Gießen: Katze verursacht Unfall

Am Samstag (15.Mai) gegen 18.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Gießener in einem VW die Straße “Ringallee” in Richtung Eichgärtenallee als plötzlich eine Katze die Fahrbahn überquerte. Der VW-Fahrer erschreckte sich, kam von der Straße ab und stieß gegen die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Giftköder auf Grundstück ausgelegt?

Auf der Suche nach Zeugen ist die Gießener Polizei, nachdem ein Hund offenbar vergiftet wurde. Vermutlich legten Unbekannte auf einem Grundstück in der Landwehrstraße Giftköder aus. Ein 4-jähriger Mischlingshund fraß die Köder offenbar und musste in eine Tierklinik.

Sonntagvormittag war der Hund draußen auf dem Grundstück. Gegen 10.30 Uhr fing das Tier an zu krampfen und die Familie brachte es sofort in eine Tierklinik. Der Hund zeigte offenbar Vergiftungserscheinungen von Blaukorn und musste in der Klinik bleiben.

Die Besitzer erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Eine Überprüfung des Grundstückes ergab, dass sich entlang des Zaunes und in unmittelbarer Nähe offenbar Rückstände von Blaukörnern befanden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Kind bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Auf dem Gehweg in der Gießener Straße kam es am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Mann und einem 11-jährigen Kind. In dessen Verlauf beleidigte, bedrohte und schlug der Erwachsene offenbar den Jungen, der offenbar in Begleitung eines Freundes war. Der 11-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Warum der Mann dem Kind den Jungen attackierte, ist unklar.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben dazu machen, wie es dazu gekommen ist?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verdächtiger Gegenstand führt aktuell zu Polizeieinsatz

Gießen (ots) – Nachdem am Montagnachmittag vor dem Gießener Amtsgericht in der Gutfleischstraße ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden worden war gibt die Polizei nun Entwarnung.

Die Entschärfer haben sich das betreffende Paket angesehen. Dieses enthielt lediglich Unrat, der dort offenbar entsorgt worden war.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte.

Gießen: Lagerhalle aufgebrochen

Offenbar ohne Beute verschwand ein Dieb nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Rittergasse. Er verschaffte sich gegen 02.45 Uhr Zugang zu einem Hinterhof und brach dort zwei Türen des Gebäudes auf.

Aus der Lagerhalle fehlt nach ersten Erkenntnissen offenbar nichts.

Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: PKW gestohlen

Offenbar auf einen schwarzen Opel Astra hatten es Unbekannte in der Dammstraße abgesehen. Sie stahlen das Auto zwischen 19.00 Uhr am Mittwoch und 12.00 Uhr am Freitag. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Mit dem mutmaßlichen Dieb zusammengestoßen?

Am Lahnufer in Höhe eines Parkplatzes stießen Donnerstagabend zwischen 22.30 und 23.30 Uhr ein 22-jähriger Fahrradfahrer und ein Unbekannter zusammen. Es kamen noch zwei weitere Personen dazu und schubsten den Mann mit dem Fahrrad umher, welcher sich entschuldigte und sich zu Fuß mit dem Rad entfernte. Kurze Zeit später stellte er den Verlust seines Rucksackes fest.

Die Personen sind zwischen 1,75 und 1.85 Meter groß und haben dunkle, kurze Haare. Eine Person sprach Deutsch, eine weitere vermutlich Spanisch.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Rucksackes geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Die Kennzeichen eines Renault ließen Unbekannte in der Straße “Margaretenhütte” mitgehen. Sie montierten zwischen 11.00 Uhr am Donnerstag und 21.50 Uhr am Sonntag beide Kennzeichen des schwarzen Clio ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: PKW zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Discounters im

Carl-Benz-Ring einen VW. Der blaue Touran stand dort zwischen 18.25 und 18.45 Uhr.

Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9134-0.

Staufenberg: Enkeltrick gescheitert

19.000 Euro forderte Donnerstagmittag ein Unbekannter von einer über 70-Jährigen aus Staufenberg. Der Betrag würde im späteren Verlauf abgeholt werden. Die Senioren wurde misstrauisch, rief ihren Enkel an und erstattete bei der Polizei Anzeige. Weiterführende Informationen zum Thema “Enkeltrick” erhalten Sie auch im Internet unter https://www.polizei.hessen.de/praevention/sicherheit-fuer-senioren/enkeltrick/. Sollten Sie selbst einen derartigen Anruf erhalten, beenden Sie umgehend das Gespräch und verständigen Sie die Polizei.

Gießen: Mann äußert sich bei Verkehrskontrolle volksverhetzend

Bei einer Verkehrskontrolle in der Schottstraße äußerte sich am Freitagnachmitttag ein 33-jähriger Mann aus Gießen volksverhetzend. Gegen 11.30 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Gießener wegen eines Gurtverstoßes. Er machte zur Ordnungswidrigkeit keine Angaben, sondern gab Äußerungen von sich, die den Verdacht der Volksverhetzung begründeten. Nun muss sich der 33-Jähriger nicht nur die Geldbuße wegen des Gurtverstoßes bezahlen, sondern sich auch in einem Strafverfahren verantworten. Wer hat den Vorfall mitbekommen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Wettenberg: Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Krofdorf-Gleiberg

In der Lindenstraße versuchten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag offenbar einen Holzstapel in Brand zu setzen. Das Feuer erlosch von selbst und hinterließ auf den Terrassenbetonplatten Brandflecken. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Grünberg: Münzgeld aus Automaten gestohlen

Nachdem Unbekannte auf einem Tankstellengelände in der Gießener Straße zwei Staubsaugerautomaten aufbrachen, entwendeten sie daraus die Geldkassetten. Der Diebstahl wurde Donnerstagabend festgestellt. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Kontrollen mit Bereitschaftspolizei Lich

Gießener Polizeibeamte, unterstützt von der Bereitschaftspolizei Lich, kontrollierten Freitagmittag im Rahmen des Konzeptes “Sicheres Gießen” in der Lahnstraße mehrere Personen. Drei Männer waren im Besitz von Drogen und müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren vor Gericht verantworten. Gegen einen Mann lag eine Aufenthaltsermittlung vor. Die Beamte trafen gegen 11.25 Uhr auf einen 37-jährigen wohnsitzlosen Mann, der zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Die Beamten informierten die Staatsanwaltschaft, wo sich der 37-Jährige regelmäßig aufhält.

Etwa eine gute halbe Stunde später beobachteten die Beamten einen Mann, der sich auf einer Parkbank offenbar einen Joint zusammenbaute. Bei seiner Kontrolle fanden die Ermittler neben dem Joint noch eine geringe Menge an Marihuana und stellten es sicher. Auf einem Kinderspielplatz rauchte ein 45-jähriger Mann aus Gießen einen Joint. Direkt daneben saß ein 26-jähriger Gießener, der sich offenbar auf der Parkbank einen Joint zurechtgelegt hatte. Die Polizisten stellten beide Joints sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter die Kontrollierten wieder.

Gießen: Berauscht gefahren

Polizisten zogen Sonntagvormittag einen 24-jährigen Fahrer aus dem Fahrzeugverkehr. Bei seiner Kontrolle gegen 1ß.45 Uhr erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Kontrollierte räumte den Konsum von Betäubungsmitteln am Vorabend ein. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Ladendieb festgehalten

Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife hielt ein Ladendetektiv einen 18-jährigen Ladendieb in einem Supermarkt in der Marburger Straße fest. Der aus Marokko stammende Mann steckte am Freitag gegen 18.40 Uhr einen Bluetoothlautsprecher in eine vom Kaufhaus angebotene Sporttasche. Anschließend wollte er das Geschäft, ohne zu bezahlen verlassen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl ein.

Grünberg: Offenbar zu tief ins Glas geschaut

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte am Samstagabend ein 24-jähriger Besucher einer Asylunterkunft im Reinhard-Mölcher-Weg. Gegen 21.30 Uhr informierte ein Bewohner die Polizei über einen randalierenden Mann, der nicht mehr zu beruhigen war und Gegenstände zerstörte. Auch im Beisein der Beamten konnte sich der aus dem Irak stammende Mann, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, beruhigen. Als die Beamten den Mann zur Ausnüchterung auf die Polizeiwache mitnehmen wollten, leistete er Widerstand und verletzte zwei Polizisten leicht. Auf der Polizeiwache pustete der Randalierer 2,81 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Auf Parkplatz BMW beschädigt

3.000 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht von Samstag (15.Mai) gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferniestraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein zunächst Unbekannter einen geparkten BMW und fuhr anschließend davon. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem Fahrzeughalter aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Beim Einparken Skoda touchiert

Am Freitag (14.Mai) gegen 15.00 Uhr touchierte ein zunächst Unbekannter beim Einparken in der Taunusstraße einen geparkten Skoda. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen führten zu einem 71-jährigen Mann aus dem Kreis Gießen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Skoda gestreift

Vermutlich bei einem Parkmanöver streifte ein bislang Unbekannter zwischen Dienstag (11.Mai) 15.00 Uhr und Sonntag (16.Mai) 18.15 Uhr einen am Fahrbahnrand des Hollerweg geparkten Skoda. Als die Besitzerin zu ihrem weißen Fabia zurückkam, war dieser an der Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Einsteigen Seat touchiert

Sonntagabend (16.Mai) gegen 20.10 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter an einer Tankstelle in der Rodheimer Straße einen Seat. Vermutlich beim Einsteigen touchierte der Unbekannte mit seiner Tür den schwarzen Ibiza. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Überholvorgang führt zu Unfall

Am Samstag (15.Mai) gegen 12.15 Uhr befuhren ein 62-jähriger Ford-Fahrer und ein unbekannter Sprinter-Fahrer die Frankfurter Straße stadteinwärts. Der Sprinter-Fahrer überholte dabei den Ford und rammte beim Wiedereinscheren den Ford. Der Sprinter fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Bei dem unbekannten Sprinter könnte es sich um ein Postauto handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Buseck: Kontrolle verloren

Eine 41-jährige Frau aus Buseck in einem Hyundai befuhr am Freitag (14.Mai) gegen 11.30 Uhr die Straße “Am Rinnerborn” in Alten-Buseck. Dabei verlor die Buseckerin offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Die 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Verletzter Radfahrer nach Zusammenstoß

Am Freitag (14.Mai) gegen 14.35 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Gießen in einem Seat die Friedrichstraße in Richtung Röntgenstraße und beabsichtigte nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei übersah der Seat-Fahrer offenbar einen entgegenkommenden 22-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 350 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Reiskirchen: Vogel verursacht Unfall

Ein 18-jähriger Mann aus Kirchhain befuhr am Sonntag (16.Mai) gegen 07.20 Uhr in einem Opel den rechten Fahrstreifen der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt und beabsichtigte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Während dem Überholvorgang flog vermutlich plötzlich ein Vogel über die Fahrbahn.

Der Opel-Fahrer versuchte dem Tier auszuweichen, wechselte auf den linken Fahrstreifen und stieß mit dem Daimler eines 24-jährigen Grünbergers zusammen. Anschließend touchierte der 18-Jährige die Betonmauer und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Opel-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 33-jährige Frau in einem Ford und ein 19-jähriger Mann in einem Opel befuhren hintereinander die Licher Straße. Offenbar bemerkte der Opel-Fahrer dabei den Bremsvorgang der 33-Jährigen zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Ein 33-jähriger Mitfahrer des Ford zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A480/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Samstagmittag (15.Mai) gegen 12.20 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Sprinter-Fahrer die Autobahn 480 vom Gießener Nordkreuz in Richtung Reiskirchener Dreieck. Im Bereich einer Baustelle kam der Sprinter-Fahrer offenbar von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Warnbake und streifte die Schutzplanke. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 54-jährigen Mann aus dem Oberbergischen Kreis.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Opel im Bantzerweg beschädigt

Zwischen Mittwoch (12.Mai) 11.00 Uhr und Freitag (14.Mai) 09.00 Uhr beschädigte eine 38-jährige Frau vermutlich bei einem Parkmanöver einen im Bantzerweg geparkten Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Schwerverletzter nach Unfall

Montagfrüh (17.Mai) gegen 08.00 Uhr hielt ein 57-jähriger Mann mit einem VW im Grüninger Weg. Als der VW-Fahrer einige Meter weiterfahren wollte, um einem anderen Fahrzeug Platz zu machen, fiel eine 62-jährige Mitfahrerin aus dem Fahrzeug. Sie geriet unter den VW und wurde dabei schwer verletzt. Die 62-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Zaun in Nonnenroth touchiert

Zwischen Freitag (14.Mai) 13.00 Uhr und Montag (17.Mai) 09.00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Straße “Am Hainberg” in Nonnenroth und touchierte auf unbekannte Art den Zaun eines Grundstücks. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstanden Schaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Großflächige Schmierereien an Reisezugwagen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Im Bahnhof Gießen wurde am Sonntag (16.5.), gegen 13 Uhr, eine großflächige Farbschmiererei an dem Wagen einer Regionalbahn festgestellt. Der Tatzeitraum kann nicht eingegrenzt werden. Die unbekannten Täter besprühten eine Gesamtfläche von ca. 42 Quadratmetern. Der Schaden beträgt rund 3500 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Um Zeugenhinweise wird gebeten unter der

Telefon-Nr. 0561/81616-0 bzw. der kostenfreien Service-Nr. 0800 6 888 000

oder über www.bundespolizei.de.

