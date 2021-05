Diebe machen mit „Zetteltrick“ Beute, Wiesbaden,

Lanzstraße, Freitag, 14.05.2021, 11:55 Uhr – 12:05 Uhr

(he)Am Freitagmittag waren Trickdiebe in der Lanzstraße in Wiesbaden unterwegs

und entwendeten aus der Wohnung einer 79-jährigen Seniorin Schmuck im Wert von

mehreren Tausend Euro. Einen Tag später meldete sich die Dame bei der Polizei

und berichtete, dass tags zuvor gegen 12:00 Uhr eine Frau an ihrer Wohnungstür

klingelt habe und erklärte, dass sie die neue Putzfrau sei. Die Seniorin wartete

aber auf keine Putzfrau und die mutmaßliche Täterin berichtete auch, dass sie

auch bei anderen Personen im Haus putzen wolle, dort jedoch niemand geöffnet

habe. Darum bat sie um einen Zettel, und eine Nachricht bei den anderen Mietern

zu hinterlassen. Die 79-Jährige zeigte sich hilfsbereit und bat die Frau in die

Wohnung. Auch wenn die Seniorin während des kompletten Vorgangs keine weitere

Person sah geschah nun leider dass, was in all diesen Fällen passiert. Die

Wohnungstür wird nicht richtig geschlossen und die Täterin geht mit dem

ausgesuchten Opfer in ein Zimmer der Wohnung. Während hier das Opfer gestenreich

und mit vielen Worten abgelenkt wird, betritt eine zwei Person unbemerkt die

Wohnung und durchsucht diese nach Wertgegenständen. Nach wenigen Minuten bedankt

sich die Täterin dann für den ausgehändigten Zettel und verschwindet schnell.

Zuvor hat natürlich schon der Dieb oder die Diebin die Wohnung wieder verlassen.

Einen Tag später fiel der Verlust des Gold- und Silberschmucks dann auf. Die

Täterin sei ca. 165 cm groß, ca. 30 Jahre alt, korpulent und nach Aussage des

Opfers von osteuropäischer Erscheinung. Sie habe schlechtes Deutsch gesprochen.

Sie habe rote Haare mit einem Band unter dem Haaransatz; möglicherweise eine

Perücke, sowie einen hellbeigen Mantel getragen. Sie sei stark geschminkt

gewesen und hab ein rundliches (dickes) Gesicht gehabt. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen

oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Fahrraddieb festgenommen,

Wiesbaden-Biebrich, Am Schlosspark, Sonntag, 16.05.2021, 00:30 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte die Wiesbadener Polizei nach

einem Zeugenhinweis einen 37-Jährigen festnehmen, welcher dringend verdächtigt

wird zuvor versucht zu haben ein Fahrrad zu entwenden. Gegen 00:20 Uhr meldete

sich der Besitzer eines Wohnmobils auf dem 5.Polizeirevier und berichtete, dass

er vor wenigen Minuten einen Mann dabei ertappt habe, welcher versuchte ein an

seinem Wohnmobil an einer entsprechenden Halterung angeschlossenes E-Bike zu

entwenden. Auf eine entsprechende Ansprache hin sei der Mann dann in Richtung

Schlosspark geflüchtet. Das Reisemobil stand in der Wilhlem-Tropp-Straße

geparkt. Eine unmittelbar entsandte Streife konnte den mutmaßlichen Täter in der

Straße Am Schlosspark antreffen. Dessen Aussehen stimmte mit der

Täterbeschreibung des Anzeigeerstatters überein und wie beschrieben trug der

Verdächtige auch noch einen Fahrradsattel bei sich. Weiterhin wurde ein Fahrrad

mitgeführt, welches ebenfalls den Anschein erweckte, dass es gestohlen worden

war. Diesbezüglich werden weitere Ermittlungen durchgeführt. Nach einer

erfolgten Personalienfeststellung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wurde der Mann zur Untersuchung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik

eingeliefert.

Zwei Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug entwendet, Wiesbaden-Schierstein,

Saarstraße, Wiesbaden-Dotzheim, Helmholtzstraße, Samstag, 15.05.2021, 19:00 Uhr Sonntag, 16.05.2021, 15:15 Uhr

(He)Am Sonntag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Klein-LKW gemeldet, bei

denen unbekannte Täter Werkzeug und mehrere Arbeitsgeräte im Wert von mehreren

Tausend Euro entwendeten. In beiden Fällen machten sich die Täter an einem

Peugeot Boxter zu schaffen. In der Dotzheimer Helmholtzstraße geschah der

Diebstahl zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr. In dieser Zeit wurde eine

Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und zwei auf der Sitzbank abgelegte

Motortrennschleifer der Marke Stihl und ein Akkuschrauber der Marke Bosch

entwendet. In der Saarstraße in Schierstein ereignete sich der Einbruch zwischen

Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 15:15 Uhr. Hier stiegen der oder die Täter auf

die Fahrzeugpritsche, hebelten mit Gewalt eine darauf befindliche

Aufbewahrungsbox auf und ließen aus dieser einen Bohrhammer, einen Bohrschrauber

sowie eine Kettensäge mitgehen. Täterhinweise liegen in beiden Fällen nicht vor.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Mehrere PKW beschädigt,

Wiesbaden, Wiesenstraße, mutmaßlich Sonntag, 16.05.2021, circa 02:20 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Wiesenstraße

durch unbekannte Täter in bis dato vier bekanntgewordenen Fällen an geparkten

Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt und ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro

verursacht. Gestern Nachmittag meldete sich die erste Fahrzeughalterin, um eine

Sachbeschädigung an ihrem PKW zur Anzeige zu bringen. Die Geschädigte erklärte,

dass an mindestens drei weiteren geparkten PKW ebenfalls je ein Außenspiegel

beschädigt sei. Diese Schilderung bestätigte sich vor Ort. Im Rahmen der

Sachverhaltsaufnahme meldeten sich zwei Zeugen, welche erklärten in der Nacht

zum Sonntag, zwischen 02:15 Uhr und 02:30 Uhr, verdächtige Geräusche auf der

Straße vernommen zu haben. Ein Zeuge konnte noch entfernt fünf Jugendliche, bzw.

junge Erwachsene erkennen, welche sich in Richtung Teutonenstraße bewegten. Das

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher stehlen Werkzeug,

Eltville, Gartenstraße, Am Rosenbogen, festgestellt am 16.05.2021

(ho)Im Verlauf der vergangenen Tage sind Einbrecher im Bereich von Eltville in

zwei Gartenhäuser und eine Garage eingedrungen und hatten es dabei auf Werkzeuge

und andere Wertsachen abgesehen. Alle Taten wurden im Verlauf des vergangenen

Sonntages von den Geschädigten festgestellt. In der Gartenstraße in Eltville

schlugen Unbekannte die Scheibe eines Gartenhauses ein und verschafften sich so

Zugang zum Innenraum. Ob in diesem Fall etwas gestohlen wurde, konnte bisher

noch nicht festgestellt werden. Zwei weitere Diebstähle ereigneten sich in der

Straße „Am Rosenbogen“. In einem Fall drangen die Täter in eine Garage ein und

stahlen unter anderem Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Außerdem

verschafften sich Unbekannte im Verlauf des Sonntagnachmittags Zugang zu einer

weiteren Gartenhütte, wo sie unter anderem eine Bohrmaschine und ein Fahrrad

entwendeten. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht wird derzeit

ermittelt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Eltviller Polizei unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden,

Taunusstein, Neuhof, Idsteiner Straße, 16.05.2021 bis 17.05.2021

(ho)Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag bis Montagmorgen hat sich in der

Idsteiner Straße in Neuhof ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem an einem

geparkten Ford Transit ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden

ist. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu

kümmern. Der beschädigte Ford war am Fahrbahnrand der Idsteiner Straße

abgestellt und wurde an der hinteren, linken Fahrzeugseite augenscheinlich von

einem anderen Fahrzeug gestreift. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit

nicht vor. Daher bittet die Idsteiner Polizei mögliche Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.