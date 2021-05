Festnahme nach Angriff auf Polizisten – Handyaufnahmen gesucht

Frankfurt-Gallus (ots)-(ne) – Wie berichtet kam es am Samstag bei der Festnahme eines 34-Jährigen zu Angriffen umstehender Personen gegen die Polizeikräfte. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wertet die Polizei auch verfügbare Handyaufnahmen aus.

Zeugen, die entsprechende Aufnahmen von dem Geschehen besitzen, werden gebeten mit der Frankfurter Polizei Kontakt aufzunehmen, um diese Fotos oder Videos zur Verfügung zu stellen. Tel. 069 – 755 51499.

Lkw-Fahrer auf Rastplatz kontrolliert – einige waren alkoholisiert

Frankfurt-Bundesautobahn (ots)-(ne) – Die Frankfurter Autobahnpolizei kontrollierte gestern Abend zum wiederholten Male Lkw-Fahrer auf dem Rastplatz Taunusblick an der A5. Einige Fahrer hatten ziemlich viel Alkohol intus.

Sechs Beamte der Autobahnpolizeistation Frankfurt hatten im Zeitraum von 20:00 bis 22:00 Uhr insgesamt 71 Brummifahrer des gewerblichen Güterkraftverkehrs kontrolliert und auf ihre Fahrtauglichkeit überprüft. Die Fahrer wurden in ihrer Fahrerkabine angesprochen und stimmten einem freiwilligen Atemalkoholtest zu.

Leider bestätigte sich hierbei die Erfahrungen aus vergangenen Kontrollen. Nicht jeder der auf seine Weiterfahrt wartende Fahrer war nüchtern. Vier Promillewerte waren deutlich zu hoch: 2,71/2,36/1,11 und 0,95 Promille. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende gewerbliche Transportunterlagen einbehalten. Heute Morgen wurden diese Fahrer dann nochmals auf ihren Promillewert überprüft, die Unterlagen wieder ausgehändigt und die Weiterfahrt genehmigt. Die Kontrollen finden regelmäßig statt.

Die Betroffenen wissen mittlerweile davon und begrüßen das Ganze zum überwiegenden Teil. Alkoholkonsum ist eine der Unfallursachen im Straßenverkehr, dennoch kommt es immer wieder zu teils maßlosem Alkoholkonsum während der Fahrtunterbrechung am Wochenende.

Brand im Keller

Frankfurt-Westend (ots)-(dr) – Am Sonntag 16. Mai 2021 ereignete sich in der Walter-vom-Rath-Straße ein Brand in einem Keller. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Walter-vom-Rath-Straße, als ein 68-jähriger Bewohner in einem Kellerverschlag mutmaßlich eine Zigarettenkippe in einem Behälter entsorgte. Der mit Papier gefüllte Behälter fing daraufhin Feuer.

Nachbarn bemerkten in der Folge Rauch im Hausflur und brachten das brennende Papier nach draußen. Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Es entstand glücklicherweise nur geringfügiger Sachschaden. Zwei Personen atmeten Rauchgase ein. Während eine von diesen noch vor Ort entlassen werden konnte, kam die andere Person zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Einbruchsdiebstahl

Frankfurt-Griesheim (ots)-(fue) – Ein bislang unbekannter Täter drang am Sonntag 16.05.21 gegen 07.05 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Moschee in der Eichenstraße ein. Dort hebelte er eine Spendenbox von der Wand und flüchtete mit seiner Beute. Dazu benutzte er ein blaues Fahrrad. In der Box befanden sich einige hundert EUR.

Der Täter kann beschrieben werden als bekleidet mit einer dunklen Jacke, einem T-Shirt, einer schwarzen Mütze, blauen Jeans und grauen Sportschuhen. Er trug eine Mund- und Nasebedeckung.

Bücherzelt abgebrannt

Frankfurt-Westend (ots)-(ne) – Ein mit diversen Büchern bestücktes Zelt auf dem Gisele-Freund-Platz direkt am Eingang der Uni ist in der Nacht von Freitag auf Samstag 15.05.2021 abgebrannt. Das Zelt stand bereits in Vollbrand, als die Polizei gegen 0:30 Uhr vor Ort eintraf.

Eine angrenzende Hecke sowie ein daneben geparkter Anhänger wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden sowohl das Gehwegpflaster, als auch eine Laterne stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Mainova sicherte diese Laterne anschließend ab.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung des Zeltes aus. Momentan liegen keinerlei Täterhinweise vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 – 755 10300 in Verbindung zu setzen.

Einsatzreicher Sonntagvormittag für die Feuerwehr

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Zunächst brannte gegen 07:20 Uhr Gestrüpp auf einer Grünfläche in der Jakob-Carl-Junior-Straße im Ostend. Das Feuer konnte von der Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs mit einem Strahlrohr rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist unbekannt.

Gegen 10:00 Uhr wurde die Feuerwehr dann in die Hedderichstraße nach Sachsenhausen gerufen. Dort war in einer Wohnung eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses ein Feuer in einer Deckenverkleidung eines Badezimmers ausgebrochen. Bei dem Feuer, an dessen Löscharbeiten auch die Freiwillige Feuerwehr Sachsenhausen beteiligt war, entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 40.000 Euro. Die vom Brand betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar, verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Um 11:20 Uhr beschäftigte dann eine Rauchentwicklung aus einem Backofen in einer Wohnung auf der Mörfelder Landstraße in Sachsenhausen die Einsatzkräfte. Bei diesem Einsatz waren keine Löschmaßnahmen erforderlich. Hier reichten das Ausschalten des Backofens, ein Querlüften der Küche und eine Beratung der betroffen Bewohnerin als Maßnahmen der Feuerwehr aus.

Schließlich brannte gegen 11:50 Uhr noch Altpapier in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Walter-vom-Rath-Straße im Westend. Bei diesem Brand, an dessen Löscharbeiten auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ginnheim beteiligt waren, entstand ein geringer Sachschaden.

Insgesamt 4 Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vor Ort behandelt. Eine Person davon musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahe liegendes Krankenhaus transportiert werden.

Einsatzende war gegen 12:30 Uhr. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

