Fahrzeugführer fallen wegen Drogenkonsum auf

Kaiserslautern – Zwei Autofahrer und zwei Männer, die mit E-Scootern

unterwegs waren, sind am Sonntag bei Polizeikontrollen aufgefallen.

Um 13.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 28-jährigen Fahrer eines VW Golf im

Gersweilerweg. Sie stellen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein

durchgeführter Urintest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC.

Um 16 Uhr fiel der Streife der Fahrer eines Elektrorollers auf, der auf dem

Gehweg in der Eisenbahnstraße unterwegs war. Während der Kontrolle gab der

14-Jährige an, einen Joint geraucht zu haben.

Einen zweiten E-Scooter-Fahrer kontrollierten die Beamten um 20 Uhr in der

Albrechtstraße. Genauso wie bei einem 30-Jährigen, der mit seinem Pkw um 23 Uhr

in der Ludwigstraße unterwegs war, stellten die Beamten drogentypische

Ausfallerscheinungen fest. Der 28-jährige Rollerfahrer gab zu, Marihuana

konsumiert zu haben. Bei dem Autofahrer reagierte ein Urintest positiv auf die

Stoffgruppe THC.

Alle vier Fahrer wurden zur Dienststelle gebracht. Dort wurde ihnen eine

Blutprobe entnommen. Auf die Männer kommen Anzeigen wegen einer

Trunkenheitsfahrt und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die

Polizei ermittelt. |mhm

Nach Personenkontrolle Strafanzeigen eingehandelt

Kaiserslautern – Bei einer Personenkontrolle durch die Polizei am

Sonntagabend in der Fabrikstraße haben zwei Männer Widerstand geleistet. Die

Beamten wollten zunächst einen 29-Jährigen kontrollieren, weil sie

Marihuanageruch wahrnahmen. Der Betroffene versuchte, sich der Kontrolle zu

entziehen. Die Einsatzkräfte hielten den Mann fest. Weil er sich weiter zur Wehr

setzte, flüchten wollte und sich sein 39-jähiger Begleiter einmischte, kamen

Unterstützungskräfte hinzu. Sie überwältigten die Männer, die sich weiter gegen

die polizeilichen Maßnahmen wehrten.

Während der Kontrolle beleidigte der 29-Jähige die Polizisten und warf mehrere

Tütchen mit Betäubungsmitteln auf den Boden. Durchgeführte Schnelltest

reagierten positiv auf Amphetamin und die Stoffgruppe THC. Ein Atemalkoholtest

zeigte einen Wert von 0,52 Promille. Bei dem Tatverdächten fanden die Beamten

zwei Messer, die er in seiner Hose mitführte.

Die Polizei brachte die renitenten Männer zur Dienststelle. Dort wurde ihnen auf

Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

Auf die Tatverdächtigen kommen Anzeigen wegen Widerstands, Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung zu. |mhm

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern

Ein Unbekannter hat am Samstagvormittag zwischen zehn und elf Uhr einen schwarzen Audi A4 auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Globus in der Merkurstraße stark beschädigt. Der vermutlich ein- oder ausparkende Fahrer beschädigte die hintere linke Seite und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

Kennzeichen geklaut

Kaiserslautern – Auf die Kennzeichen eines Fahrzeugs hatten es Diebe am

Wochenende in der Königstraße abgesehen. Am Sonntagvormittag meldete die

Halterin eines weißen Opel Astra, dass an ihrem Pkw das hintere

Kennzeichenschilde verschwunden ist. Das vordere Schild war so verbogen, dass

ein Diebstahl vermutet werden kann. Unbekannte Täter müssen sich zwischen

Samstag 10:30 Uhr und Sonntag 10:45 Uhr an dem Wagen zu schaffen gemacht haben.

Das Fahrzeug war im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 115

abgestellt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 369-2250, jederzeit

entgegen. |elz

Auto geknackt: Rucksack weg

Kaiserslautern – Unbekannte haben sich in der Nacht zum Sonntag in der

Hummelstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Diebe durchwühlten den Wagen

und ließen einen Rucksack mitgehen. Wie sie das Auto knackten ist unklar.

Aufbruchspuren konnte die Polizei keine feststellen. Die Beamten ermitteln wegen

des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern – Ein 15-Jähriger aus Kaiserslautern ist am

Samstagnachmittag unter Drogeneinfluss einen E-Scooter gefahren. Der Jugendliche

wurde gegen 15:00 Uhr von einer Polizeistreife in der Schneiderstraße einer

allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrzeugführer

drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Er räumte auf Vorhalt den

Konsum von Cannabis ein und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe

entnommen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie

wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Ein weiterer E-Scooter-Fahrer wurde gegen 19:15 Uhr in der Martin-Luther-Straße

aus dem Verkehr gezogen. Auch hier führte ein 15-Jähriger einen E-Roller unter

dem Einfluss von Cannabis. Dem Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde

ebenfalls eine Blutprobe entnommen und auch gegen ihn werden zwei Anzeigen

eingeleitet. |ho

Autokorso in der Innenstadt

Kaiserslautern – Am heutigen Samstagnachmittag (15. Mai 2021) fand ein

Autokorso in Kaiserslautern statt. Die zugehörige Kundgebung auf dem Messeplatz

wurde im Vorfeld durch die Versammlungsbehörde untersagt.

Wie bei den vergangenen Veranstaltungen (wir berichteten) trafen sich die

Teilnehmer des Autokorsos mit ihren Fahrzeugen unter dem Motto „Wir bestehen auf

die ersten 20 Artikel unserer Verfassung“ auf dem Mitfahrerparkplatz am

PRE-Park, um anschließend über eine circa 13 Kilometer lange Strecke durch die

Innenstadt zu fahren.

An der Veranstaltung nahmen circa 51 Fahrzeuge mit etwa 60 Menschen teil. Durch

den Autokorso kam es im Bereich der Innenstadt zu vorrübergehenden

Verkehrsbeeinträchtigungen, weil kurzzeitig Straßen und Kreuzungen durch die

Polizei gesperrt werden mussten.

Das Versammlungsverbot auf dem Messeplatz wurde eingehalten. Die Veranstaltung

wurde gegen 16 Uhr beendet. |erf

Drogenfahrt eines 20-Jährigen

Kaiserslautern – Während einer Verkehrskontrolle in der Lauterstraße in

Kaiserslautern fiel der Polizei am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, ein

20-jähriger Autofahrer auf, welcher drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Für

den Aufenthalt im öffentlichen Raum trotz Ausgangssperre hatte er einen

triftigen Grund, jedoch reagierte ein angebotener Urintest positiv auf die

Stoffgruppe THC. Dem Mann aus dem Donnersbergkreis wurde eine Blutprobe

entnommen; auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |ho

Unter Drogeneinfluss gefahren

Sembach – Unter Drogeneinfluss stand ein 21-jähriger Autofahrer, welchen

die Polizei am Freitagnachmittag in Sembach aus dem Verkehr gezogen hat. Die

Funkstreife stoppte den Mann aus Kaiserslautern gegen 16:10 Uhr und stellte bei

der Kontrolle drogentypische Symptome fest. Ein anschließend durchgeführter

Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf Konsum von Cannabis. Der Mann

musste mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Eine

Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.