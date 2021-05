Verkehrsunfallflucht auf B9

Frankenthal (ots) – Am 15.05.2021 gegen 21:10 Uhr befuhr der Geschädigte mit einem Porsche Cayenne die B9 aus Richtung Ludwigshafen in Richtung Worms. Dort befand es sich auf der linken der beiden Fahrspuren. Etwa auf Höhe der Ausfahrt Bobenheim-Roxheim wechselte ein unbekanntes Fahrzeug von der rechten auf die linke Fahrspur, sodass der Porschefahrer nach links ausweichen musste.

Hierbei geriet er ins Schlingern und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Das spurwechselnde Fahrzeug setzte seine Fahrt fort und konnte unerkannt bleiben. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 16.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am Freitag 14.05.2021 gegen 17:45 Uhr, befuhr ein augenscheinlich alkoholisierter 14-jähriger Fahrradfahrer den Nordring in Frankenthal. Hierbei soll er unter anderem andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der Jugendliche wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er gab zunächst falsche Personalien an und lehnte einen Atemalkoholtest ab. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde der 14-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Dort wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen wurden über den Sachverhalt informiert. Der Jugendliche beleidigte die Polizeibeamten während des Einsatzes mehrfach. Gegen den 14-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen blauen VW Polo am 14.05.2021 um 15:20 Uhr, in der Wilhelm-Raabe-Straße in Frankenthal. Als er am nächsten Morgen um 06:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verursachte damit einen Schaden von mindestens 500 Euro.

