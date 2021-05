Osthessen : Die Polizei-News

Pkw gerät ins Rollen und verursacht Schaden

Hauneck (ots)

In der Straße „Am Hang“ in Hauneck-Oberhaun folgte am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, ein geparkter VW Polo den Gesetzen der Physik. Das Auto, bei dem die Handbremse offensichtlich nicht angezogen war, rollte die Straße herunter und blieb erst, nachdem es einige Pflanzen und eine Gartenhütte beschädigt hatte, im Garten eines Anwohners stehen. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf 3.500 EUR geschätzt. Der zwanzigjährige Nutzer des Autos wurde von der Polizei mündlich verwarnt, da er das Fahrzeug nicht gegen Wegrollen gesichert hatte.

Zwei Motorradunfälle – beide Kradfahrer leicht verletzt

Hünfeld / Eichenzell (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von 7000,- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitagmittag, gegen 13.18 Uhr, auf der Landesstraße 3378 zwischen Michelsrombach und Fulda-Lehnerz. Ein 38-jähriger Mann aus Berlin befuhr mit seinem BMW-Kraftrad die Landesstraße von Michelsrombach in Richtung Fulda-Lehnerz. In einer scharfen Kurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und streifte dort mit seinem Krad den entgegenkommenden VW Golf einer 61-jährigen Frau aus Hünfeld. Durch den Anstoß an den PKW stürzte der Kradfahrer und verletzte sich hierbei leicht. Am Krad und am Golf entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000,- Euro.

Am 14.05.2021, um 14.25 Uhr, kam es in der Ortsmitte von Eichenzell-Rothemann zu einem Verkehrsunfall, als eine 42-jährige Frau aus Petersberg mit ihrem PKW Dacia von der Welkerser Straße aus nach links in die Hammelburger Straße abbiegen wollte und hierbei den 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades Aprilia übersah, der die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 16-jährige Kradfahrer aus Eichenzell auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. An dem PKW und am Zweirad entstand ein Gesamtsachschaden von 8000,- Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rasdorf (ots)

Am 14.05.2021, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in der Geisaer Str. 10 in Rasdorf ein geparkter weißer SUV an der hinteren Türe der Fahrerseite beschädigt. Möglicherweise ist ein dort rangierendes Fahrzeug gegen das geparkte Fahrzeug gestoßen oder es wurde eine Fahrzeugtür beim Öffnen heftig in die Tür gerammt. An dem SUV entstand dabei ein Sachschaden von etwa 1500,- EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Hünfeld unter 06652-96580.