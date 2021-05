Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg

In der Zeit zwischen Freitag, 14.05.2021, 17.30 Uhr und Samstag, 15.05.2021, 11.00 Uhr, wurde ein in Limburg auf dem Parkstreifen im Tal Josaphat abgestellter , gelber Renault Twingo, im Bereich des linken Außenspiegels von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursache entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 an die Polizeistation Limburg erbeten.

Einbruch in Kfz-Werkstatt in Limburg-Dietkirchen

Am Sonntag, 19.08.2021, kam es um 02.37 Uhr in Limburg-Diekirchen in der Straße Auf der Heide zum Einbruch in eine Kfz-Werkstatt. Der/die Täter schlugen die Scheibe einer Toilettentür ein und drangen in das Gebäude ein. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge wurde nichts entwendet. Auch hier sind Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr

Zeit: Freitag, 14.05.2021, 21.20 Uhr

Ort: Gemarkung Brechen, B 8, Kilometer 1,3, Fahrtrichtung Oberbrechen

Ein 18 – jähriger Pkw – Fahrer aus Bad Camberg befuhr mit seinem Fahrzeug die B 8, aus Richtung Niederselters kommend, in Richtung Oberbrechen. In Höhe Kilometer 1,3 wurde er in einer Rechtskurve von einem Pkw überholt, der kurz darauf direkt vor ihm einscherte. Der junge Mann musste auf regennasser Fahrbahn stark abbremsen und geriet ins Schleudern. Dabei stieß er dann gegen die rechte Leitplanke, die dabei beschädigt wurde. Der Fahrzeugführer, der ihn überholt hatte, flüchtete. Die hinzugerufene Funkstreife der Polizei Limburg stellte dann bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinwirkung stand. Er wurde mit zur Dienststelle genommen wo eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins erfolgten. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 4000.- EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Straßenraub am Bahnhof

Zeit: Freitag, 14.05.2021, 15.13 Uhr

Ort: Limburg, Bahnhofsvorplatz

Ein 17 – jähriger Jugendlicher aus Diez wurde im Bereich des Limburger Bahnhofs Opfer eines Straßenraubes. Der junge Mann war auf dem Weg vom Bahnhof zum Tal Josaphat als ihm, von 3 als Südländern beschriebenen Personen, 40.- EUR Bargeld geraubt wurden. Die beschuldigten Personen waren alle männlich und konnten nur bruchstückhaft beschrieben werden. Eine Person trug eine blaue Weste oder Jacke sowie Jeans. Die zweite Person hatte schwarze, kurze Haare einen Bart und war ca. 180 cm groß. Die Person trug eine Jeanshose. Die dritte Person konnte nicht beschrieben werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.