Mannheim-Innenstadt: Passanten finden schwerverletzten Mann in der Innenstadt

Mannheim-Innenstadt: (ots) – Wer kann zu der Aufklärung der Entstehung der

Verletzungen eines 19-Jährigen beitragen, den Passanten am Samstagmorgen gegen

5.20 Uhr auf dem Bürgersteig vor einem Einkaufsmarkt im Quadrat N 2 liegend

aufgefunden hatten? Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den Patienten vor

Ort und verständigten die Polizei. Zuerst wehrte sich der 19-Jährige, der eine

Platzwunde oberhalb des rechten Auges aufwies, gegen die notärztliche

Erstversorgung. Er wurde dann in eine nahegelegene Klinik transportiert, wo er

sich aufgrund seiner Verletzungen einer Not-Operation unterziehen musste. Wie

sich der 19-Jährige die massiven Verletzungen zugezogen hat, ist derzeit nicht

bekannt. Eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier

Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Auseinandersetzung endet blutig – mehrere junge Männer greifen 15-Jährigen an

Mannheim-Innenstadt: (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche

Hinweise auf sechs bislang unbekannte männliche Personen geben können, die am

Samstagabend gegen 19.30 Uhr einen Jugendlichen an der Straßenbahnhaltestelle

Marktplatz vor dem Quadrat R 1 gemeinsam mit mehreren Faustschlägen gegen den

Kopf attackiert hatten. Außer einer aufgeplatzten Lippe und Hämatomen an der

Stirn trug der 15- Jährige außerdem Verletzungen an der linken Hand davon als er

sich gegen den Angriff zur Wehr setzte. Zeugen, die in der Nähe befindliche

Einsatzkräfte der Polizei verständigt hatten, berichteten von sechs jungen

Männern, die den 15-Jährigen nach einer vorausgehenden verbalen

Auseinandersetzung angegriffen und anschließend geflüchtet seien. Soweit

bekannt, sollen die als süd-ost-europäische Phänotypen bezeichneten Angreifer

den 15-Jährigen, der mit der Straßenbahn vom Paradeplatz zum Markplatz fuhr,

bereits zuvor aufgestachelt haben. Durch die Scheibe der Bahn hätten die

Unbekannten den Jungen von draußen provoziert. Nach seiner Erstversorgung durch

Rettungskräfte vor Ort war der Verletzte anschließend vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer

gefährlichen Körperverletzung und bittet Personen, die zur Aufklärung der

Straftat beitragen können, sich beim Polizeirevier Innenstadt, Tel.:

0621/1258-0, zu melden.

Mannheim-Wohlgelegen/Luzenberg: E-Scooter bei Kelleraufbrüchen entwendet – Zeugen gesucht

MannheimWohlgelegen/Luzenberg: (ots) – Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten

einen schwarzen E-Scooter der Marke Leho im Wert von 650,- Euro aus einem Keller

eines Anwesens in der Weylstraße. Mit bislang unbekannten Werkzeug hebelten sie

zuerst die Kellertüre auf und drangen in einen einzelnen Kellerraum ein. Der

Eigentümer stellte am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr die Beschädigungen an

der Kellertür, die er gegen 21.30 Uhr am Freitagabend verschlossen hatte und das

Fehlen seines Elektrorollers fest. Er verständigte sofort die Polizei. Gemeinsam

mit der zentralen Kriminaltechnik versuchen die ermittelnden Beamten den

Tathergang Tat zu rekonstruieren. In einen Keller eines Anwesens in der

Eisenstraße war bereits am 09.Mai 2021 eingebrochen worden. Hierbei hatten

Unbekannte ein ähnliches Fahrgerät entwendet. Dieser E- Scooter konnte

zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu

den beiden Einbrüchen geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Telefon: 0621/3301-0.Mannheim-Käfertal; Pkw in Brand geraten – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots) – Nach dem Pkw-Brand im Bereich der Äußeren Wingertstraße am

frühen Montagmorgen, konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle

bringen. Durch das Brandgeschehen wurde ein weiterer geparkter Pkw der Marke

Toyota leicht beschädigt. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die

Kriminalpolizei Mannheim die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des an den

Fahrzeugen entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim, unter Telefon

0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Wenn Sie nach einem Einbruch beschädigte Türen oder Fenster wieder in Stand

setzen, können Sie den kostenlosen Service einer sicherungstechnischen Beratung

in einer von bundesweit rund 300 Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bzw.

beim Präventionsbeamten Ihrer Polizei in Anspruch nehmen. So vermeiden Sie

unnötige oder unsinnige Anschaffungen, die möglicherweise nur ein trügerisches

Gefühl von Sicherheit vermitteln.

Ihre Aufmerksamkeit und die Ihrer Nachbarn können weitere Einbrüche verhindern.

Ratschläge, wie Sie sich und Ihr Eigentum wirkungsvoll schützen können, finden

Sie zudem in der Broschüre „Sicher wohnen – Einbruchschutz“ und auf

www.k-einbruch.de.

Mannheim-Neckarau: Unbekannte Frauen schlagen Fahrzeugscheibe ein und flüchten mit Taxi – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau: (ots) – Mit einem Metall-Gegenstand ähnlich einem Lampenfuß

schlugen zwei Frauen am Samstagabend, gegen 21.00 Uhr auf Front-, Heck- sowie

Seitenscheiben eines Mercedes Benz in der Franz-Grashof-Straße ein. Ein

augenscheinlicher Begleiter filmte sie dabei. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von mehreren Tausend Euro. Wie ein Zeuge beobachtete, fuhren die beiden

Frauen sowie der Mann anschließend gemeinsam in einem Taxi davon. Die Polizei

ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen

können, melden sich bitte beim Polizeirevier Neckarau, Tel.: 0621/83397

Mannheim: Einbruch in zwei Autohandelsgeschäfte; Katalysatoren entwendet; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag brachen

bislang unbekannte Täter in das hjeweils umzäunte Gelände zweier

Autohandelsbetriebe in der Sonderburger Straße ein und entwendeten von insgesamt

mindestens 15 Fahrzeuge die Katalysatoren.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000.- Euro.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.:

0621/77769-0.

Mannheim: Unfall zwischen alkoholisiertem Radfahrer und Fußgängerin; zwei Schwerverletzte

Mannheim (ots) – Bereits am Samstagvormittag, kurz vor 9 Uhr, ereignete sich in

der Relaisstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwere Verletzungen

davontrugen.

Ein 40-jähriger Mountainbike-Fahrer missachtete an der Kreuzung Neuhofer Straße

eine rote Ampel und stieß mit einer 45-jährigen Frau zusammen, die gerade dabei

war, bei Grün die Straße zu überqueren. Beide wurden schwer verletzt und nach

ihrer notärztlichen Versorgung mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken

gebracht.

Eine erblindete Frau, die ebenfalls die Straße überqueren wollte, wurde zum

Glück nicht von dem Mountainbiker erfasst. Lediglich ihr Blindenstock ging zu

Bruch.

Beim 40-Jährigen wurde während der Unfallaufnahme eine erhebliche

Alkoholbeeinflussung festgestellt, sodass in der Klinik eine Blutprobe entnommen

wurde. Ein erster Test hatte nahezu 2,5 Promille ergeben.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Mannheim-Neckarau: Erneuter Diebstahl von mehreren Tonnen Kupferdraht – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von 11.05.2021, 16:00

Uhr, auf 12.05.2021, 08:00 Uhr, in Mannheim erneut auf ein Firmengelände in der

Rhenaniastraße eingebrochen. Die Täter haben dort aus einer verschlossenen

Lagerhalle ca. fünf Tonnen Kupferkabel in verschiedenen Größen entwendet. Die

Diebe durchtrennten den dortigen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände.

Das entwendete Kabel hat einen derzeitigen Marktwert von ca. 34000 EUR. Der

Sachschaden, der bei dem Einbruch verursacht wurde, beläuft sich auf 1500 EUR.

Ob ein Tatzusammenhang zu einer bereits am 08.05.2021 verübten Tat besteht, ist

Gegenstand der Ermittlungen (

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4910134 ). Die

Wasserschutzpolizei in Mannheim Rheinauhafen, Tel.: 0621/892433, sucht Zeugen,

die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen

haben.

Mannheim-Neckarau: Betrunkener Mann greift Polizeibeamte an

Mannheim-Neckarau (ots) – Ein 30-jähriger betrunkener Mann griff am Freitagabend

im Stadtteil Neckarau Polizeibeamte tätlich an. Gegen 22.30 Uhr wurden Polizei

und Rettungsdienst verständigt, da in der Parkplatzausfahrt eines

Lebensmittelmarktes in der Luisenstraße ein betrunkener Mann, der sich eine

blutende Verletzung zugezogen hatte, auf dem Boden liegen würde.

Beim Eintreffen konnte der Mann angetroffen werden, der offensichtlich aufgrund

seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, seinen Weg ohne fremde Hilfe

fortzusetzen. Seine Verletzung wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt.

Als er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden sollte,

flüchtete er zunächst. Er konnte jedoch durch die Polizeibeamten eingeholt und

in Gewahrsam genommen werden.

Während der Fahrt zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau begann er, im Fahrzeug zu

randalieren und gegen die Trennwand im Fahrzeug zu treten. Als die Beamten das

Fahrzeug stoppten und die hintere Fahrzeugtür geöffnet hatten, um den Mann zu

beruhigen, trat dieser mit dem Fuß einem der Ordnungshüter mit Wucht gegen das

Kinn. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray stellte der 30-Jährige seine

Angriffe ein. An der Dienststelle angelangt, weigerte sich der aggressive Mann

auszusteigen, weshalb er in die Arrestzelle getragen werden musste. Ein hier

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zur Entnahme

einer Blutprobe wurde ein Arzt angefordert. Auch diesen griff der renitente Mann

sofort an. Nachdem er mit vereinten Kräften fixiert wurde, konnte die Blutprobe

entnommen werden.

Nachdem der Mann sich in der Arrestzelle beruhigt hatte, konnte er gegen 2.30

Uhr wieder auf freien Fuß entlassen werden.

Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung

und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Innenstadt: 62-jährige Frau fällt auf Schockanruf herein

Mannheim-Innenstadt (ots) – Eine 62-jährige Frau wurde am Freitagmittag in

Mannheim Opfer eines Trickbetrügers. Die Frau erhielt gegen 11.15 Uhr einen

Anruf einer schluchzenden Frau, die sich schließlich als ihre Tochter ausgab.

Diese gab vor, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und nun dem

Haftrichter vorgeführt werden solle. Zur Abwendung einer drohenden

Untersuchungshaft benötige sie nun 50.000 Euro, die schnellstmöglich bei der

Gerichtskasse eingezahlt werden solle. Die 52-Jährige nahm einen ihr umgehend

zur Verfügung stehenden größeren Bargeldbetrag zur Hand und fuhr sogleich zum

Hauptbahnhof in Mannheim, wo sie das Geld einer angeblichen

Gerichtsmitarbeiterin übergab. Während der Fahrt stand die Geschädigte im

ständigen Kontakt mit einem angeblichen Staatsanwalt.

Erst nachdem die 52-jährige Frau wenig später einen Anruf ihrer tatsächlichen

Tochter erhalten hatte, realisierte sie, dass sie einer perfiden Betrugsmasche

aufgesessen war und verständigte die Polizei.

Mannheim-Neckarstadt: 19-jähriger Mann geht auf Polizisten los

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 19-jähriger Mann griff am Freitagabend in einem

Einkaufsmarkt im Stadtteil Neckarstadt Polizeibeamte an.

Die Beamten wurden kurz vor 21 Uhr in den Lebensmittelmarkt im Ulmenweg gerufen,

da Zeugen den 19-Jährigen beobachtet hatten, wie er im Verkaufsbereich eine

Sektflasche aus dem Regal nahm, öffnete und teilweise austrank. Zeugen hielten

den Mann vor Ort fest und verständigten die Polizei. Noch während des Wartens

ging der Mann erneut an ein Regal, entnahm eine Weinbrandflasche aus dem Regal

und konsumierte diese ebenfalls. Er verhielt sich dabei bereits aggressiv und

gereizt. Nachdem die Polizeibeamten die Anzeigenaufnahmen abgeschlossen hatten,

verwiesen sie den 19-Jährigen der Örtlichkeit. Noch während des Fortlaufens

drehte sich der aggressive Mann plötzlich um und trat und schlug auf einen der

Polizisten ein. Die zweite Polizistin zog daraufhin den Angreifer von ihrem

Kollegen weg, woraufhin der 19-Jährige nun auf sie losging. Mit vereinten

Kräften und Unterstützung einer weiteren Polizeistreife konnte der Mann unter

Einsatz von Pfefferspray schließlich überwältigt werden. Gegen das Anlegen von

Handschließen wehrte es sich ebenfalls heftig. Er wurde anschließend zum

Polizeirevier Neckarstadt gebracht, wo er zunächst in der Arrestzelle

untergebracht wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach

erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er schließlich wieder auf freien Fuß

entlassen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und

Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

Mannheim: Unfall mit zwei Leichtverletzten – Verursacher flüchtig – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr ereignete sich im Bereich

Friedrichsring / Höhe T 6 ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen,

musste die 26-jährige Fahrerin eines PKW Opel im Bereich der dortigen

Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Der bislang unbekannte Fahrer eines

schwarzen PKW Ford Ka mit HD-Kennzeichen fuhr augenscheinlich infolge

Unachtsamkeit auf diese auf und setzte daraufhin seine Fahrt unvermittelt, über

den Radweg an der Unfallstelle vorbei, fort. Die 26-jährige Fahrerin des PKW

Opel, sowie Ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall leichtverletzt und wurden durch

den hinzugerufenen Rettungsdienst, zur ambulanten Behandlung, in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die 26-Jährige konnte das Kennzeichen des

Flüchtigen zwar ablesen, die anschließenden Ermittlungen ergaben jedoch, dass

die Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges als gestohlen gemeldet sind. Der

Fahrer des schwarzen Ford Ka wird wie folgt beschrieben: Dunkle Haare,

Pferdeschwanz, südländisches Aussehen. Die Beamten des Verkehrsdienstes

Mannheim/ Verkehrsunfallaufnahme haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Unfallverursacher bzw.

dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter 0621/174-4222

mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.