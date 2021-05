Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 15.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 14.05.2021, gegen 11:30 Uhr wollte ein 81-jähriger Dürkheimer mit seinem Opel vom Gelände eines Einkaufsmarktes im Gewerbegebiet Bruch in die Bruchstraße einbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 70-Jährige, welche die Bruchstraße mit ihrem BMW befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher, seine 71-Jährige Beifahrerin und die Fahrerin des BMW leicht verletzt. Alle drei wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Da die zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge die Ausfahrt blockierten, musste diese gesperrt werden. An der zweiten Ausfahrt bildete sich ein entsprechender Rückstau. Bis zum Eintreffen der Abschleppdienste musste auch die Bruchstraße halbseitig gesperrt werden. Die Schadenshöhe wird auf 17.000 Euro geschätzt.

Freinsheim: Gullideckel ausgehoben – Zeugen gesucht

Freinsheim (ots) – Im Laufe der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 2021 öffneten unbekannte Personen in der Martinstraße in Freinsheim einen Gulli. Glücklicherweise erkannte eine Autofahrerin gegen 02:00Uhr das Loch in der Straße, sicherte es ab und verständigte die Polizei. Durch die Beamten konnte der Deckel wieder eingesetzt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):