Neustadt: Online Info-Veranstaltung am 20. Mai 2021 zum deutsch-französischen Masterstudiengang Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – Wer eine Leidenschaft für Wein hat und auf der Suche nach einem spannenden, internationalen Master-Studium ist, kann sich am Donnerstag, 20. Mai 2021, umfassend informieren. Ab 17 Uhr wird in einer online Info-Veranstaltung der deutsch-französische Master Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt vorgestellt.

Ziel des deutsch-französischen Masters Weinbau und Oenologie ist es, die zukünftige Generation europäischer Weinexperten für Weinbau, Forschung, Industrie, Lehre und Verwaltung auszubilden. Bei der online Info-Veranstaltung am 20.05.21 werden alle Fragen rund um den Studiengang wie etwa Studieninhalte, Bewerbungs- und Zulassungsvoraussetzungen, Studium in Frankreich und Praxisphasen geklärt.

Ein Studium, zwei Abschlüsse

Als grenzüberschreitendes Studienangebot ist der deutsch-französische Master Weinbau und Oenologie im September 2020 gestartet. Das Studium, das mit einem double-degree Master of Science abschließt, gliedert sich in Präsenzphasen sowohl am Weincampus Neustadt als auch an der Université de Haute-Alsace in Colmar sowie insgesamt drei Praxisphasen, die in Weinbaubetrieben in Deutschland, Frankreich und der Schweiz absolviert werden. Durch das Studium und die Praxisphasen in drei Ländern erwerben die Studierende solide sprachliche und interkulturelle Kompetenzen. Zum Studienbeginn findet ein Französischkurs statt, um das Studium in Colmar vorzubereiten und den Interessenten mit geringen Französischkenntnissen den Einstieg zu ermöglichen.

Ab dem Wintersemester 2021/2022 wird der Masterstudiengang von der deutsch-französischen Hochschule gefördert. Dadurch erhalten die Studierenden eine Mobilitätsbeihilfe in Höhe von 300 €/ Monat für den Aufenthalt in Frankreich sowie weitere Zusatzangebote wie kostenlose Sprachkurse, interkulturelle Bewerbungsworkshops und Netzwerkveranstaltungen.

Zukunftsorientiertes Studium

Der Masterstudiengang Weinbau und Oenologie legt den Fokus auf die Zukunftsthemen der Weinbranche wie Innovationen im Weinbau, Klimawandel, Biodiversität, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Veränderung der Konsumentengewohnheiten und Internationalisierung. Die Studierenden erwerben ein vertieftes Fachwissen in Weinbau und Oenologie, analytische Fähigkeiten sowie international ausgerichtete Handlungskompetenzen. So sind sie in der Lage, lösungsorientierte Strategien für den Weinbau von Morgen zu entwickeln.

Der Studiengang richtet sich an nationale und internationale Bachelorabsolventen in Weinbau und Oenologie sowie in Agrar-, Natur- und Ingenieurwissenschaften.

Anmeldungen zur online Info-Veranstaltung am 20.05.2021 über https://events.weincampus-neustadt.de/event.

Weitere Informationen auf www.weincampus-neustadt.de.