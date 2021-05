Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 16.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Weisenheim am Sand: Leicht verletzter Radfahrer

Weisenheim am Sand (ots) – Am gestrigen Vormittag (15.05.2021) kam es gegen 10:00 Uhr in Weisenheim am Sand zu einem Verkehrsunfall. Der 44-jährige Mann aus Weisenheim am Sand bog von der Straße am Bahnhof rechts in die Bahnhofstraße ab. Hierbei übersah er den 45-jährigen Radfahrer aus Bad Dürkheim. Zwischen dem PKW und dem Fahrrad kam es zu einem leichten seitlichen Anstoß. Ein Sturz konnte der Radfahrer verhindern, zog sich jedoch leichte Prellungen zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht vonnöten, der 45-Jährige fuhr im Anschluss noch nach Hause. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Ruppertsberg: PKW mutwillig beschädigt

Ruppertsberg (ots) – Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 12.05.2021 bis 15.05.2021 einen in der Schloßstraße in Ruppertsberg geparkten PKW der Marke Mercedes. Dieser wurde auf der Beifahrerseite mittels spitzem Gegenstand über die gesamte Länge zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Die Polizei Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise.

Breitenstein: PKW überschlägt sich

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):