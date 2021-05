Rheinland-Pfalz: Wahl des SPD-Landesvorstandes – Briefwahl bestätigt Ergebnisse des Digitalen Landesparteitags

Mainz – Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die SPD Rheinland-Pfalz bei ihrem Landesparteitag am 6. Mai 2021 ihren Vorstand in digitaler Abstimmung gewählt. Jetzt wurden die Ergebnisse per Briefwahl bestätigt. Dabei gab es keine Abweichungen bei den gewählten Personen.

Demnach ist Roger Lewentz mit 88,9 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen als Landesvorsitzender gewählt (Digital: 89 Prozent). „Doppelt hält besser“, freut sich Lewentz über das bestätigte starke Ergebnis. „Mit der ersten digitalen Wahl des Landesvorstandes haben wir Geschichte geschrieben und einmal mehr gezeigt, dass die SPD Rheinland-Pfalz moderne und digitale Demokratie kann. Mein Dank geht an das gesamte Team, das den digitalen Landesparteitag auf die Beine gestellt und sowohl die digitale Abstimmung als auch die Briefwahl so fantastisch organisiert hat.“

Auch die drei stellvertretenden Vorsitzenden Alexander Schweitzer (Briefwahl: 91,2 Prozent | Digital: 89 Prozent), Doris Ahnen (Briefwahl: 86,8 Prozent | Digital: 84 Prozent) und Hendrik Hering (Briefwahl: 78,9 Prozent | Digital: 79 Prozent) wurden im Amt bestätigt. Neuer Generalsekretär ist Marc Ruland (Briefwahl: 81,0 Prozent | Digital: 74 Prozent), neuer Landesschatzmeister Daniel Stich (Briefwahl: 76,0 Prozent | Digital: 71 Prozent).

Analog zum Ergebnis der digitalen Abstimmung wurden folgende Beisitzerinnen und Beisitzer für den Landesvorstand bestätigt: Kathrin Anklam-Trapp, Johannes Barrot, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Sonja Bräuer, Bettina Brück, Martin Diedenhofen, David Guthier, Nina Klinkel, Anna Köbberling, David Langner, Tanja Machalet, Isabel Mackensen, Benedikt Oster, Jaqueline Rauschkolb, Stefanie Seiler, Sven Teuber und Rebecca Wendel.

Die Ergebnisse im Detail finden Sie unter: https://www.spd-rlp.de/wp-content/uploads/2021/05/SPDrlp_Wahl-Landesvorstand_Ergebnisse-Briefwahl.pdf