Heidelberg: UnterwegsTheater ARTORT 021 im ältesten Autohaus Heidelbergs

Heidelberg – Unter dem Motto ARTORT021- Cabriolé – art mobil salon findet das beliebte Heidelberger Festival für Kunst im öffentlichen Raum dieses Jahr in der Weststadt, im ehemals ältesten Autohaus Heidelbergs statt. Die Theatermacher und Kuratoren Jai Gonzales und Bernhard Fauser vom UnterwegsTheater haben wieder ein vielseitiges Programm aus allen Kunstsparten zusammengestellt.

Mit über 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf drei Etagen und einem großen Außengelände bietet das ehemalige VW-Autohaus vielseitige Möglichkeiten, um verschiedene Szenarien mit Kunstparkours, Pop-up Galerien und Open-Air-Programm zu präsentieren – entsprechend den Vorsichtsmaßnahmen und Hygienevorschriften, die dann gelten werde.

Das Festival beginnt am 8. Juli 2021 und findet immer Donnerstags bis Sonntags statt: vom 8.-11., 15.-18. und 22.-25. Juli. Zur Einstimmung gibt es ab 17. Juni wieder jeden Donnerstag ein Fahrradkino auf dem Festival-Gelände mit Screenings und neuen Filmen des Unterwegs-Theaters. Der Vorverkauf beginnt am 31. Mai.

ARTORT021 – das ist die „mobile Art Heidelberg“ mit Werken der bildenden KünstlerInnen Arvid Boecker, Stefanie Welk, Egon Zippel, Jürgen Heinz, der Fotografen Horst Hamann, Georges Rousse, Oliver Mezger sowie der Medienkünstlern Lillevan und Nils Herbstrieth. Außerdem Installationen und Filmloops zur Entwicklungsgeschichte des Automobils von Nannette Schaerf, Lorenz Schmid, Bernhard Fauser, Konzerte mit Ueli Wiget, Katharina Olivia Brand, Franz Vitzthum, Jochen Seiterle, Olaf Schönborn, und last but not least Tanzperformance an, um und im Gebäude unter Leitung von Jai Gonzales mit den SolistInnen des Ensembles UnterwegsTheater Sada Mamedova, Stavros Apostolatos, Amancio González, Luches Huddleston Jr., Tiana Lara Hogan, Shota Inoue, Yu-Yuen Huang und Andrés Garcia.

Zu erleben ist Kunst aus Heidelberg. Aus New York, Berlin, Paris, Mannheim. Tanz aus Heidelberg, Frankfurt, Tokio, Athen. Musik aus dem 19ten, dem 20ten, dem 21ten Jahrhundert. Mit Zeitgenossen Zeit genießen. Als Car Ort Art Ort geht die diesjährige Festival-Ausgabe aktuellen Fragen und Stimmungen nach: Das Ende einer Ära, der Beginn von Neuem. Nostalgie, gepaart mit neugieriger Unruhe. Was kommt, was geht? Eintauchen in die goldenen 20er Jahre, die Zeit der Innovation, der „Prototypen“. Die vielen Väter des VW-Käfers: bei ArtOrt021 kann das Publikum in die Schaffenswelt des außergewöhnlichen Ingenieurs Josef Ganz eintauchen. Sein Neffe, der Schweizer Lorenz Schmid, wird beim Screening des Dokumentarfilms „Die wahre Geschichte des VW-Käfers“ in Heidelberg sein. Aber auch „Bodybuilders“ aus Modena, über 80-jährige, die von der Kunst des „Body-building“ (Karosserie-Bauen) sprechen. Original Foto- und Filmmaterial von Karosseriebauern aus den italienischen Autohochburgen geben Einblicke in eine Zeit, als Automobile noch „Kunst“ waren – und viele Überraschungen mehr.

Detaillierte Informationen zum Programm finden Sie auf der website www.unterwegstheater.de. Freuen Sie sich auf ArtOrt021 – Cabriolé – art mobil, das Sommerereignis mit Kult-Status, ein Heidelberger Original seit 2006!

Die Veranstalter danken der GBI Holding AG für die Ermöglichung der Zwischennutzung!

ArtOrt021 – Cabriolé – art mobil salon

eine Veranstaltung des Unterwegs-Theater

gefördert von der Stadt Heidelberg und dem Land Baden-Württemberg

unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Prof. Dr Eckart Würzner

im ehemals ältesten Autohaus, Hebelstr. 7 – 69115 Heidelberg

Termine:

Donnerstag, 17. Juni 2021, 20.30 Uhr, Fahrradkino auf dem Festivalgelände

Donnerstag, 24. Juni 2021, 20.30 Uhr, Fahrradkino auf dem Festivalgelände

Donnerstag, 1. Juli 2021, 20.30 Uhr, Fahrradkino auf dem Festivalgelände

Donnerstag, 8. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon Eröffnung

Freitag, 9. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Samstag, 10. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Sonntag, 11. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Donnerstag, 15. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Freitag, 16. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Samstag, 17. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Sonntag, 18. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Donnerstag, 22. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Freitag, 23. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Samstag, 24. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Sonntag, 25. Juli 2021, 20.30 Uhr, ARTORT 021 Cabriolé – art mobil salon

Weitere Informationen: www.unterwegstheater.de, https://www.instagram.com/tv/COzNnsUpx1O/?igshid=17m8s2p44h5qb