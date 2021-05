Verkehrsunfall mit Verletzten A7 Großenmoor – AS Hünfeld

Fulda

Hünfeld – Am Montag (17.05.), gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf der A7, zwischen der Rastanlage Großenmoor und der Anschlussstelle Hünfeld / Schlitz, ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Demnach befuhr ein SUV mit Schweizer Kennzeichen die linke Spur der A 7 in Richtung Süden. Vermutlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst die Betonleitwand. Von hier wurde das Fahrzeug abgewiesen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde über die Leitplanke geschleudert und kam circa 15 Meter unterhalb der Fahrbahn in einem angrenzenden Waldstück zum Liegen. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit schweren, aber nicht lebendbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die rechte Fahrspur war für die Bergungsarbeiten bis circa 15:15 Uhr gesperrt.

ACHTUNG! Schockanrufe im Vogelsbergkreis – Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Vogelsbergkreis

Alsfeld – Heute (17.05.) gaben sich Betrüger gegenüber Bürgerinnen und Bürgern in Grebenau-Bieben und in den Alsfelder Ortsteilen Eifa, Eudorf sowie direkt in Alsfeld am Telefon als gute Bekannte, Verwandte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befänden und baten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass wurden kostspielige Käufe oder Notlagen, wie beispielsweise schwere oder tödliche Verkehrsunfälle, genannt.

Üblicherwiese wird die Lage immer dringlich dargestellt. Nicht selten werden die Opfer durch die Betrüger wiederholt angerufen oder gar am Telefon gehalten, bis es zu einer Übergabe von Vermögenswerten gekommen ist. Hierdurch haben die Opfer keine Möglichkeit Dritte zu kontaktieren, werden enorm unter Druck gesetzt und in den meisten Fällen zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Es ist bei solchen Betrugsphänomenen auch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen ihre Opfer anweisen zur Bank zu fahren, um dort Bargeldbeträge abzuheben. Manchmal rufen die Täter sogar ein Taxi für die Betroffenen, wenn diese den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen können. Auf diese Weise haben Telefonbetrüger in der Vergangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet.

Sobald sich ein Opfer bereit erklärt zu zahlen, kündigen die Täter einen Boten an oder nennen einen gemeinsamen Treffpunkt. Dieser liegt nicht selten in der Nähe von Polizeistationen oder Amtsgerichten. Der Betrüger nennt dann ein zuvor telefonisch vereinbartes Kennwort und verschwindet anschließend mit den Wertgegenständen.

Glücklicherweise erkannten bis dato alle Angerufenen den Betrugsversuch, sodass es nicht zu Vermögensschäden kam.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt motorisierte Zweiräder

Hersfeld-Rotenburg

Haunetal – Am Sonntag (16.05.) führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen vormittags an der B27, Höhe Haunetal-Meisenbach und nachmittags an der B27 zwischen Bebra und Cornberg, Motorradkontrollen durch. Dabei wurde nicht nur die Geschwindigkeit überwacht, die Kontrollkräfte überprüften auch den technischen Zustand der Zweiräder.

Bei wechselhaften Witterungsverhältnisse waren nicht sehr viele Bikerinnen und Biker unterwegs.

Neben stationären Kontrollen kamen auch zivile Polizeimotorräder mit Videokameras zum Einsatz, um Verkehrssünder festzustellen.

Die große Anzahl der Verkehrsverstöße, insbesondere die 34 Geschwindigkeitsverstöße, wurden durch Pkw-Fahrer begangen. Lediglich vier Motorradfahrer waren zu schnell unterwegs. Gegen einen Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bei den Kontrollen waren Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Rotenburg a. d. Fulda und Bad Hersfeld, des Regionalen Verkehrsdienstes, der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Auto macht sich selbstständig – Polizei sucht Zeugen!

Großenmoor – Am Sonntag (16.05.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Tiguan die Tank- und Rastanlage Großenmoor in Fahrtrichtung Fulda. Er parkte sein Fahrzeug vor der Rastanlage und begab sich kurzzeitig in die Raststätte. Als er wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte, konnte er es zunächst nicht mehr auffinden. Nach kurzer Suche fand er seinen Pkw etwa 100 Meter vom Abstellort entfernt wieder. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich das Fahrzeug infolge eines technischen Defekts selbstständig gemacht, fuhr etwa 100 Meter über die leicht abschüssige Straße und prallte schließlich gegen einen dort in einer Parkbucht abgestellten Sattelauflieger. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Petersberg unter Telefon 0661/96956-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Verkehrsunfallflucht mit dreistündiger Sperrung eines Fahrstreifens auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Am Montag (17.05.), um 3:30 Uhr, ereignete sich auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld, ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Ein 29 Jahre alter Fahrzeugführer aus Litauen befuhr mit seinem Sattelzug den ersten Fahrstreifen der zweispurigen A4 von Eisenach kommend in Richtung Autobahndreieck Kirchheim. Ein vor ihm fahrender Pkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug aus unbekannter Ursache abrupt ab, sodass der Sattelzugführer nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zwischen ihm und dem vorausfahrenden Pkw zu vermeiden. Im Verlauf des Ausweichmanövers kollidierte der Sattelzug mit der Mittelschutzplanke. Der Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Fahrzeug können keine weiteren Angaben gemacht werden. Der Fahrer des Sattelzuges konnte sein Fahrzeug bis in die nächste Nothaltebucht lenken. Er blieb bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Durch die Kollision mit der Mittelschutzplanke wurde der Fahrzeugtank des Sattelzugs stark beschädigt. Im weiteren Verlauf traten durch diese Beschädigung circa 100 Liter Dieselkraftstoff aus und verteilten sich quer über die zweite Fahrspur. Nach dem Unfallgeschehen musste ein Fahrstreifen der A4 an der Unfallstelle aufgrund von Reinigungsarbeiten für drei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Bad Hersfeld sowie die Autobahnmeisterei Hönebach waren zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der gesamten Fahrbahn im Einsatz. Der Rückstau hatte in der Spitze eine Länge von etwa vier Kilometern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra – Am Montagmorgen (17.05.), gegen 6.25 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fahrer aus Bebra mit einem Lkw samt Anhänger die Philipp-Reis-Straße und bog dann nach links auf die B83 in Richtung Rotenburg-Lispenhausen ein. Dabei kippte der Lkw nach rechts weg und kam auf der rechten Seite zum Liegen. Aus dem geladenen Rollcontainer rutschte ein Teil der Ladung gegen den Zaun eines Bauunternehmens. Der 30-Jährige wurde leichtverletzt. Der Lkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Bebra gebunden. Der Gesamtschaden beträgt circa 20.300 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg – Ein Pkw-Fahrer aus Bebra parkte seinen grauen Ford-Focus am Montagmorgen (17.05.) in der Zeit zwischen 8.50 und 9.20 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Poststraße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden beträgt circa 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0. Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Vorfahrt missachtet

Ulrichstein – Am Donnerstag (13.05.) befuhr eine VW-Golf-Fahrerin gegen 11:30 Uhr die L3139 vom Wiesenhof kommend in Richtung Rebgeshain. Ein Ford-Kuga-Fahrer fuhr die L3073 von Ulrichstein und wollte nach links in die L3139 einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Golf, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Sowohl die Fahrerin als auch der Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Schwerverletzter nach Abkommen von der Fahrbahn

Herbstein-Altenschlirf – Am Samstag (15.05.) befuhr ein Renault-Clio-Fahrer gegen 21 Uhr die B 275 aus Altenschlirf kommend in Richtung Herbstein. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn nach links ab, überschlug sich mit seinem Fahrzeug mehrfach und kam schließlich etwa 20 Meter von der Fahrbahn entfernt zum Stehen. Der schwerverletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehr Herbstein aus seinem Fahrzeug befreit und musste nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.

Polizeistation Lauterbach

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Neuhof – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen kam es am Montagmorgen (17.05.), gegen 7:15 Uhr, auf der L3141 zwischen Hosenfeld und Kleinlüder. Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Renault befuhr die Landstraße aus Hosenfeld kommend in Richtung Kleinlüder und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe Hainzell in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einer ihr entgegenkommenden 52-jährigen VW-Fahrerin aus Hosenfeld zusammen. Die 19-jährige Frau aus Hosenfeld wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Verkehrsteilnehmerinnen wurden schwerverletzt und durch die vor Ort befindlichen Rettungskräfte in Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkws entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 EUR. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Bindung ausgelaufener Betriebsmittel war die Straßenmeisterei eingesetzt.

Fahrrad gestohlen

Rotenburg – Aus dem Blechcontainer des Bahnhofsvorplatzes in Rotenburg wurden zwischen Sonntagnachmittag (09.05.) und Sonntagvormittag (16.05.) zwei schwarze Fahrräder, eine Gepäckträgertasche und eine Windjacke im Gesamtwert von rund 700 Euro entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Herrenrad des Herstellers „Prince“ und ein Klapprad von „Neuzer“. Der Container wurde mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufgehebelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Drogenfund

Bad Hersfeld – Ein unbekannter Täter betrat zwischen Samstagabend (15.05.) und Sonntagabend (16.05.) unbefugt das Gelände eines Vereins in der Straße „Auf der Unteraue“. Dort beschädigte er zunächst die Zeltplane der Zeltgarage und beschmierte im weiteren Verlauf – vermutlich mit einem Edding-Stift – ein Boot. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde durch die Beamten ein Stoffbeutel am Tatort aufgefunden. In diesem befanden sich verschiedene Utensilien – darunter eine Tüte mit insgesamt 1,8 g einer weißen und Betäubungsmittel ähnlichen Substanz. Die Tüte selbst befand sich in einem schwarzen Kästchen mit mehreren Bankkarten und wurde sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.deFahrrad gestohlen

Rotenburg – Aus dem Blechcontainer des Bahnhofsvorplatzes in Rotenburg wurden zwischen Sonntagnachmittag (09.05.) und Sonntagvormittag (16.05.) zwei schwarze Fahrräder, eine Gepäckträgertasche und eine Windjacke im Gesamtwert von rund 700 Euro entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Herrenrad des Herstellers „Prince“ und ein Klapprad von „Neuzer“. Der Container wurde mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufgehebelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Drogenfund

Bad Hersfeld – Ein unbekannter Täter betrat zwischen Samstagabend (15.05.) und Sonntagabend (16.05.) unbefugt das Gelände eines Vereins in der Straße „Auf der Unteraue“. Dort beschädigte er zunächst die Zeltplane der Zeltgarage und beschmierte im weiteren Verlauf – vermutlich mit einem Edding-Stift – ein Boot. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde durch die Beamten ein Stoffbeutel am Tatort aufgefunden. In diesem befanden sich verschiedene Utensilien – darunter eine Tüte mit insgesamt 1,8 g einer weißen und Betäubungsmittel ähnlichen Substanz. Die Tüte selbst befand sich in einem schwarzen Kästchen mit mehreren Bankkarten und wurde sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baustellendiebstahl

Fulda – Zwischen Mittwoch (12.05.) und Freitag (14.05.) brachen Unbekannte in einen Rohbau in der Ludwig-Beck-Straße ein. Die Täter verschafften sich auf nicht bekannte Art und Weise Zutritt zum Haus und stahlen diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien im Wert von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Garage

Hünfeld – Unbekannte brachen Freitagnacht (14.05.), zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, in eine Garage in der St.-Antonius-Straße ein. Die Täter stahlen ein Pedelec der Marke Scott, ein Rollstuhl-Zuggerät, zwei Rollstuhlräder aus Carbon und diverse Werkzeuge. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf drei Täter, die folgendermaßen beschrieben werden können: Ein Täter soll eine orangefarbene Steppjacke, eine Bluejeans, eine graue Mütze und blaue Schuhe mit heller Sohle getragen haben. Der zweite Täter war mit einer schwarzen Hose, dunkler Trainingsjacke, bunten Nike-Turnschuhen und schwarzer Mütze bekleidet. Der dritte Täter trug eine rote Hose, eine schwarze Jacke, helle Turnschuhe und hatte kurze, dunkle Haare. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baumaschinen

Eiterfeld – Zwischen Mittwochnachmittag (12.05.) und Freitagmorgen (14.05.) stahlen Unbekannte im Sachsenweg mehrere Baumaschinen noch unbekannten Werts von einem Firmengelände. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Fulda/Edelzell – Unbekannte stahlen in der Nacht auf Samstag (15.05.) in der Straße „Zum Röhlingswald“ eine Aktentasche aus einem Ford Focus. Das Auto stand vor einem Wohnhaus. Es entstand ein Schaden von 120 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hünfeld – In einen Lebensmittelmarkt in der Josefstraße versuchten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (16.05.) einzubrechen. Die Täter traten dabei gegen die Glasschiebetür und versuchten diese ohne Erfolg aufzudrücken. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Auto

Fulda – Unbekannte durchsuchten in der Nacht auf Sonntag (16.05.) in der Marienstraße einen blauen Saab. Die Täter fanden kein Diebesgut und flüchteten unerkannt. Am Fahrzeug entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Fahrrad

Lauterbach – In dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße in Lauterbach wurde am Donnerstag (13.05.), zwischen 12 und 16 Uhr, ein Fahrrad gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke „Peugeot“ im Wert von circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Solarmodul geklaut

Grebenhain – Auf einer Viehweide in der Feldgemarkung „Breiten Wiesen“ in Grebenain haben unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend (13.05.) und Freitagmorgen (14.05.) ein an einem Weidezaungerät angeschlossenes Solarmodul entwendet. Das Gerät hat einen Wert von rund 110 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jungbulle durch Schnitte verletzt

Grebenhain – In Ilbeshausen wurde zwischen Donnerstagmorgen (06.05.) und Freitagnachmittag (07.05.) ein Jungbulle durch eine unbekannte Person verletzt. Dem Tier wurden großflächig Schnittverletzungen durch einen unbekannten scharfen Gegenstand zugefügt. Der Jungbulle befand sich zum Tatzeitpunkt mit vier weiteren Bullen auf einer Weide. Das Tier wurde durch die Schnitte so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Eigenverletzung auszuschließen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gebäudebrand in Alsfeld-Berfa

Alsfeld

Am Sonntag, 16.05.21 gegen 18:18 Uhr, wurde ein Brand eines Wohngebäudes in Alsfeld-Berfa gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich nach Wahrnehmung des Brandgeruchs selbstständig nach draußen retten. Offensichtlich wurde hierbei niemand verletzt. Brandursache war vermutlich ein Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 100.000EUR geschätzt.

Bahnpersonal angespuckt

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gersfeld/Rhön (Landkreis Fulda/Hessen) – Zwei Bahnmitarbeiter wurden am

Freitag (14.5.), gegen 6:30 Uhr, Opfer einer Spuckattacke im Bahnhof Gersfeld.

Weil er keinen Fahrschein dabei hatte, durfte ein 33-jähriger Eritreer nicht mit

der Regionalbahn fahren. Da er mit der Entscheidung des Zugpersonals nicht

einverstanden war, bespuckte und schubste er den Lokführer. Ein weiterer

Bahnmitarbeiter kam zu Hilfe. Als der penetrante 33-Jährige auch ihn bedrängte,

brachte dieser den Mann zu Boden und hielt ihn fest, bis Beamte der

Polizeistation Hilders eintrafen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Eritreer zur nahegelegenen

Wohnanschrift gebracht werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen

Körperverletzung eingeleitet.

Bei starkem Regen auf A7 überschlagen

Fulda, BAB 7

Glück hatte am Abend des 16.05.2021 ein 30-jähriger Fahrer aus Süddeutschland, als er bei starkem Regen auf der BAB 7, zwischen den AS Fulda Nord und AS Hünfeld Schlitz, die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er schleuderte mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich dort bevor das Fahrzeug am Dach liegend zum Stillstand kam. Entgegen erster Meldungen war der Fahrer nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte dies alleine über die Heckklappe verlassen. Leicht verletzt wurde er zur Untersuchung in die Städtischen Kliniken eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 12000 EUR.