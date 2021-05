Exhibitionist entblößt sich direkt vor Polizeirevier

Kassel-Mitte (ots) – Die schnelle Festnahme eines Exhibitionisten gelang am Montagnachmittag 17.05.2021 einer Streife des Kasseler Innenstadtreviers. Der 55-jährige Mann hatte sich zuvor gegen 14:40 Uhr auf dem Gehweg vor dem Polizeirevier vor einer 19-jährigen Frau entblößt, die daraufhin sofort über den Notruf 110 die Polizei alarmierte.

Die zu Fuß zum Ort des Geschehens eilenden Beamten entdeckten den erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen aus Fritzlar noch auf dem Rainer-Dierichs-Platz auf einem Fahrrad fahrend, woraufhin die Handschellen für ihn klickten. Einem Atemalkoholtest zufolge hatte er 2,1 Promille intus, weshalb ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus förderte eine Durchsuchung des 55-Jährigen auch noch eine kleine Menge Marihuana zutage, die die Polizisten sicherstellten.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen, Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Berauschter Autofahrer kracht in Leitplanke und wirft Kennzeichen weg – Festnahme nach Unfallflucht

Kassel/L 3235 (ots) – Am Sonntagabend 16.05.2021 kam ein Autofahrer auf der L 3235 zwischen Kassel-Wolfsanger und Fuldatal vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Pkw von der Straße ab, krachte in die Leitplanke und richtete daran einen Schaden von 2.000 Euro an. Anschließend riss der Mann am Steuer das hintere Kennzeichen an dem Opel ab, warf es in den Straßengraben und flüchtete von der Unfallstelle.

Aufgrund verschiedener Zeugenhinweise konnte die Polizei nur wenige Minuten später den mutmaßlichen Fahrer, einen erheblich unter Drogeneinfluss stehenden 22-Jährigen, in der Fuldatalstraße in Kassel festnehmen, wo er mit dem nicht mehr fahrbereiten Pkw liegengeblieben war. Nachdem ein Arzt bei ihm eine Blutprobe entnommen hatte, wurde der Mann aus Saarbrücken zur Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Wie die von mehreren Verkehrsteilnehmern gerufenen Streifen des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 18:35 Uhr. Nach Schilderung der Zeugen war der Opel von Kassel kommend in Richtung Fuldatal unterwegs und im Verlauf einer leichten Linkskurve vor der ICE-Brücke in die Leitplanke rechtsseitig der Fahrbahn gekracht. Nachdem der Fahrer das Kennzeichen weggeworfen hatte, wendete er sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Kassel davon, wurde hierbei aber von den Zeugen beobachtet.

An der Unfallstelle hatte der Pkw neben mehreren Fahrzeugteilen auch Betriebsstoffe verloren, die von der Feuerwehr beseitigt werden mussten. Den demolierten Opel konnten die alarmierten Polizeibeamten kurze Zeit später nahe der Haltestelle “Wolfsanger” ausfindig machen und den 22-Jährigen, der bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegen war und seine Flucht zu Fuß fortsetzen wollte, festnehmen.

Die Ermittlungen, ob der Pkw möglicherweise zuvor gestohlen wurde, dauern noch an. Diesbezüglich leiteten die Polizisten gegen den 22-Jährigen neben den Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht auch ein Verfahren wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls ein. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige keinen Führerschein hat, weshalb er sich nun zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

Nächtlicher Garagenbrand – Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel-Fasanenhof (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 15.05.2021 wurden die Kasseler Feuerwehr und die Polizei gegen 02:20 Uhr zum Brand einer Garage in der Cauerstraße in Kassel gerufen. Durch das Feuer war die massiv gebaute und direkt an ein Mehrfamilienhaus angrenzende Garage, in der Fahrräder, Gartenmöbel und verschiedene Geräte abgestellt waren, vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Haus verhindern, das weiterhin bewohnbar ist. Die Bewohner blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Montag ihre Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Wie sie berichten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, wodurch das Feuer ausgelöst worden war.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aber bislang nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten zur Brandursache dauern an.

Zweieinhalb Jahre Haft

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (Hessen) (ots) – Nachdem er im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ein Nickerchen gemacht hatte, musste ein 57-Jähriger für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Beamte der Bundespolizei hatten den Mann am Sonntagmorgen (16.5.) gegen 3 Uhr, liegend in der Bahnhofshalle vorgefunden. Nachdem die Polizisten den gebürtigen Gießener ansprachen, war schnell klar, dass er nur geschlafen hatte.

Bei der anschließenden Identitätsüberprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann mittels Haftbefehl gesucht wird.

Der 57-Jährige war wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Raub zur Festnahme ausgeschrieben. Für die noch ausstehende Restfreiheitsstrafe von 2,5 Jahren wurde er im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Kassel/Wehleiden eingeliefert.

