erwartet.

Da sich der Großteil der Gesellschaft wohl weder an Abstandsregelungen noch an

die Maskentragepflicht hielt, wurden gegen die betreffenden Teilnehmer

Bußgeldverfahren eingeleitet.

Karlsruhe – Vermeintlicher Fahrraddieb mit Betäubungsmitteln unterwegs

Karlsruhe – Weiherfeld-Dammerstock (ots) – Auffällig verdächtig verhielt sich

ein 32-jähriger Radfahrer gegenüber zwei Polizisten im Rahmen einer

Verkehrskontrolle am Samstagabend in der Neckarstraße.

Seinen eigenen Angaben zufolge hatte sich der Mann das Fahrrad ausgeliehen, er

konnte jedoch keine Angaben zum eigentlichen Besitzer machen. Dies und weitere

Anhaltspunkte weckten bei den Beamten den Verdacht, dass der Tatverdächtige das

Fahrrad gestohlen haben könnte. Im Zuge der weiteren Überprüfungen konnten bei

dem 32-Jährigen dann noch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der

Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizeibeamten schließlich auch noch

einen nachweislich wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldeten Geldbeutel samt

Ausweisdokumenten.

Der Mann wird sich nun wegen mehrfachen Diebstahls sowie wegen des Besitzes von

Betäubungsmitteln verantworten müssen. Der tatsächliche Eigentümer des Fahrrades

war zu ermitteln. Der 32-Jährige hatte das Rad demnach offenbar aus einer

Tiefgarage entwendet.

Bruchsal – Die Prävention berät online – Last Minute Angebot zum Thema Drogen

Karlsruhe (ots) – Informieren heißt vorbeugen! Last Minute Angebot –

Drogenprävention?

Für das Web-Seminar der Volkshochschule Bruchsal in Kooperation mit der Polizei,

am 19.05.2021, von 19 – 20.30 Uhr, sind zu dem Thema Drogenprävention – Warnzeichen erkannt, Gefahr gebannt!

noch Plätze frei. Beugen Sie vor und buchen sich auf der Homepage www.VHS-Bruchsal.de ein!

Philippsburg – 62-Jähriger von Dach gestürzt

Karlsruhe (ots) – Bei Sanierungsarbeiten an einem Außenkamin in der „Alte

Kirchenstraße“ in Philippsburg ist am Freitagabend gegen 19 Uhr ein 62 Jahre

alter Mann mehrere Meter zu Boden gestürzt.

Nach den ersten Feststellungen vor Ort ist davon auszugehen, dass der 62-Jährige

bei einsetzendem Regen während seiner Arbeiten auf dem nassen und verschmutzen

Ziegeln abrutschte. In der Folge glitt er circa drei Meter die Dachziegel hinab,

bevor er schließlich aus einer Höhe von rund fünf Metern im freien Fall auf dem

Betonboden aufschlug. Unter Einsatz eines Rettungshubschraubers kam der Mann mit

lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Spezialklinik.

Malsch – Illegales Glücksspiel – illegaler Betrieb einer Gaststätte

Karlsruhe (ots) – In einer Gaststätte im Industriegebiet von Malsch wurde am

späten Samstagabend offenbar von mehreren Personen Poker gespielt und Getränke

gegen Bezahlung konsumiert.

Aufgrund eines Zeugenhinweises überprüften Polizeibeamte das Lokal und stellten

in der Gaststätte wohl insgesamt an die 20 Personen fest. Diese hatten offenbar

zuvor versucht, den Innenraum über eine Hintertür zu verlassen. Sie wurden dort

von Polizisten empfangen, ihre Personalien wurden festgestellt. Im Lokal waren

Spieltische aufgebaut, offensichtlich war dort zuvor um höhere Geldbeträge

gepokert worden. Gläser, Pokerutensilien und Flaschen befanden sich wohl noch

auf den Tischen.

Der Gastwirt und die anwesenden Gäste werden nach Abschluss der Ermittlungen

angezeigt.