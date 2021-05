In Jagdhütte eingebrochen

Morschen-Altmorschen (ots) – 13.05.2021, 18:00 Uhr bis 14.05.2021, 11:30 Uhr – In die Heinrich-Bär-Jagdhütte “Im Kessel” brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag ein. Sie verursachten dabei 1.650 Euro Sachschaden. Die Täter brachen die Haupteingangstür der Hütte auf und begaben sich in den Innenraum.

Hier und an den Außenwänden verübten sie mehrere Sachbeschädigungen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Lagercontainer aufgebrochen – Werkzeuge und Maschinen gestohlen

Edermünde-Grifte (ots) – 12.05.2021, 16:00 Uhr bis 15.05.2021, 07:00 Uhr – Werkzeuge im Wert von 2.000 Euro erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Lagercontainer der Baustelle eines Lebensmittelmarktes in der Straße “Zur Mühle”.

Die Täter brachen den verschlossenen Container auf und stahlen eine Alligator-Steinsäge der Marke Dewalt, eine neue Kabeltrommel der Marke Wacker-Neuson, eine Hubbühnen Steuerung der Marke Lissmac, einen Flaschenrüttler für Beton sowie eine Flex der Marke Bosch. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Flachbildmonitore aus Arztpraxis gestohlen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 14.05.2021, 00:00 Uhr bis 00:40 Uhr – Drei Flachbildmonitore stahlen unbekannte Täter aus einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße. Die Täter drückten gewaltsam ein Fenster der Praxis auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten.

Hier stahlen sie drei Flachbildmonitore im Gesamtwert von 600 Euro aus der Praxis.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

