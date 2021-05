Sinsheim: Kinderferienspaß 2021 – Broschüre ab dem 17. Mai 2021 erhältlich

Sinsheim – Die Stadt Sinsheim organisiert auch in diesem Jahr mit tatkräftiger Unterstützung der Sinsheimer Vereine und Institutionen den Sinsheimer Ferienspaß. Selbstverständlich werden hierbei alle bis zum Zeitpunkt gültigen Hygienevorschriften und Durchführungsbestimmungen der Corona-Verordnung eingehalten. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung, dass aufgrund der aktuellen Situation kurzfristig auf Änderungen reagiert und gegebenenfalls einige Veranstaltungen verschoben oder sogar abgesagt werden müssen. Die angemeldeten Kinder der jeweiligen Veranstaltung werden rechtzeitig informiert. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass auf der Anmeldung die Kontaktdaten angegeben werden.

Das ausführliche Programmheft und das Anmeldeformular stehen ab dem 17. Mai 2021 auf der städtischen Homepage (www.sinsheim.de) zum Download zur Verfügung. Das gedruckte Programmheft ist auf Anfrage bei folgenden Stellen, ebenfalls ab dem 17. Mai 2021, erhältlich: Rathaus Sinsheim und Verwaltungsstellen der Stadtteile, Tourist-Info, Stadtbibliothek, Musikschule, Buchhandlung Doll, Bücherland, Volksbank Kraichgau, Sparkasse Kraichgau, Psychologische Beratungsstelle Sinsheim, Lebenshilfe Sinsheim, Gemeinschaftspraxis Dr. Folkert Fehr & Dr. Jan Buschmann, Kinderarzt Dr. Michael Fath, Verein zur berufl. Integration u. Qualifizierung Außenstelle Sinsheim, Bürgerkreis, Gemeinden Neckarbischofsheim und Epfenbach.

Die aktuellen Regelungen der einzelnen Einrichtungen sind zu beachten. Derzeit kann nicht in allen Einrichtungen der Zutritt gewährt werden.

Weitere Hinweise:

Jedes Kind trägt maximal 10 Favoriten im Anmeldeformular ein.

Die Anmeldungen müssen bis spätestens Mittwoch, 16. Juni 2021 (Verbindlicher Anmeldeschluss) bei der Stadtverwaltung Sinsheim oder bei einer Verwaltungsstelle der Sinsheimer Stadtteile abgegeben werden. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Damit alle Kinder die gleichen Chancen haben, wird die Reihenfolge aller eingegangen Anmeldungen durch ein Zufallsprinzip am Computer ausgelost. Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss eingehen, werden nachrangig berücksichtigt.

Die Ausgabe der Ferienpässe erfolgt in diesem Jahr nicht über die Stadtverwaltung Sinsheim oder die Verwaltungsstellen der Sinsheimer Stadtteile. Der Ferienpass wird in den Kalenderwochen 27 – 28 per Post zugeschickt.

Ansprechpartnerin bei Fragen zum Sinsheimer Ferienspaß ist Frau Elena Aleev, Zimmer 105, im Rathaus, Wilhelmstraße 14 – 18, Sinsheim, Telefon: 07261 404-168, E-Mail: kultur@sinsheim.de.