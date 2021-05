Heidelberg: Kleinerer Stromausfall in Heidelberg-Pfaffengrund

Heidelberg – Seit Samstag, 15. Mai 2021, um 6:20 Uhr ist in Teilen des Heidelberger Stadtteils Pfaffengrund die Stromversorgung kurzfristig gestört oder teilweise unterbrochen.

Betroffen sind ca. 20 Häuser in der Marktstraße 40-48 sowie in der Schützenstraße 14-32. Die Störung befindet sich im Niederspannungsbereich. Die Ursache ist noch in Klärung.

Stromversorgung wieder hergestellt

Seit Samstag, 15. Mai 2021 um 13.40 Uhr, ist die Stromversorgung im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund wiederhergestellt. Aufgrund eines technischen Defekts an einem Kabel kam es am Samstagmorgen zu einer Störung bzw. Unterbrechung der Stromversorgung in der Marktstraße 40-48 sowie der Schützenstraße 14-32. Betroffen waren ca. 20 Häuser.