LKW mit gebrochenem Rahmen (siehe Foto)

Schwegenheim (ots) – Am Samstagvormittag 15.05.2021 wurde ein auffälliger LKW auf einem Parkplatz in Schwegenheim gemeldet. Der Auflieger soll einen Knick aufweisen und nicht mehr verkehrstauglich sein. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht des aufmerksamen Mitteilers. Der Anhänger war in einem desolaten Zustand.

Im Rahmen des Aufliegers konnte durch die Beamten ein Riss festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Spediteur muss sich nun um die geladene Ware sowie um den Abtransport des Aufliegers zur Werkstatt oder zur nächsten Verwertungsstelle kümmern.

Sachbeschädigung am Jugendfreizeitheim

Weingarten (ots) – Am Gebäude des Jugendfreizeitheimes in Westheim mussten am Samstagmorgen (15.05.2021) ein zerbrochenes Fenster, sowie weitere Beschmutzungen und Beschädigungen festgestellt werden. Die Täter müssen sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nähe aufgehalten und sich an dem Gebäude ausgelassen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Wohnungsbrand Germersheim

Germersheim (ots) – Angebrannte Milch auf dem Herd sorgte für einen Feuerwehreinsatz! Am frühen Samstagmorgen 15.05.2021 um 4.38 Uhr wurde ein Küchenbrand in Germersheim, Im Kehlhorst gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner das Anwesen bereits verlassen und zuvor den Brand mittels Feuerlöscher selbst löschen können.

Wie sich herausstellen sollte, war die Milch auf dem Herd angebrannt. Die Hausbewohner kamen mit einem Schrecken davon. Die Küche wurde beschädigt.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Germersheim (ots) – Beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter wurde Freitag 14.05.2021 gegen 16.40 Uhr eine Radfahrerin leicht verletzt. Ein 12-jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg neben der Sondernheimer Straße Richtung Germersheim. Auf Höhe der Konrad-Nolte Straße missachtete der Fahrer eines weißen Kleintransporters die Vorfahrt.

Beim Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim, Tel.: 07274-9580 entgegen.

Zwei Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Wörth am Rhein (ots) – Am Abend des 14.05.2021 viel zunächst bei einer Verkehrskontrolle in Wörth ein 20-Jähriger Fahrzeugführer auf, bei welchem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Er entsprechender Schnelltest verlief positiv auf Betäubungsmittel.

Weiterhin wurde bei einer Verkehrskontrolle in Kandel ein 35-Jähriger festgestellt, welcher keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte, jedoch ebenfalls Betäubungsmittel konsumiert hatte. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Bußgeld- bzw. Strafverfahren eingeleitet.