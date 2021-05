Mann beißt Frau in Nase

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Im Rahmen eines häuslichen Streits wurde eine 43-jährigen Frau von ihrem 54-jährigen Lebenspartner am Freitag 14.05.21 gegen 16:45 Uhr, unter anderem in die Nase gebissen und in den Rücken getreten. Passanten wurden auf die Frau aufmerksam, als diese blutend in der Falkenstraße umherlief.

Die Frau wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Dem Mann wurde es durch die Polizei untersagt für die nächsten 10 Tage Kontakt zu der Frau aufzunehmen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Tritte gegen Dackel enden im Gefängnis

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Ein 52-jähriger Mann trat am Freitag, den 14.05.2021, gegen 20:30 Uhr, in der Kranichstraße in Ludwigshafen mehrmals nach dem Zwergdackel einer 63-jährigen Hundehalterin. Ob der Hund durch die Tritte verletzt wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Was der Mann bis zum Eintreffen der Polizei noch nicht wusste, gegen ihm bestand ein Haftbefehl. Der Mann wurde daraufhin durch die Polizei in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Streit um Briefkastenaufkleber

Ludwigshafen-West (ots) – Die Diskussion um den Aufkleber “Bitte keine Werbung” endete am Freitag, den 14.05.2021, gegen 17:30 Uhr, in Beleidigungen und Schlägen zwischen einer 58-jährigen und einer 23-jährigen Frau in der Waltraudenstraße in Ludwigshafen. Weshalb der Streit derart eskalierte konnte bislang nicht geklärt werden.

Warnung vor Trickbetrug

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitag 14.05.21 versuchten ein Mann und eine Frau gegen 18:30 Uhr unter dem Vorwand ihren Schlüssel verloren zu haben, in die Wohnung eines 76-jährigen Mannes in der Fabrikstraße in Ludwigshafen zu gelangen. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und verweigerte dem Pärchen den Zutritt.

Die unbekannten Täter werden auf circa 50-55 Jahre geschätzt.

Die Polizei warnt: Lassen sie keine Fremden in ihre Wohnung!