Falschfahrer B9 Höhe Speyer West

Speyer (ots) – Am 16.05.2021 gegen 01:50 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Speyer-West und Speyer-Zentrum gemeldet, der entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Süden unterwegs war. Der ortsunkundige Fahrer bemerkte das Fehlverhalten, wendete und konnte auf einem Rastplatz einer Kontrolle unterzogen werden.

Sollten Fahrzeugführer durch den Vorfall gefährdet worden sein, werden diese aufgefordert sich bei der Polizei in Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Sachbeschädigung an 5 Fahrzeugen

Speyer (ots) – Im Zeitraum 15.05.2021 09:30-10 Uhr kam es in der Lindenstraße in Speyer zu 4 Beschädigungen an Fahrzeug-Außenspiegeln, die nach aktuellem Stand durch mutwilliges Handeln herbeigeführt wurden. Bereits vom 12.05.2021 auf den 13.05.2021 zwischen 23:30 Uhr – 13 Uhr kam es an gleicher Örtlichkeit bereits zu einer Sachbeschädigung eines Fahrzeuges mittels Graffiti.

Es wurden entsprechende Strafanzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Sollten Zeugen die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise hierzu geben können, werden diese aufgefordert sich bei der Polizei in Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per Email pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Kontrollstelle Wormser Landstraße

Speyer (ots) – Am Samstag 15.05.2021 im Zeitraum 19:30-20 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Wormser Landstraße in Speyer eingerichtet. Es konnten aufgrund weiterer Einsätze lediglich 25 Fahrzeuge kontrolliert werden. Hierbei wurde ein Gurtverstoß und ein alkoholisierter Kraftradfahrer festgestellt werden. Der Fahrzeugschlüssel des Kraftradfahrers wurde präventiv sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein angelegter Sicherheitsgurt im Falle eines Unfalles erhebliche Verletzungen verhindern kann und somit eine lebensrettende Maßnahme darstellen kann. Des Weiteren wird auf die Gefährlichkeit des Alkoholkonsums als Fahrzeugführer hingewiesen. Bereits kleine Mengen reichen aus, um zu einer herabgesetzten Reaktionsfähigkeit und weiteren körperlichen Reaktionen zu führen, die eine Gefahr für sich selbst und vor allem auch für andere Verkehrsteilnehmer darstellt.

Mutwillig ausgelöster Brandmeldealarm

Speyer (ots) – Ein Unbekannter schlug am Mittwoch 12.05.2021 gegen 09:30 Uhr. die Scheibe eines Brandmelders in der Woogbachschule ein und löste anschließend offenbar mutwillig den Brandmeldealarm aus. Da von einem echten Alarm ausgegangen werden musste, rückten Feuerwehr und Polizei mit mehreren Fahrzeugen aus.

Der Verursacher konnte noch nicht ermittelt werden. Sollte dies gelingen, dürften auf ihn erhebliche Kostenforderungen zukommen. Ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen wurde eingeleitet.