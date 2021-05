Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom 14.05.2021 auf den 15.05.2021 kam es in der Max-Planck-Straße in Bobenheim-Roxheim zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Dort hat ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel an zwei Fahrzeugen beschädigt und damit einen Sachschaden von etwa 300 EUR verursacht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer

Schifferstadt (ots) – Am Sonntagmorgen 16.05.2021 gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Schifferstadt auf der L524 von Schifferstadt in Fahrtrichtung Mutterstadt einen 49-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle konnte beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Fahrer erwarten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Versuchter Telefonbetrug

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Freitag 14.05.2021 gegen 09:30 Uhr, erhielt eine 57-Jährige einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft. Die Anruferin durchschaute den Betrugsversuch und beendete direkt das Telefonat. Zu einem Schaden ist es somit nicht gekommen. Bei solchen Anrufen behaupten die Anrufer, dass der Computer der Angerufenen mit einem Virus befallen ist.

Zur Behebung sollen die Geschädigten auf ihrem Computer eine Fernwartungssoftware installieren. Durch diese Software erhalten die Betrüger uneingeschränkten Zugriff auf den Computer.