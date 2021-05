Heidelberg, BAB 656: Unfallverursacher flüchtet – Zeugenaufruf!

Heidelberg, BAB 656 (ots) – Am Sonntag gegen 13:20 Uhr fuhr ein Autofahrer aus

bislang nicht bekannter Ursache rückwärts auf die BAB 656 in Richtung Mannheim

auf, nachdem er zuvor die Autobahnausfahrt BAB 5 in Richtung Karlsruhe/Frankfurt

genommen hatte. Eine 30-Jährige war zum genannten Zeitpunkt auf der rechten

Fahrspur der BAB 656 unterwegs. Als sie den Falschfahrer kurz vor dem

Autobahnkreuz Heidelberg bemerkte, leitete sie sofort eine Gefahrenbremsung ein.

Eine Kollision mit dem Unfallverursacher konnte sie so zwar rechtzeitig

verhindern, einen Zusammenstoß mit der Leitplanke aber nicht. Sowohl am Fahrzeug

der 30-Jährigen, als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden in noch

unbekannter Höhe. Nur durch viel Glück blieb die Fiat-Fahrerin unverletzt. Als

sie dann den Falschfahrer zur Rede stellen und die Unfalldaten austauschen

wollte, flüchtete dieser zusammen mit seinem Beifahrer in Fahrtrichtung

Mannheim. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen älteren, silberfarbenen Kombi

mit rumänischem Kennzeichen gehandelt haben. Die Autobahnpolizei Mannheim hat

die Ermittlungen wegen Unfallflucht und wegen Verdacht des gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Die Fahrzeuginsassen können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer: ca. 30-35 Jahre, kurze dunkle Haare

Beifahrer: ca. 45-50 Jahre, kurze dunkle Haare, beigefarbener

Pullover

Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug machen können, den

Vorfall beobachtet haben oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden

gebeten sich bei der Autobahnpolizei Mannheim unter der Tel.: 0621 470930 zu

melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannte versuchen in 1-Zimmer-Apartment einzubrechen -Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim: (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Personen

versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag 16.00 Uhr und Sonntag 21.00 Uhr in

eine Wohnung im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Husarenstraße

einzubrechen. Bei der Rückkehr zu seinem 1-Zimmer-Apartment am Sonntagabend

stellte der Inhaber fest, dass der Türschutzbeschlag verbogen und aus der

Verschraubung gerissen war. Beschädigungen an der Tür waren darüber hinaus nicht

festzustellen. Dass der oder die Unbekannten in die Wohnung gelangt sind, wird

ausgeschlossen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich

bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefonat 06221/4569-0.

Heidelberg-Kirchheim: Rollerfahrerin beschädigt Auto und fährt einfach davon – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 18

Uhr in der Straße „Untere Seegasse“. Eine bislang unbekannte Frau beschädigte

mit ihrem Tretroller einen geparkten VW und entfernte sich anschließend vom

Unfallort, ohne ihrer Feststellungspflicht nachzukommen. Ein Zeuge konnte den

Unfall beobachten und beschrieb die Frau wie folgt: ca. 60 Jahre, kurze graue

Haare. Bei dem Tretroller handelte es sich um ein schwarzes Modell. Der

Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

Weitere Zeugen, welche Hinweise auf die Frau geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu

melden.

Heidelberg-Neuenheim: Aus unbekannter Ursache gegen Hauswand gefahren

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 2

Uhr in der Brückenkopfstraße. Ein 20-Jähriger Audi-Fahrer befuhr die Uferstraße

und die Bergstraße, als er in die Brückenkopfstraße abbog. Kurz nach dem

Abbiegevorgang verlor der junge Mann aus bislang unbekannter Ursache die

Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Hauswand. Hierbei wurden die

Airbags ausgelöst, verletzt wurde weder der Fahrer, noch sein Beifahrer. Die

genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu

melden.

Heidelberg-Altstadt: Auffahrunfall endet in Bushaltestelle – 3 leicht verletzte Personen – 30.000 EUR Sachschaden

Heidelberg-Altstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen

21:35 Uhr auf den Neckarstaden. Ein 35-Jähriger Audi-Fahrer war auf den

Neckarstaden in westliche Fahrtrichtung unterwegs, als er in Höhe der

Haltestelle Stadthalle einen vor ihm anfahrenden VW übersah und beinahe

ungebremst auf diesen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW von

der Fahrbahn über den Gehweg in eine überdachte Haltestelle geschoben und

kollidierte mit der gläsernen Seitenwand der Haltestelle. Die 21-Jährige

VW-Fahrerin, sowie ihre 20-Jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht

verletzt. Ebenso wurde ein an der Haltestelle wartender 28-Jähriger durch

Glassplitter leicht verletzt. Zwei Rettungswagen kümmerten sich vor Ort um die

Verletzten. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 EUR.