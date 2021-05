Weinheim: MO`ROOTS LIVE-MUSIC-SESSION am 01. Juni 2021

Weinheim – Wie lange haben wir gewartet…. und immer noch ist – im wahrsten Wortsinn – nicht alles in trockenen Tüchern….denn MO`ROOTS wird nur bei trockenem Wetter und Open Air auftreten können…. so will es bis jetzt noch die Corona-Bestimmung……lasst uns also alle täglich ein Stoßgebet an Petrus senden, dass der 1. Juni 2021 ein wunderschöner, warmer Sommertag wird und eine ganze Schar wundervoller Sänger und Musiker im Innenhof die Gemäuer der Wachenburg zu Weinheim zum Beben bringen wird.

Im mittlerweile 5. Anlauf wird es nun hoffentlichen gelingen, die einmalige Soul Sängerin Noreda Graves präsentieren zu können. Die amerikanische Sängerin Noreda Graves, kann sich gut daran erinnern, dass sie auf die Kanzel ihres Vaters gestellt wurde, um von dort aus zu singen, weil sie zu klein war, um von der Kirchengemeinde gesehen zu werden. Sie hat sowohl einen religiösen als auch einen musikalischen Hintergrund. Ihre Erziehung, die maßgeschneiderte Musikpräsentation und ihre Lebenserfahrung, nutzt sie, um einen einzigartigen Sound zu kreieren, der in Liebe gehüllt ist.

Noreda ist in den Vereinigten Staaten, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, der Schweiz und Österreich aufgetreten und sorgt zweimal jährlich für Schlagzeilen, mit ihrer eigene Tournee in Italien. „Die kleine Frau mit der großen Stimme“ fesselt ihr Publikum immer wieder, mit ihrer endlosen Leidenschaft für die Musik.

Rino Galiano, Marvin Merkhofer, Norman Nathan uns natürlich Susan Horn singen Euch ins Glück und die beste 3-Mann-Combo der Welt (Ray Mahumane, Gitarre; Michael Quast, Keyboard und David Anlauff, Schlagzeug), bildet dafür den klanglichen Teppich in gewohnt lässiger und grooviger Manier…..lasst uns ENDLICH GEMEINSAM FEIERN ! Can´t wait !!! See you there !

P.S.: schnell Karten besorgen, denn die Kartenanzahl ist auf 80 begrenzt.

WAS: MO`ROOTS LIVE-MUSIC-SESSION mit Susan Horn, Gastsängerin NOREDA GRAVES und weiteren Überraschungsgästen

WANN: 01. Juni, Beginn: 19:30 Uhr, Einlaß: 18:30 Uhr, Tickets nur online über tickettoaster

WO: Wachenburg Weinheim, Zur Wachenburg, 69469 Weinheim

BAND: Ray Mahumane, David Anlauff, Michael Quast