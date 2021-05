Landau: Die Polizei-News

Verkehrsunfallflucht

Offenbach/Queich (ots) – Zu einem Schaden von etwa 500 Euro kam es am Samstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Ottersheimer Straße in Offenbach. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte nach ersten Ermittlungen das in Höhe der Hausnummer 16 geparkte Fahrzeug und beschädigte dieses dabei.

Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei aus Landau unter der Telefonnummer: 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

Verdacht des Diebstahls eines Kinderfahrrads

Landau (ots) – Aufmerksamen Passanten fiel am Samstagmittag 15.05.2021 gegen 13:00 Uhr ein am Eingang zum Goethepark abgestelltes Kinderfahrrad auf. Dieses war nicht abgeschlossen und soll laut Zeugen dort schon mehrere Stunden gestanden haben.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den Eigentümer vor, weswegen das Fahrrad sichergestellt wurde. Hinweise nimmt die Polizei aus Landau unter der Telefonnummer: 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

Beschädigte Hauswand durch Farbschmierereien

Offenbach/Queich (ots) – Einen Schaden von etwa 2.000 Euro an einer Hausfassade verursachten nach ersten Erkenntnissen am Samstagabend gegen 21:45 Uhr zwei junge Männer. Die von den Zeugen beschriebenen Personen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren sollen beim Besprühen der Wand dunkle Lederjacken getragen und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung der Täter führen.