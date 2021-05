Neustadt: Das Reparatur-Café Neustadt öffnet wieder am 01. Juni 2021 – Zusatztermin am 02. Juni

Neustadt an der Weinstraße – Das Reparatur-Café Neustadt öffnet nach der Corona-Pause wieder am Dienstag, 01. Juni 2021. Um dem zu erwartenden Ansturm nach der langen Pause gerecht zu werden, wird ein zusätzlicher Termin am Mittwoch, 02. Juni, angeboten. Auch die Öffnungszeiten werden an diesen beiden Tagen verlängert (10:00 bis 18:00 Uhr). Die Reparaturen sind – abgesehen von Ersatzteilen – kostenlos. Über eine Spende freuen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Reparatur-Cafés immer.

Der Corona-Hygiene-Plan lässt es leider nicht zu, dass die Kunden bei der Reparatur dabei sein können. Die Geräte werden daher vor dem Gebäude, in der Spitalbachstraße 32, angenommen und müssen bis spätestens 17:45 Uhr wieder abgeholt werden. Bei der Annahme und Rückgabe gilt Maskenpflicht. Um lange Schlangen von Wartenden auf der Straße zu vermeiden, werden telefonisch Termine vergeben. Außerhalb dieser Termine werden keine Geräte angenommen. Die Annahme ist auf zwei Geräte pro Haushalt begrenzt, um dem Andrang gerecht zu werden.

Die Terminvergabe für die Annahme der Geräte ist wie folgt geplant: Kunden rufen beim Anschluss des Reparatur-Cafés (06321 – 9159 829) an und sprechen ihr Anliegen auf den Anrufbeantworter. Ein Mitarbeiter ruft baldmöglichst zurück und vereinbart den Annahmetermin. Alternativ kann man sich per E-Mail an das Reparatur-Café RepCafe-NW@gmx.de wenden. Auch hier erfolgt die anschließende Terminvereinbarung persönlich über Rückruf.