Unfallflüchtiger Radfahrer gesucht

Germersheim (ots) – Am 14.05.2021 gegen 14:30 Uhr kam es in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin. Eine 22-jährige Mercedesfahrerin fuhr in Richtung der Straße “Zur Wörthspitze.” Hierbei überholte sie einen Fahrradfahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte, nach links abzubiegen.

Hierbei kollidierte der Radfahrer mit dem Mercedes, wobei ein geringer Sachschaden entstand. Nachdem es zu einem kurzen Wortwechsel gekommen war entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallstelle.

Der Radfahrer wurde als ca. 40 Jahre alt, schlank, bekleidet mit knielangen Bluejeans, Turnschuhen und einer Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern beschrieben.

Nach derzeitigem Sachstand blieben alle Beteiligten unverletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim (Tel. 07274/ 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de ) in Verbindung zu setzen.

Unter Betäubungsmitteleinfluss nicht versicherten E-Scooter gefahren und Polizeibeamte beleidigt

Germersheim (ots) – Mit gleich mehreren Ermittlungsverfahren muss ein 34-jähriger Germersheimer nun nach Durchführung einer Verkehrskontrolle am 15.05.2021 rechnen. Der Mann wurde gegen 18:25 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße einer Kontrolle unterzogen. An dessen genutzten E-Scooter war kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht.

Weiterhin ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb dem Germersheimer eine Blutprobe entnommen wurde. Da er die eingesetzten Polizeibeamten hierbei mehrfach beleidigte erwartet ihn eine weitere Strafanzeige. Das Gefährt des Mannes wurde durch die Polizei sichergestellt.

Unter Alkoholeinwirkung im Straßenverkehr unterwegs

Wörth-Schaidt (ots) – Am Samstag 15.05.21 wurde gegen 19.40 Uhr, in der Hauptstraße in Wörth-Schaidt ein 50-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten die eingesetzten Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer feststellen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholschnelltest bestätigte diese Wahrnehmungen und so musste der Fahrer die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde gegen den 50-jährigen Fahrer auch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.