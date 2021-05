Mannheim: Jordan Szwarz verstärkt die Offensive

Mannheim – Die Adler Mannheim haben mit Jordan Szwarz einen weiteren Stürmer für die PENNY-DEL-Saison 2021/22 unter Vertrag genommen. Der 30-jährige Kanadier wechselt vom KHL-Club Torpedo Nizhny Novgorod nach Mannheim und unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

„Mit Jordan bekommen wir einen körperlich robusten und sehr soliden Stürmer, der keine Scheibe verloren gibt und zudem Torgefahr ausstrahlt. Er ist sowohl als Center als auch auf dem Flügel einsetzbar. Wir haben ihn die vergangenen drei Jahre genau beobachtet und sind froh, dass er sich unserer Organisation angeschlossen hat. Mit seiner Erfahrung wird er eine Führungsrolle übernehmen“, entspricht Szwarz den Anforderungen von Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Szwarz kommt mit der Empfehlung von zuletzt 53 KHL-Partien, in denen er zehn Tore und 17 Vorlagen verbuchte, zu den Adlern.

Nach seiner Zeit in der nordamerikanischen Nachwuchsliga OHL stand der 1,80 Meter große und 87 Kilogramm schwere Rechtsschütze neun Spielzeiten in der NHL und der AHL auf dem Eis. Für Arizona, die Boston Bruins und die Ottawa Senators bestritt der Viertrundendraftpick von 2009 insgesamt 50 Partien in der besten Liga der Welt. In der AHL lief Szwarz über 500-mal auf, dabei erzielte er 141 Tore und 177 Vorlagen.

Szwarz selbst sagt zu seiner Vertragsunterschrift bei den Adlern: „Nach tollen Erfahrungen in der KHL wollte ich jetzt noch einmal etwas anderes erleben, für einen anderen Club in Europa spielen. Die Gespräche mit den Adlern waren von Beginn an sehr respektvoll und wertschätzend, die Philosophie des Clubs hat mich überzeugt und deckt sich mit meinen Vorstellungen. Ich will erfolgreich sein und Titel gewinnen.“