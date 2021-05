Weinheim: Frontalzusammenstoß auf Westtangente; zwei Schwerverletzte;

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der

Westtangente sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn sowie der

Saukopftunnel wieder für den Verkehr freigegeben. Die Beamten des

Verkehrsdienstes Mannheims haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Dossenheim: Einbrecher suchen zwei Arztpraxen heim; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Den Feiertag letzter Woche nutzten bislang unbekannte

Einbrecher, um zwei geschlossene Arztpraxen heimzusuchen.

Während sie in einer Praxis in der Goethestraße keine Beute machten, fiel ihnen

in einer Tierarztpraxis in der Friedrichstraße ein geringer Bargeldbetrag in die

Hände.

Zum Gesamtschaden lässt sich noch keine Einschätzung geben. In der Goethestraße

wurde Eingangstür aufgehebelt, in die Friedrichstraße gelangten der oder die

Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in die Praxisräume.

Zeugen, die zwischen Dienstagnachmittag (12. Mai) und Freitagmorgen (14. Mai), 8

Uhr, verdächtiges rund um die beiden Arztpraxen wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Weinheim (ots) – Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am

Montagnachmittag, der sich auf der B 38 (Westtangente) ereignete.

Bisherigen Ermittlungen zufolge geriet der Fahrer eines Seat -Fahrtrichtung

Saukopftunnel- kurz vor 14 Uhr aus bislang unbekannten Gründen auf die

Gegenfahrtbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Toyota-Fahrer.

Nach ihren notärztlichen Behandlungen wurden sie mit Rettungswagen in eine

Klinik gebracht.

Die B 38 ist zwischen der Viernheimer Straße und der nördlichen Umgehung zur B 3

(Kreisverbindungsstraße nach Whm-Sulzbach) derzeit voll gesperrt.

Der Verkehr wird durch Polizeibeamte geregelt und örtlich umgeleitet.

Im Bereich um die Unfallstelle herum kommt es derzeit zu größeren

Verkehrsbehinderungen, die sich auch auf die Innenstadt von Weinheim auswirken.

Die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn

wird noch unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen. Es wird empfohlen, den Bereich

weiträumig zu umfahren.

Eppelheim: Raubüberfall auf Tankstelle vereitelt – Zeugen gesucht!

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Sonntagabend gegen 23:30 Uhr

betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der

Handelsstraße und forderte verbal die Herausgabe von Bargeld. Die 59-jährige

Angestellte signalisierte dem Räuber umgehend, dass sie nicht alleine ist und

ihren Hund dabeihat. Daraufhin ließ der Mann von seinem Vorhaben ab und

flüchtete ohne Beute in Richtung Wasserturmstraße. Ob der Mann bewaffnet war,

ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 185 cm groß,

dunkler Kapuzenpullover mit durchgängig hellen Schriftzügen im

Arm/Schulterbereich und Applikationen in Camouflage-Optik, graue Jogginghose,

graue Handschuhe, weiße Sneaker, Halstuch in dunkler Camouflage-Optik

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Kriminaldauerdienst unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621

174 4444 zu melden.

Rauenberg-Rotenberg: Aufregung in Rotenberg; Feuerwehreinsatz verhinderte Schlimmeres, Unrat an Scheunenmauer geriet in Brand; Ursache unklar

Rauenberg-Rotenberg (ots) – Für kurze Aufregung sorgte am frühen Sonntagabend

ein Feuerwehreinsatz in der Schlossstraße im Ortsteil Rotenberg.

Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich kurz vor 19 Uhr Unrat, der in

Müllsäcken verstaut an der Fassade einer Scheune eines landwirtschaftlichen

Anwesens lehnte.

Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Rotenberg und

Rauenberg, die insgesamt mit 20 Mann im Einsatz waren, blieb es bei einer

verrußten Fassade. Ein Ausbreiten auf die Scheune und das darin gelagerte Heu

wurde verhindert, sodass auch kein Schaden zu beklagen ist.

Die Brandexperten der Wieslocher Polizei gehen von keiner vorsätzlichen Tat aus,

sodass das zunächst beschlagnahmte Areal am Montagnachmittag wieder freigegeben

wurde.

Ob fahrlässiges Verhalten oder aber auch Selbstentzündung eine Rolle gespielt

haben könnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeipostens

Mühlhausen.

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Täter wird während Einbruch in Auto gestört – Zeugen gesucht!

Heddesheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am frühen

Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr Zugang zu einem in der Wasserbettstraße

abgestellten Auto und entwendete eine Abdeckblende unterhalb des Lenkrads.

Hierbei wurde der Täter durch einen Zeugen gestört, konnte jedoch unerkannt

flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: 175 cm groß, südländisches

Erscheinungsbild, schlank, kurze dunkle Haare, ca. 18 Jahre alt, trug eine

dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Das Polizeirevier Ladenburg, Tel.:

06203/9305-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit Roller vor Polizei geflüchtet – Festnahme!

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr flüchtete

in der Mannheimer Straße ein alkoholisierter Rollerfahrer vor einer Streife des

Polizeireviers Ladenburg, konnte aber während der Fahndung festgenommen werden.

Der 24-Jährige sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da er den

Beamten auffiel, wie dieser ohne Helm und stark schwankend mit seinem

Motorroller unterwegs war. Als die Polizisten das Anhaltesignal sowie das

Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Rollerfahrer und versuchte zu

flüchten. Schließlich stellte er seinen Roller in der Danziger Straße ab und

setzte seine Flucht zu Fuß fort. Während der sofort eingeleiteten Fahndung

konnte der alkoholisierte 24-Jährige festgenommen werden. Doch auch gegen die

anschließende Blutentnahme widersetzte sich der Mann, sodass diese lediglich

unter Zwang durchführbar war. Das Ergebnis hierzu steht noch aus. Der Schlüssel

des Rollers wurde beschlagnahmt.

Weinheim: Bus kommt aus Kurve ab und kracht auf Straßenlaterne

Weinheim (ots) – Bei einem Unfall am frühen Montagmorgen in Weinheim ist ein

Schaden von rund 7000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Ein Fahrer war um

etwa 0.37 Uhr mit seinem Bus vermutlich aus Unachtsamkeit in einer Linkskurve in

der Freiburger Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rammte der

51-Jährige eine Straßenlaterne, die auf einen geparkten Lastwagen stürzte.

Während der Bus an der Front beschädigt wurde, entstand an der Laterne

Totalschaden.

Gemeinsam mit der BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH, in deren Auftrag der

Busfahrer unterwegs war, hat die Polizei die Ermittlungen nach der Unfallursache

aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, setzen sich

bitte mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/1003-0, in Verbindung.

Leimen: Garageneinbruch; hochwertiges Fahrrad gestohlen; Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter brachen am frühen Montagmorgen in

eine Garage im Beintweg ein und entwendeten ein hochwertiges blau-schwarzes

Fahrrad der Marke Giant.

Eine Zeugin hatte gegen 1.40 Uhr zwei verdächtige Personen mit dem Fahrrad an

der Garage stehend entdeckt und die Polizei informiert. Eine sofort eingeleitete

Fahndung nach den beiden jungen Männern verlief ohne Ergebnis.

Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, hatten die Täter das Fenster zur Garage

herausgebrochen und das Rennrad, das einen Wert von weit über 1.000.- Euro

hatte, durch das Fenster hindurch herausgeholt.

Die beiden jungen Männer werden wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, ca. 160-170

cm; dunkel gekleidet. Beide unterhielten sich in einer ausländischen Sprache.

Die Feuerwehr Leimen war am frühen Montagmorgen mit acht Mann im Einsatz, um das

Fenster mit einer Verschalung zu verschließen.

Hinweise bitte an den polizeiposten leimen, Tel.: 06224/1749-0 oder an das

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Neulußheim: Motorroller angezündet; Zeugen gesucht

Neulußheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter zündete in der Nacht zum

Sonntag in der Altreutweg einen Roller an, der durch das Feuer vollständig

zerstört wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim konnte nur noch die Überreste ablöschen.

Der Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, die kurz vor 3 Uhr am Sonntagmorgen

verübt wurde, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0 zu melden.

Dielheim/Rhein Neckar Kreis: Radfahrer kollidiert mit Pkw

Dielheim/RNK (ots) – Ein 15-jähriger Rennradfahrer befuhr die abschüssige

Waldstraße in Richtung Dielheim und übersah auf der Gefällstrecke eine vor ihm

haltende 30-jährige Pkw-Fahrerin, die nach links in die Straße „Am Mannaberg“

abbiegen wollte. Der Radfahrer kollidierte frontal mit dem Fahrzeugheck und

erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in

ein Krankenhaus geflogen. Zur genauen Unfalluntersuchung wurde ein

Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis

16.10 Uhr gesperrt und bis 17.30 Uhr nur einspurig befahrbar. Der Sachschaden

beläuft sich auf 11.000 Euro. *mm

Dielheim/Rhein Neckar Kreis: Radfahrer kollidiert mit Pkw – Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots) – Am Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, kam es auf der K 4171

bei Dielheim, in Höhe der dortigen Sportanlage, zu einem Zusammenstoß zwischen

einem Pkw und einem Radfahrer. Hierbei erlitt der Radfahrer nach derzeitigem

Ermittlungsstand schwere Verletzungen. Die Polizei und Rettungskräfte befinden

sich vor Ort im Einsatz. Durch die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar wird ein

Rettungshubschrauber eingesetzt. Über den genauen Unfallhergang liegen bislang

noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen Mittwoch, 12. Mai 2021, 15

Uhr und Freitag, 14. Mai 2021, 8.30 Uhr in Sinsheim. Vermutlich befuhr der

Unbekannte den Feldweg parallel zum Sunnisheimring und beschädigte dabei einen

Stromverteilerkasten. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den

entstandenen Schaden von fast 4.000 Euro zu kümmern. Ein Anwohner, der den

Schaden bemerkt hatte, verständigte am Freitagmorgen die Polizei. Da an dem

Verteilerkasten 380-Volt-Strom anlag, musste ein Sicherheitsabstand von 3 Metern

eingehalten werden. Die Polizeistreife sicherte den Verteilerkasten bis zum

Eintreffen eines Verantwortlichen des Stromversorgers ab.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261-690-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein

unbekannter Autofahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Oftersheim.

Der Unbekannte streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand des

Dreieichenwegs abgestellten Opel Corsa und verursachte Kratzer entlang der

gesamten Fahrerseite des Fahrzeugs. Der Fahrzeughalter hatte den Wagen gegen am

Donnerstag, gegen 20.30 Uhr unbeschädigt abgestellt, als er am

Freitagnachmittag, kurz vor 15 Uhr zu seinem Opel zurückkehrte, war er

beschädigt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06222/288- zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern eskaliert – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend kam es am Sinsheimer Bahnhof

zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, das schließlich

handgreiflich endete. Ein 16- und ein 18-jähriger Mann stiegen gegen 18.30 Uhr

am Bahnhof aus einem Zug aus. Dabei rempelte der 16-Jährige den 18-Jährigen an.

Der 18-Jährige schubste daraufhin seinen Kontrahenten und stellte ihm ein Bein.

Anschließend eskalierte die Situation in der Muthstraße als den beiden

Kontrahenten jeweils weitere Personen zu Hilfe eilten. Im Handgemenge griffen

sich die Gruppen gegenseitig an, wobei auch ein Holzknüppel und ein Schuhlöffel

als Schlagwerkzeuge zum Einsatz kamen. Durch den Einsatz mehrerer

Polizeistreifen konnte die Situation unter Kontrolle gebracht und beruhigt

werden.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun gegen mehrere Personen wegen

gegenseitiger Körperverletzung. Zeugen, die die Situation verfolgt haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Mann zeigt sich in unsittlicher Weise 32-jähriger Frau – Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Mann zeigte sich

am Freitagmorgen im Ortsteil Edingen in unsittlicher Weise einer 32-jährigen

Frau. Die 32-Jährige war gegen 7.30 Uhr in Höhe der Kuhgasse am Neckar mit ihrem

Hund spazieren, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam und sich beide

freundlich grüßten. Beide setzten ihren Weg in entgegengesetzte Richtungen fort.

Auf ihrem Rückweg traf die Frau erneut auf den gleichen Mann. Dieser setzte sich

auf eine Bank. Als sie ihn passierte, bemerkte sie, dass er sein Glied aus der

Hose geholt hatte und daran herummanipulierte. Nachdem die Frau ihn lauthals

angeschrien hatte, stellte er sein Tun kurzzeitig ein. Anschließend setzte er

sein unsittliches Treiben fort. Er konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung

jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt:

Ende 20 Jahre

Ca. 180 cm groß

Weiße Hautfarbe

Kurze schwarze lockige Haare

Dreitagebart

war bekleidet mit Jeans, grauem Kapuzenpulli und schwarze

Collegejacke

Zeugen, denen der unbekannte Mann aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 62-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Freitagmittag in Neckargemünd wurde eine 62-jährige Fahrradfahrerin schwer

verletzt. Der 41-jährige Fahrer eines Paketzustellunternehmens stellte sein

Fahrzeug kurzzeitig in der Langenzeller Straße am Fahrbahnrand ab und öffnete

unachtsam die Fahrertür. Die 62-Jährige, die in diesem Moment gerade an dem

Zustellfahrzeug in Richtung Dilsberg blieb dabei mit dem Lenker an der

Fahrzeugtür hängen und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen

zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär

aufgenommen wurde.

A 659, zwischen AS Viernheim-Mitte und Viernheim-Ost / Unachtsamer Fahrstreifenwechsel führte zu Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Viernheim (ots) – Die beteiligten Fahrzeuge fuhren am Freitagabend kurz nach

19.30 Uhr auf der A 659 in Richtung Weinheim, als der Fahrer eines Opels kurz

vor der Ausfahrt Viernheim-Ost von der rechten auf die linke Spur wechselte und

hierbei den auf der linken Spur fahrenden VW übersah. Dadurch schleuderten beide

PKW über alle drei Fahrstreifen, wobei der Opel auch noch gegen einen

vorbeifahrenden LKW stieß, bevor er quer zur Fahrbahn stehen blieb. Der VW

touchierte die Betongleitwand bevor er liegenblieb. Im Anschluss musste die

Fahrbahn in Richtung Weinheim voll gesperrt werden. Der 55-jährige Verursacher

und die beiden bei ihm im Fahrzeug befindlichen Kleinkinder wurden schwer, der

26-jährige VW-Fahrer leicht verletzt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca.

45.000,- Euro. Nach zwei Stunden konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden.