Attackiert beim Geldabheben

Ludwigshafen (ots) – Ein 31-Jähriger befand sich am Donnerstag 13.05.2021 zwischen 9.25 Uhr und 9.35 Uhr, in einer Bankfiliale in der Bergstraße, um Geld am Automaten abzuheben. Zeitgleich befand sich ein weiterer Mann in dem Raum. Der Unbekannte schlug plötzlich auf den 31-Jährigen ein und rannte aus der Bank. Mehrere Zeugen verfolgten den Flüchtigen, verloren ihn aber aus den Augen. Durch die Attacke erlitt der 31-Jährige Prellungen und Platzwunden im Gesicht.

Der Täter war zwischen 40 und 45 Jahre alt, circa 1,80m groß und von korpulenter Statur. Bekleidet war er mit einer hellen ärmellosen Jacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Trike

Ludwigshafen (ots) – 10.000 Euro Schaden und zwei verletzte Personen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls mit einem Trike, der sich am Donnerstag (13.05.2021) auf de K13 ereignete. Aus noch ungeklärter Ursache verlor ein 19-jähriger Trike-Fahrer gegen 15.45 Uhr die Kontrolle über das Trike und schleuderte gegen eine Ampel. Das Fahrzeug blieb auf dem 19-Jährigen liegen.

Zeugen eilten sofort zur Hilfe und hoben das Trike an und befreiten den jungen Mann. Eine 17-jährige Mitfahrerin wurde ebenfalls vom Trike geschleudert und verletzt. Beide verletzte Personen kamen in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zeugen entlarven Unfallflüchtige

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Zeugen beobachteten am Donnerstag (13.05.2021), gegen 15 Uhr, wie eine 23-Jährige mit ihrem PKW versuchte in eine Parklücke in der Pfalzgrafenstraße einzuparken. Bei dem Versuch touchierte sie ein anderen geparkten PKW. Anschließend fuhr sich weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dank den Zeugen konnte die Polizei die Unfallflüchtige schnell identifizieren.

Versuchter Einbruch

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 12.05.2021 bis 13.05.2021 in ein Wohnhaus im Stockholmer Weg einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte, sodass nur Sachschaden entstand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

U-Turn endet in Unfall

Ludwigshafen (ots) – Ein 48-Jähriger wollte am Donnerstag (13.05.2021), gegen 11.55 Uhr, auf der Sternstraße auf Höhe der Nietzschstraße wenden. Hierbei übersah er ein von rechts kommenden und bevorrechtigten PKW und kollidierte mit diesem.

Durch den Aufprall wurde ein 13-jährige Beifahrerin in dem bevorrechtigten PKW verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

PKW beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte beschädigten in dem Zeitraum vom 12.05.2021 bis 13.05.2021 zwei PKW, die an der Bahnhaltstelle “Hemshofstraße” in der Dessauer Straße parkten. Hierbei wurde ein Außenspiegel abgetreten. Darüber hinaus wurde die Scheibe des zweiten PKW eingeschlagen.

Der Schaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Betrunken Unfall verursacht und dann Widerstand geleistet

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Mittwochabend 12.05.2021 gegen 21 Uhr, touchierte ein 42-jähriger VW-Fahrer mit seinem Touran in der Seydlitzstraße im Stadtteil Ludwigshafen-Süd zwei geparkte Fahrzeuge und verursachte hierdurch einen Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR. Im Anschluss an den Verkehrsunfall ergriff der 42-Jährige zunächst mit seinem Fahrzeug und dann zu Fuß die Flucht.

Durch die eingesetzten Beamten konnte der alkoholisierte Fahrer kurz darauf unweit seines abgestellten Fahrzeuges, hinter einer Mauer versteckt, entdeckt werden. Er zeigte sich durchweg unkooperativ sowie aggressiv und musste letztlich gefesselt werden, wogegen er jedoch erheblichen Widerstand leistete.

Letztlich wurde er nach der Entnahme einer Blutprobe zwecks Feststellung seiner Alkoholisierung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Mann muss sich nun wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Verkehrsunfallflucht – Radfahrer entfernt sich von Unfallstelle

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Mittwoch 12.05.2021 ca. gegen 16:30 Uhr, befuhr ein Mercedes Vito den Ostring und wollte von dort in die Samariterstraße/Fahrtrichtung K1 abbiegen. Hierbei sei der Fahrer des Fahrzeugs von einem männlichen Fahrradfahrer mit blauem Fahrradhelm derart geschnitten worden, dass dieser zur Vermeidung eines Zusammenstoßes ausweichen musste und hierdurch ein Verkehrsschild touchierte.

Der Fahrradfahrer sei aus Richtung K1 gekommen und habe seine Fahrt unbeirrt in Richtung Ostring fortgesetzt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrradfahrers, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

Unter Alkoholeinfluss mit Motorrad umgekippt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Donnerstag 13.05.2021 gegen 00:12 Uhr, befuhr ein 67jähriger Mann mit seinem Motorrad die K3 in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. An einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage kam der Mann aus dem Stand und augenscheinlich ohne jegliche Fremdeinwirkung zu Fall.

Der Sache zugrunde dürften die 1,56 Promille des Motorradfahrers liegen, welche im Anschluss gemessen wurden. Der Führerschein des Mannes wurde zum Zwecke der Entziehung sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Unfallflucht – Beim Ein-oder Ausparken Pkw beschädigt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag 11.05.2021 ca. 11:00 Uhr und Mittwoch 12.05.2021 ca. 09:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Otto-Buckel-Platz ein dort geparkter grauer PKW Mazda beschädigt. Der unbekannte Schadensverursacher, welcher vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite des besagten PKW streift, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.