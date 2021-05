Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 16.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Leichtkraftrad ohne gültige Fahrerlaubnis geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.05.2021 um 18:50 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt in der Chemnitzer-Straße ein Leichtkraftrad auf. Das junge Erscheinungsbild des Fahrers und des Sozius erweckte die Aufmerksamkeit der Streifenwagenbesatzung und eine Verkehrskontrolle wurde durchgeführt. Hierbei konnte der 17-jährige Fahrer aus Haßloch keine gültige Fahrerlaubnis für das Leichtkraftrad vorweisen. Die Fahrt war an dieser Stelle für den Fahrer und seinen Mitfahrer beendet und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der jugendliche Fahrer, sowie der Halter müssen sich nun im Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis nach §21 StVG, bzw. dem Zulassen hierzu verantworten.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Paketdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.05.2021 gegen 20:29 Uhr ereignete sich in der Amalienstraße in 67434 Neustadt/Wstr. ein Diebstahl aus einem Briefkasten. Ein etwa 35- bis 40-jähriger Mann mit grün-brauner Arbeitskleidung nahm ein Amazon-Paket aus einem dortigen Briefkasten, öffnete das Paket und entnahm den Paketinhalt. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in Richtung Innenstadt. Der Inhalt des Paketes ist bisher nicht bekannt.

Zeugen die den flüchtenden Täter gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden.

Neustadt, Lambrecht: Verkehrsunfälle durch querende Wildtiere

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum von Freitag (14.05.2021) auf Samstag (15.05.2021) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. zu insgesamt drei bekannten Verkehrsunfällen mit Wildtierbeteiligung. Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh auf der B39 im Bereich NW-Geinsheim entstand an einem PKW ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Bei einem Wildunfall auf der L499 wurde ein PKW durch ein Reh derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste und ein Sachschaden von ca. 1000 Euro entstand. Zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Frischling kam es auf der B39 im Bereich Lambrecht. Hierbei kam es jedoch zu keinem Sachschaden. In zwei weiteren Fällen wurden verendete Frischlinge am Straßenrand gemeldet.

Die jeweils zuständigen Jagdpächter wurden verständigt.

Gerade in der aktuellen Jahreszeit kommt es vermehrt zu Wildunfällen durch querende Wildtiere, eine vorausschauende und vorsichtige Fahrweise kann die Gefahr eines Zusammenstoßes verringern.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):